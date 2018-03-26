 Год после трагедии в ″Зимней вишне″ в Кемерово: что изменилось | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 25.03.2019

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Россия

Год после трагедии в "Зимней вишне" в Кемерово: что изменилось

Год назад при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" погибли 60 человек, большинство из них - дети. Следствие по делу продолжается. Родственники погибших пока не получили все компенсации.

Цветы и детские игрушки в память о жертвах пожара в Кемерово

Цветы и детские игрушки в память о жертвах пожара в Кемерово

Ровно год назад, 25 марта 2018 года, в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" началось возгорание. Сначала огонь охватил развлекательный центр и кинотеатр, затем перекинулся на все здание. Погибли 60 человек, 37 из которых дети. DW - о том, почему начался пожар, как проходит следствие по делу и почему пострадавшие до сих пор не получили компенсации.

Почему начался пожар в "Зимней вишне"

По данным двух экспертиз - независимой и исследовательского центра МЧС - причиной пожара стал загоревшийся светодиодный светильник на четвертом этаже, который висел над детским сухим бассейном, заполненным поролоновыми кубиками. Его залила талая вода с крыши, после чего произошло замыкание. При этом защитный автомат, который должен был его выключить, был неисправен. Кроме того, Следственный комитет РФ признал торговый центр "самостроем", в котором еще на стадии реконструкции были заложены нарушения правил пожарной безопасности.

Кто виноват в пожаре

Сейчас параллельно возбуждены три уголовных дела, в которых суммарно фигурируют 16 человек, включая главу МЧС Кемеровской области. Все они находятся под арестом в СИЗО, кроме владельца "Зимней вишни" Вячеслава Вишневского (он проживает в Испании и объявлен в международный розыск) и его подчиненного Виктора Ефимкина, который пошел на сделку со следствием и находится под подпиской о невыезде. Каждому из арестованных предъявлены разные обвинения по статьям Уголовного кодекса - от причинения смерти по неосторожности до халатности и получения и дачи взяток. В материалах дел больше 240 томов.

На месте пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово

На месте пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Среди обвиняемых - двое пожарных: командир пожарного звена Сергей Генин и начальник пожарного отряда Андрей Бурсин, который первым прибыл на место тушения пожара. Следствие считает, что они проявили халатность и неверно организовали тушение пожара.

В августе 2018 году Бурсин пытался покончить с собой в СИЗО, после чего был госпитализирован. Но далеко не все считают, что пожарные должны быть привлечены к ответственности. Недавно в их поддержку выступило МЧС, которое сочло действия коллег "адекватными" и соответствующими ситуации. Также на сайте change.org появились две петиции с просьбой закрыть уголовное дело против Генина и Бурсина. Суммарно под ними подписалось более 140 тысяч человек.

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев после пожара досрочно подал в отставку. Этому предшествовали массовые акции протеста в Кемерово. Сейчас Тулеев работает ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования. На посту губернатора его сменил "единоросс" и бизнес-партнер Геннадия Тимченко Сергей Цивилев

Как сложилась судьба потерпевших

По данным Следственного комитета РФ, потерпевшими в пожаре в "Зимней вишне" признаны 436 человек, включая родственников погибших, а также посетителей торгового центра и предпринимателей, которые арендовали там площадки. Это - не окончательная цифра, пояснил DW адвокат, координатор общественного центра помощи пострадавшим в ТЦ "Зимняя вишня" Дмитрий Малинин. По его словам, возможно, что за компенсацией о причинении морального вреда еще обратятся родственники погибших.

Дмитрий Малинин

Дмитрий Малинин

Компенсации из областного и федерального бюджета родственники погибших и пострадавших в пожаре уже получили, как и адресованные им пожертвования. Но выплат за материальный и моральный ущерб от тех, кто несет ответственность за трагедию в кемеровском торговом центре, пока не дождалась ни одна семья, подтвердил адвокат Малинин. На суде 6 марта 2019 года адвокаты Юлии Богдановой, которая в течение двух лет до пожара руководила компанией "Кемеровский кондитерский комбинат", управлявшей ТЦ "Зимняя вишня", выразили готовность выплатить моральный ущерб. Однако конкретных сроков и сумм не назвали.

