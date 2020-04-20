Год президентства Зеленского: новое лицо - старый формат

"Я - не ваш оппонент. Я - ваш приговор", - прокричал Владимир Зеленский год назад тогдашнему президенту Петру Порошенко. Тысячи сторонников политического новичка, собравшихся на дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве, неистово гудели от восторга. Несколькими днями позже, 21 апреля 2019 года, украинцы с невиданной доселе поддержкой - за него проголосовали 73% - избрали бывшего актера и комика Зеленского на высший пост в стране.

Многие увидели в этом голосовании "час расплаты" для политической элиты Украины. Ведь и после перезагрузки власти в 2014 году, когда страна после протестов на Майдане развернулась в сторону Европейского Союза, ожидания миллионов украинцев, надеявшихся на прозрачность власти и последовательную борьбу с коррупцией, не оправдались.

Тающая поддержка Зеленского

За минувший год свет взошедшей на политическом небосклоне звезды Зеленского несколько поблек. Согласно опросу, проведенному в конце марта Киевским международным институтом социологии, президенту доверяет менее половины украинцев. Впрочем, уровень доверия к Зеленскому все еще значительно выше, чем был к его предшественнику Петру Порошенко через год его президентства.

Саммит в "нормандском формате" в Париже, декабрь 2019 года

Владимиру Зеленскому удалось выполнить некоторые свои предвыборные обещания, в частности, отменить депутатскую неприкосновенность. Новый глава государства расставил свои акценты и во внешней политике, указал в беседе с DW руководитель украинского бюро Фонда Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung) Марсель Рётиг (Marcel Röthig). "Во внешней политике я хотел бы отметить некоторое снятие напряженности в отношениях с Венгрией. Прежде всего, однако, следует констатировать некоторое улучшение гуманитарной ситуации в Донбассе: обмен пленными, разведение сил, возобновление переговоров в "нормандском формате", - пояснил Рётиг.

В то же время ожидания многих избирателей от президента Зеленского заметно контрастируют с политической реальностью Украины. Тысячам своих сторонников актер Зеленский полюбился в роли простого учителя истории Василия Голобородько из сериала "Слуга народа", который лишь волею случая стал президентом. В сериале глава государства первым делом "поставил на место" сверхвлиятельных олигархов. Именно ограничение их влияния на политику, согласно данным опросов, было и одним из главных ожиданий от новоизбранного президента.

Зеленский в роли просителя

Однако президент Зеленский принимает старые правила игры - вместо того, чтобы менять их, констатируют наблюдатели. Глава государства регулярно приглашает олигархов к себе в администрацию, чтобы просить о помощи. То они по просьбе президента дарят автомобили скорой помощи недофинансированным из бюджета больницам, то обещают помогать в восстановлении разрушенного войной Донбасса. В разгар пандемии COVID-19 президенту так же не пришло в голову ничего лучшего, чем разделить страну на зоны ответственности отдельных олигархов, которые должны обеспечивать регионы, в частности, средствами индивидуальной защиты.

Андре Хертель

"Ни у одного президента не было такой полноты власти, как у Зеленского. Это необдуманно и слабо с его стороны - то, что он не пытается воспользоваться этой властью для построения отношений нового качества. А только просит олигархов что-то сделать - то тут, то там - и при этом, очевидно, обязуется в политической плоскости им дать что-то взамен", - подчеркнул в беседе с DW политолог Андре Хертель (Andre Härtel) из Киево-Могилянской академии.

Как известно, на досрочных парламентских выборах в прошлом году партия "Слуга народа" Зеленского получила абсолютное большинство в Верховной раде. Однако ряд ключевых голосований в парламенте в последнее время явно продемонстрировали, что часть фракции партии "Слуга народа" ориентируется не столько на президента, сколько на миллиардера Игоря Коломойского - бывшего партнера Зеленского по кинобизнесу, который поддерживал политическую карьеру нынешнего президента своим медийными ресурсами.

Карикатура Сергея Ёлкина на тему отношений Игоря Коломойского и Владимира Зеленского

Каждый раз, когда Рада рассматривает законопроекты, которые противоречат интересам Коломойского, Зеленскому приходится искать ситуативных политических союзников. "Президент за год окунулся в украинские политические реалии. Ему приходится балансировать между всеми группами интересов, он не может себе позволить попасть в немилость олигархическим телеканалам, он выступает посредником между зонами влияния и отдельными группами в парламенте", - полагает Марсель Рётиг из фонда Эберта.

Пандемия как шанс для Зеленского?

Несмотря на определенный хаос в ходе борьбы с пандемией COVID-19 (за последние месяцы в Украине сменили уже двух министров здравоохранения), руководству страны до сих пор за счет жесткого карантина более или менее удается держать под контролем ситуацию с распространением коронавируса. Обозреватели предполагают, что хороший антикризисный менеджмент может позволить президенту сохранить единство в рядах его политических соратников.

"Пока показатели доверия президенту будут оставаться высокими, "Слуга народа" будет функционировать как партия власти. Ведь эти люди обязаны Зеленскому своим избранием. Если глава государства постепенно будет терять поддержку населения, тенденции к расколу (в партии. - Ред.) будут усиливаться", - прогнозирует политолог Андре Хертель.

Решающим в течение следующих месяцев будет то, удастся ли Владимиру Зеленскому в условиях пандемии и карантина избежать дефолта страны. Тут Украина зависит от многомиллиардного кредита Международного валютного фонда. Однако МВФ предоставит деньги лишь в том случае, если Верховная рада примет закон, который позволит снизить риск возврата бывшим владельцам их банков, национализированных во время банковского кризиса 2014-2016 годов. Главный противник этого закона - Игорь Коломойский, который уже несколько лет пытается через суд вернуть себе "Приватбанк", на спасение которого власти потратили более пяти миллиардов долларов.

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