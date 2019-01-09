Год Оюба Титиева: за что чеченского правозащитника держат в СИЗО

В среду, 9 января, исполнился ровно год с момента задержания чеченского правозащитника Оюба Титиева. Он был обвинен в хранении наркотиков. После ареста глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Титиева "наркоманом" и "продажной тварью". Российские и международные правозащитные организации считают дело Титиева полностью сфабрикованным.

Задержание Титиева

Оюб Титиев, в прошлом учитель физкультуры и тренер по боксу, возглавил чеченское отделение "Мемориала" в 2009 году, после похищения и убийства его ведущей сотрудницы Натальи Эстемировой. Начиная с 2000 года он руководил организацией, занимался расследованиями похищений, пыток и убийств, организованных чеченскими силовиками, а также военных преступлениях времен первой и второй чеченских войн. Кроме того, Титиев вел активную гуманитарную работу, восстанавливая разрушенные школы в горных районах республики.

По версии защиты, Оюб Титиев был похищен сотрудниками полиции села Курчалой утром 9 января 2018 года. Полицейские привезли Оюба в РОВД и, не составляя протокола задержания, принуждали его признаться в транспортировке наркотиков. Когда Титиев отказался, его снова вывезли на трассу и инсценировали задержание его машины сотрудниками ДПС, которые, якобы, обнаружили под сиденьем пакет с марихуаной.

Один из друзей Титиева заметил его машину на стоянке РОВД - и лишь благодаря этому коллеги правозащитника узнали о его исчезновении. К вечеру, после вмешательства федерального уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, чеченская полиция признала, что Оюб находится у них. Как рассказал правозащитник в суде 11 декабря, полицейские сперва угрожали, что арестуют его сына и племянников за участие в НВФ, затем посадили его на стул, сковали руки наручниками за спиной, замотали рот скотчем и сказали: "Уже очень много шума вокруг этого дела, теперь ты признаешься, быстро закончим…" Но реальных пыток не последовало, и на следующий день Титиев написал заявление: "Если я каким-нибудь образом признаю себя виновным в инкриминируемом мне деянии, это будет означать, что меня заставили признать себя виновным путем физического воздействия или шантажом".

Рамзан Кадыров

После ареста правозащитника

17 января 2018 года неизвестными был сожжен офис "Мемориала" в Назрани (Ингушетия). 19 января в грозненском офисе организации прошел обыск, в ходе которого были якобы найдены две сигареты с марихуаной. 22 января в Махачкале (Дагестан) была сожжена машина "Мемориала", а на телефон офиса пришла СМС: «Вы по краю пропасти ходите, закройтесь! В следующий раз вместе с вами офис подожгем. Машина сигнал». Большинство сотрудников чеченского "Мемориала" вынуждены были покинуть республику.

По мнению адвокатов, дело о хранении марихуаны грубо сфабриковано. Титиев, профессиональный тренер и соблюдающий обряды мусульманин, был известен резко отрицательным отношением к наркотикам и алкоголю. В деле имеется огромное количество нестыковок, рассказал DW защитник Титиева Илья Новиков. "Деталей, которые выглядят абсолютно нежизненными, неправдоподобными, в этом деле гораздо больше, чем об этом можно рассказать".

В частности, все камеры в РОВД и видеорегистраторы полицейских машин, которые должны были зафиксировать первое задержание Оюба, его пребывание в отделе, повторный вывоз на место и обнаружение наркотиков, оказались сломаны. Одновременно вышли из строя около 20 систем видеонаблюдения в Курчалое - камеры на банках, аптеках, торговых точках и административных зданиях по всему пути следования. Машина Титиева на стоянке РОВД была вскрыта, оттуда также похитили видеорегистратор и блок спутниковой навигации.

Свидетель обвинения, якобы видевший, как Титиев курил марихуану, во время следственных действий не смог его опознать, однако следователь написал заявление, что ошибся при заполнении бумаг, а опознание все-таки состоялось. При этом свидетель сам дважды привлекался за торговлю наркотиками. По словам Новикова, он очевидно страдает героиновой зависимостью и даже во время судебных заседаний просил "отпустить его ненадолго, иначе он потеряет сознание".

Суд над Титиевым

На суде сотрудники РОВД отрицали само существование Группы Быстрого Реагирования, которая задерживала Оюба в первый раз. Однако в соцсетях нашлась масса их фотографий в форме ГБР. Полицейские уверяли суд, что 9 января с ними случилась массовая амнезия: они не помнили ни цвета своей формы, ни марок машин, ни своих позывных.

Александр Черкасов

Вскоре защита обнаружила, что фотографии в полицейской форме есть и у понятых, присутствовавших при обнаружении наркотиков. 27 сентября на просьбу прокомментировать эти снимки один из понятых ответил, что это была игра, и он носил форму по просьбе своей девушки.

"Перед нами проходят десятки свидетелей, которые один за другим либо повторяют выученную ложь - и видно, как им неприятно. Либо вдохновенно изобретают собственную - то, то должно заменить правду на этом процессе", - так в разговоре с DW охарактеризовал процесс Титиева председатель ПЦ "Мемориал" Александр Черкасов.

Прокуратура пыталась сделать процесс закрытым - на основании того, что сведения о личном составе РОВД являются гостайной. В результате ключевые свидетели обвинения были допрошены в закрытом режиме, однако затем суд вновь открыли.

Чечня - "запретная территория" для правозащитников?

22 августа 2018 года Рамзан Кадыров на встрече с руководством республиканского МВД заявил, что объявляет правозащитников в Чечне персонами нон-грата. "Раз я не имею права поехать в Европу и на Запад, я говорю: правозащитники не имеют права ходить по моей территории! Я ввел против них санкции! Мы пока позволяем, пусть ходят! Но после окончания суда - нет! Официально заявляю правозащитникам: после окончания суда Чечня для них - запретная территория, так же как и для террористов, экстремистов», - приводит слова Кадырова "Новая газета".

Резонанс вокруг этого судебного процесса усилил внимание мировой общественности к тому, что происходит в Чечне: ОБСЕ начала официальное расследование дел, которые вел Титиев, России рекомендовано создать федеральную следственную комиссию для расследования действий властей и спецслужб Чеченской республики. В случае, если этого не будет сделано, должно начаться международное расследование, которое может кончиться Международным уголовным судом в Гааге.

В октябре 2018 года Европарламент присудил правозащитнику Премию Вацлава Гавела, а в декабре правительства Франции и Германии выдали ему совместную премию "За права человека и верховенство права". В поддержку правозащитника высказались многие российские общественные деятели - в частности, политики Алексей Навальный, Григорий Явлинский и музыкант Борис Гребенщиков.

Сейчас судебное разбирательство по делу Титиева находится на стадии допроса свидетелей защиты. Ближайшее заседание должно состояться 14 января.

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