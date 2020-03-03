Год с новым законом об украинском языке. Что изменилось?

В Украине уже год как вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно ему, украинский язык является обязательным для органов государственной власти и общественных сфер. Ряд положений языкового закона уже действуют, но отдельные нормы будут внедрять постепенно, в течение последующих лет. Специалисты, с которыми удалось пообщаться DW, говорят о положительных тенденциях распространения украинского языка. В то же время в Украине вновь вспыхнула дискуссия вокруг языкового закона: его критики пытаются внести изменения в документ.

Что изменилось после вступления в силу закона о языке?

Языковой закон был принят в Украине весной 2019 года на фоне бурных споров, политических и общественных обсуждений. В итоге, после длительных дискуссий и многочисленных поправок документ принял парламент и подписал тогдашний президент Петр Порошенко.

Здание Верховной рады в Киеве

С 16 июля 2019 года действующими стали многие нормы языкового закона. Так, исключительно на украинском языке в Украине должна быть реклама, а также делопроизводство, надписи и афиши, обслуживание пассажиров, проведение спортивных мероприятий. Государственным языком должны пользоваться при исполнении служебных обязанностей политики, чиновники, военнослужащие, работники медицинской и образовательной сфер.

Украинский язык должен быть доминирующим в СМИ, книгоиздательстве, кинотеатрах и на телевидении. Со следующего года на государственный язык должна перейти сфера обслуживания, включая сайты компаний и программные интерфейсы. А с 2022 года даже предусмотрены штрафы за повторное нарушение закона.

Как новый закон повлиял на сферу образования?

На украинский язык обучения должны постепенно перейти во всех школах страны. Детально регулирует этот процесс отдельный закон об образовании. Уже с сентября 2020 года ряд русскоязычных школ должны были начать обучение на украинском языке. Критики считают такие решения дискриминационными для нацменьшинств и требуют его пересмотра. В частности, на рассмотрение парламента вынесен дискуссионный законопроект члена фракции "Слуга народа" Максима Бужанского. Депутат предлагает отсрочить этот переход до 2023 года.

Протесты в Киеве против внесения изменений в закон о языке

"Такое решение может свидетельствовать о том, что для нынешней власти процесс украинизации нежелателен", - считает директор Института украинского языка Национальной академии наук Павел Гриценко. Он обращает внимание на то, что в последнее время от представителей парламентского монобольшинства звучат неоднозначные и непоследовательные заявления по поводу закона о языке. В частности, за пересмотр документа высказывался спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. "Это тоже является сигналом того, чтобы другие не спешили выполнять этот закон, что он будет ревизован", - комментирует DW Павел Гриценко.

Кроме того, в начале июля дело в отношении закона о государственном языке начал рассматривать Конституционный суд Украины. Группа народных депутатов считает, что закон дискриминирует нацменьшинства по языковому признаку.

Как изменились настроения украинцев в плане языка

Несмотря на дискуссии, украинский язык становится все более распространенным в различных сферах, говорят специалисты, с которыми удалось пообщаться DW. "Тенденция невыразительная, но она есть. Происходит нарастание количества украиноязычности", - говорит Павел Гриценко.

Социологические исследования также подтверждают этот тезис, уверяет в свою очередь аналитик фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Сергей Шаповалов. По его словам, граждане в своем большинстве положительно оценивают нормы языкового закона, как, например, обязательный украинский для госслужащих или увеличение украиноязычного контента в СМИ.

На украинский язык обучения постепенно должны перейти во всех школах страны

"Есть положительные тенденции в общественном мнении относительно языка, он становится популярнее, многие люди переходят на украинский. На украинском становится престижнее общаться в университетах, на работе и так далее", - говорит в беседе с DW Шаповалов. Он также обращает внимание на то, что еще в начале 2000-х годов около 50 процентов украинцев выступали за предоставление русскому языку статуса официального. А согласно последним опросам в 2019 году, таких сторонников лишь 27 процентов.

"Около 70 процентов высказывались за то, что русский должен свободно использоваться в частной жизни, но единственный государственный - украинский. Еще 15 процентов выступали за предоставление русскому языку статуса официального в отдельных регионах, около 12 процентов - за второй государственный язык. Сейчас этот баланс мнений изменился", - подчеркивает собеседник. "Даже если граждане в повседневной жизни говорят на русском, они могут считать украинский родным, а его развитие важным для развития Украины, о чем свидетельствуют опросы", - добавляет аналитик. По его словам, такая тенденция обозначилась после 2014 года, когда произошла аннексия Крыма и начались боевые действия на востоке Украины.

Как украинцы учат государственный язык

Хотя закон о языке еще не выполняется в полном объеме, его действие уже ощущают на себе работники разных отраслей, говорят эксперты. "Сейчас происходит такое толерантное внедрение государственного языка во все сферы общественной жизни. Мы можем говорить, что во всех направлениях есть сдвиги", - комментирует DW общественная активистка Анастасия Розлуцкая. Она является координатором волонтерских инициатив "Бесплатные курсы украинского языка" и "Е-язык", с помощью которых в течение последних шести лет тысячи украинцев изучали государственный язык.

"Когда в 2013 году мы начинали бесплатные курсы, то мотивация изучения сначала была какая-то красивая - читать внуку сказки на украинском, говорить как любимый человек. Потом, когда начался Майдан, преобладала патриотическая мотивация. А сейчас у нас преимущественно запросы на изучение украинского для работы. Обращаются рестораны, магазины, компании, чего раньше было где-то всего два процента", - рассказывает волонтер.

Сейчас ее организация совместно с министерством образования и науки запустила онлайн-курсы по изучению языка для педагогов, чтобы помочь им с переходом на украинский в рамках требований закона. Собеседница рассказывает, что слушателями их курсов стали преимущественно учителя из русскоязычных областей - Донецкой, Запорожской и Днепропетровской. "Закон о языке желательно не трогать около десяти лет, не вносить туда изменения, а дать ему заработать в полную силу", - считает Розлуцкая. Она, как и ряд общественных активистов, возмущена заявлениями о возможных изменениях в законе.

Между тем в самой фракции "Слуга народа" разделились мнения по поводу языкового вопроса. Ряд депутатов от монобольшинства уже публично заявили, что не будут поддерживать законопроект своего коллеги Максима Бужанского. "Мы полностью осознаем тот факт, что развитие и распространение государственного украинского языка в системе образования нашей страны является залогом общенационального согласия и единения украинского общества", - говорится в обращении, под которым подписалось уже более двадцати народных депутатов.

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