Что будет на месте торгового центра

Сейчас на месте "Зимней вишни" пустырь. В начале марта начали готовить территорию для строительства памятного сквера, в котором высадят 60 сосен - по числу погибших в пожаре. Проектом руководит архитектор из США Джон Калвин Вайдман, который работает у российского застройщика.

Что изменилось в системе пожарной безопасности после трагедии

Контекст

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев - образец для всех, кто хочет сделать карьеру в эпоху Владимира Путина, пишет Константин Эггерт. (05.04.2018)

Пожарный Андрей Бурсин обвинен в халатности. Он со своим подразделением прибыл к торговому центру "Зимняя вишня" первым: через четыре минуты после поступления сигнала. (07.07.2018)

После трагедии в "Зимней вишне" Генпрокуратура России начала масштабные проверки торговых центров по всей стране. В большинстве из них нашли грубые нарушения правил пожарной безопасности: системы дымоудаления и оповещения людей при пожаре были неисправны, а эвакуационные выходы загромождены. Против владельцев 17 центров возбудили уголовные дела, закрыли торговые комплексы в Карелии, Крыму, Якутии, Калуге, Курске, Башкирии и на Камчатке.

Кроме того, по данным Forbes, "Ростех" и холдинг MTB давнего знакомого Путина Маттиаса Варнига (Matthias Warnig) разрабатывают национальную систему противопожарной защиты. Ее тестирование планируют провести в Тульской области.

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  • Russland Kemerowo - Brand in Einkaufszentrum (Imago/TASS/Russian Emergency Situations Ministry)

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Более 60 погибших

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  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/AP Photo/Russian Ministry for Emergency Situations)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Возможные причины пожара

    Первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов назвал одной из вероятных причин возгорания неосторожное обращение с огнем в игровой комнате. Предполагается, что у одного из детей была зажигалка - из-за нее загорелся поролон, огонь быстро распространился на все здание. Однако специалисты не исключают и того, что пожар возник из-за нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в ТЦ.

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    Очаг возгорания пока не установлен

    Между тем прибывший на место трагедии глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что очаг возгорания установить еще не удалось. О причинах произошедшего говорить пока преждевременно, подчеркнул он.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Сотни человек участвуют в спасательной операции

    По словам главы МЧС Владимира Пучкова, поисково-спасательная операция на месте трагедии будет продолжаться столько, сколько нужно. В ликвидации последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" участвует более 600 человек, спасателям Кемерова помогают сотрудники МЧС других регионов Сибири.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Возбуждено уголовное дело

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, задержаны четыре человека. В их числе - руководитель управляющей компании, обслуживающей торговый центр, а также арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, могло возникнуть возгорание.

  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/dpa/TASS/D. Aikin)

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  • Russland Gedenken in Kemerowo nach Brand in Einkaufszentrum (picture-alliance/TASS/K. Kukhmar)

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    Люди целый день несли цветы, игрушки и фотографии погибших и числящихся пропавшими без вести детей к стихийному мемориалу в сквере, неподалеку от торгового центра.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Родственники подписывают "бумаги о соблюдении секретности"

    В соцсетях 26 марта распространялась информация о якобы "сотнях жертв пожара" и о том, что власти замалчивают реальные цифры. В Следственном комитете России утверждают, что это не так. Вместе с тем, там подтвердили, что родственникам погибших дают на подпись "бумаги о соблюдении секретности". Это делается во исполение уголовно-процессуального законодательства, заявляют в СК.

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    На трагедию в Кемерово откликнулись в других регионах России и в мире. В Ингушетии объявили трехдневный траур по погибшим. Во вторник, 27 марта, акция солидарности запланирована у памятника Пушкину в центре Москвы. Соболезнования россиянам среди прочих выразили канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Великобритании Тереза Мэй и представитель Белого дома Сара Сандерс.

    Автор: Екатерина Венкина


Смотреть видео 13:20

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня": как сейчас живет Кемерово – DW Новости

Контекст

Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

Десятки человек погибли при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово. (26.03.2018)  

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