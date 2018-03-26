Год после трагедии в "Зимней вишне" в Кемерово: что изменилось

Ровно год назад, 25 марта 2018 года, в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" началось возгорание. Сначала огонь охватил развлекательный центр и кинотеатр, затем перекинулся на все здание. Погибли 60 человек, 37 из которых дети. DW - о том, почему начался пожар, как проходит следствие по делу и почему пострадавшие до сих пор не получили компенсации.

Почему начался пожар в "Зимней вишне"

По данным двух экспертиз - независимой и исследовательского центра МЧС - причиной пожара стал загоревшийся светодиодный светильник на четвертом этаже, который висел над детским сухим бассейном, заполненным поролоновыми кубиками. Его залила талая вода с крыши, после чего произошло замыкание. При этом защитный автомат, который должен был его выключить, был неисправен. Кроме того, Следственный комитет РФ признал торговый центр "самостроем", в котором еще на стадии реконструкции были заложены нарушения правил пожарной безопасности.

Кто виноват в пожаре

Сейчас параллельно возбуждены три уголовных дела, в которых суммарно фигурируют 16 человек, включая главу МЧС Кемеровской области. Все они находятся под арестом в СИЗО, кроме владельца "Зимней вишни" Вячеслава Вишневского (он проживает в Испании и объявлен в международный розыск) и его подчиненного Виктора Ефимкина, который пошел на сделку со следствием и находится под подпиской о невыезде. Каждому из арестованных предъявлены разные обвинения по статьям Уголовного кодекса - от причинения смерти по неосторожности до халатности и получения и дачи взяток. В материалах дел больше 240 томов.

На месте пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Среди обвиняемых - двое пожарных: командир пожарного звена Сергей Генин и начальник пожарного отряда Андрей Бурсин, который первым прибыл на место тушения пожара. Следствие считает, что они проявили халатность и неверно организовали тушение пожара.

В августе 2018 году Бурсин пытался покончить с собой в СИЗО, после чего был госпитализирован. Но далеко не все считают, что пожарные должны быть привлечены к ответственности. Недавно в их поддержку выступило МЧС, которое сочло действия коллег "адекватными" и соответствующими ситуации. Также на сайте change.org появились две петиции с просьбой закрыть уголовное дело против Генина и Бурсина. Суммарно под ними подписалось более 140 тысяч человек.

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев после пожара досрочно подал в отставку. Этому предшествовали массовые акции протеста в Кемерово. Сейчас Тулеев работает ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования. На посту губернатора его сменил "единоросс" и бизнес-партнер Геннадия Тимченко Сергей Цивилев.

Как сложилась судьба потерпевших

По данным Следственного комитета РФ, потерпевшими в пожаре в "Зимней вишне" признаны 436 человек, включая родственников погибших, а также посетителей торгового центра и предпринимателей, которые арендовали там площадки. Это - не окончательная цифра, пояснил DW адвокат, координатор общественного центра помощи пострадавшим в ТЦ "Зимняя вишня" Дмитрий Малинин. По его словам, возможно, что за компенсацией о причинении морального вреда еще обратятся родственники погибших.

Дмитрий Малинин

Компенсации из областного и федерального бюджета родственники погибших и пострадавших в пожаре уже получили, как и адресованные им пожертвования. Но выплат за материальный и моральный ущерб от тех, кто несет ответственность за трагедию в кемеровском торговом центре, пока не дождалась ни одна семья, подтвердил адвокат Малинин. На суде 6 марта 2019 года адвокаты Юлии Богдановой, которая в течение двух лет до пожара руководила компанией "Кемеровский кондитерский комбинат", управлявшей ТЦ "Зимняя вишня", выразили готовность выплатить моральный ущерб. Однако конкретных сроков и сумм не назвали.

Что будет на месте торгового центра

Сейчас на месте "Зимней вишни" пустырь. В начале марта начали готовить территорию для строительства памятного сквера, в котором высадят 60 сосен - по числу погибших в пожаре. Проектом руководит архитектор из США Джон Калвин Вайдман, который работает у российского застройщика.

Что изменилось в системе пожарной безопасности после трагедии

После трагедии в "Зимней вишне" Генпрокуратура России начала масштабные проверки торговых центров по всей стране. В большинстве из них нашли грубые нарушения правил пожарной безопасности: системы дымоудаления и оповещения людей при пожаре были неисправны, а эвакуационные выходы загромождены. Против владельцев 17 центров возбудили уголовные дела, закрыли торговые комплексы в Карелии, Крыму, Якутии, Калуге, Курске, Башкирии и на Камчатке.

Кроме того, по данным Forbes, "Ростех" и холдинг MTB давнего знакомого Путина Маттиаса Варнига (Matthias Warnig) разрабатывают национальную систему противопожарной защиты. Ее тестирование планируют провести в Тульской области.

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