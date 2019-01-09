Год Оюба Титиева: за что чеченского правозащитника держат в СИЗО

Год назад руководитель чеченского "Мемориала" Оюб Титиев был задержан и обвинен в хранении наркотиков. DW возвращается к этому делу.
В среду, 9 января, исполнился ровно год с момента задержания чеченского правозащитника Оюба Титиева. Он был обвинен в хранении наркотиков. После ареста глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Титиева "наркоманом" и "продажной тварью". Российские и международные правозащитные организации считают дело Титиева полностью сфабрикованным.
Задержание Титиева
Оюб Титиев, в прошлом учитель физкультуры и тренер по боксу, возглавил чеченское отделение "Мемориала" в 2009 году, после похищения и убийства его ведущей сотрудницы Натальи Эстемировой. Начиная с 2000 года он руководил организацией, занимался расследованиями похищений, пыток и убийств, организованных чеченскими силовиками, а также военных преступлениях времен первой и второй чеченских войн. Кроме того, Титиев вел активную гуманитарную работу, восстанавливая разрушенные школы в горных районах республики.
По версии защиты, Оюб Титиев был похищен сотрудниками полиции села Курчалой утром 9 января 2018 года. Полицейские привезли Оюба в РОВД и, не составляя протокола задержания, принуждали его признаться в транспортировке наркотиков. Когда Титиев отказался, его снова вывезли на трассу и инсценировали задержание его машины сотрудниками ДПС, которые, якобы, обнаружили под сиденьем пакет с марихуаной.
Один из друзей Титиева заметил его машину на стоянке РОВД - и лишь благодаря этому коллеги правозащитника узнали о его исчезновении. К вечеру, после вмешательства федерального уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, чеченская полиция признала, что Оюб находится у них. Как рассказал правозащитник в суде 11 декабря, полицейские сперва угрожали, что арестуют его сына и племянников за участие в НВФ, затем посадили его на стул, сковали руки наручниками за спиной, замотали рот скотчем и сказали: "Уже очень много шума вокруг этого дела, теперь ты признаешься, быстро закончим…" Но реальных пыток не последовало, и на следующий день Титиев написал заявление: "Если я каким-нибудь образом признаю себя виновным в инкриминируемом мне деянии, это будет означать, что меня заставили признать себя виновным путем физического воздействия или шантажом".
После ареста правозащитника
17 января 2018 года неизвестными был сожжен офис "Мемориала" в Назрани (Ингушетия). 19 января в грозненском офисе организации прошел обыск, в ходе которого были якобы найдены две сигареты с марихуаной. 22 января в Махачкале (Дагестан) была сожжена машина "Мемориала", а на телефон офиса пришла СМС: «Вы по краю пропасти ходите, закройтесь! В следующий раз вместе с вами офис подожгем. Машина сигнал». Большинство сотрудников чеченского "Мемориала" вынуждены были покинуть республику.
По мнению адвокатов, дело о хранении марихуаны грубо сфабриковано. Титиев, профессиональный тренер и соблюдающий обряды мусульманин, был известен резко отрицательным отношением к наркотикам и алкоголю. В деле имеется огромное количество нестыковок, рассказал DW защитник Титиева Илья Новиков. "Деталей, которые выглядят абсолютно нежизненными, неправдоподобными, в этом деле гораздо больше, чем об этом можно рассказать".
В частности, все камеры в РОВД и видеорегистраторы полицейских машин, которые должны были зафиксировать первое задержание Оюба, его пребывание в отделе, повторный вывоз на место и обнаружение наркотиков, оказались сломаны. Одновременно вышли из строя около 20 систем видеонаблюдения в Курчалое - камеры на банках, аптеках, торговых точках и административных зданиях по всему пути следования. Машина Титиева на стоянке РОВД была вскрыта, оттуда также похитили видеорегистратор и блок спутниковой навигации.
Свидетель обвинения, якобы видевший, как Титиев курил марихуану, во время следственных действий не смог его опознать, однако следователь написал заявление, что ошибся при заполнении бумаг, а опознание все-таки состоялось. При этом свидетель сам дважды привлекался за торговлю наркотиками. По словам Новикова, он очевидно страдает героиновой зависимостью и даже во время судебных заседаний просил "отпустить его ненадолго, иначе он потеряет сознание".
Суд над Титиевым
На суде сотрудники РОВД отрицали само существование Группы Быстрого Реагирования, которая задерживала Оюба в первый раз. Однако в соцсетях нашлась масса их фотографий в форме ГБР. Полицейские уверяли суд, что 9 января с ними случилась массовая амнезия: они не помнили ни цвета своей формы, ни марок машин, ни своих позывных.
Александр Черкасов
Вскоре защита обнаружила, что фотографии в полицейской форме есть и у понятых, присутствовавших при обнаружении наркотиков. 27 сентября на просьбу прокомментировать эти снимки один из понятых ответил, что это была игра, и он носил форму по просьбе своей девушки.
"Перед нами проходят десятки свидетелей, которые один за другим либо повторяют выученную ложь - и видно, как им неприятно. Либо вдохновенно изобретают собственную - то, то должно заменить правду на этом процессе", - так в разговоре с DW охарактеризовал процесс Титиева председатель ПЦ "Мемориал" Александр Черкасов.
Прокуратура пыталась сделать процесс закрытым - на основании того, что сведения о личном составе РОВД являются гостайной. В результате ключевые свидетели обвинения были допрошены в закрытом режиме, однако затем суд вновь открыли.
Чечня - "запретная территория" для правозащитников?
22 августа 2018 года Рамзан Кадыров на встрече с руководством республиканского МВД заявил, что объявляет правозащитников в Чечне персонами нон-грата. "Раз я не имею права поехать в Европу и на Запад, я говорю: правозащитники не имеют права ходить по моей территории! Я ввел против них санкции! Мы пока позволяем, пусть ходят! Но после окончания суда - нет! Официально заявляю правозащитникам: после окончания суда Чечня для них - запретная территория, так же как и для террористов, экстремистов», - приводит слова Кадырова "Новая газета".
Резонанс вокруг этого судебного процесса усилил внимание мировой общественности к тому, что происходит в Чечне: ОБСЕ начала официальное расследование дел, которые вел Титиев, России рекомендовано создать федеральную следственную комиссию для расследования действий властей и спецслужб Чеченской республики. В случае, если этого не будет сделано, должно начаться международное расследование, которое может кончиться Международным уголовным судом в Гааге.
В октябре 2018 года Европарламент присудил правозащитнику Премию Вацлава Гавела, а в декабре правительства Франции и Германии выдали ему совместную премию "За права человека и верховенство права". В поддержку правозащитника высказались многие российские общественные деятели - в частности, политики Алексей Навальный, Григорий Явлинский и музыкант Борис Гребенщиков.
Сейчас судебное разбирательство по делу Титиева находится на стадии допроса свидетелей защиты. Ближайшее заседание должно состояться 14 января.
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