Год запрету паранджи в Австрии: что изменилось?

В уличном кафе на одной из венских площадей редко бывает тихо. Вот и сейчас посетители что-то бурно обсуждают за бокалом вина. Но как только речь заходит о запрете ношения никаба и паранджи, на пару секунд неожиданно становится тихо. "По сути, мало что изменилось", - пожимает плечами Херберт Траппель (Herbert Trappel), один из посетителей кафе. "Когда ввели этот запрет, в апреле?", - обращается он с вопросом к присутствующим.

Сербка Весна Дудек, владелица заведения, качает головой. Она рассказывает, что раньше здесь можно было встретить женщин-мусульманок в традиционной одежде с закрытым лицом. Сейчас их не видно. А больше и нечего к этому добавить, полагает Дудек.

Запрет в Австрии одежды, скрывающей лицо, и его последствия

Но так было не всегда. 1 октября 2017 года в Австрии был введен запрет на ношение одежды, скрывающей лицо. Закон, который, прежде всего, должен был запретить традиционную мусульманскую женскую одежду, закрывающую лицо, например, никаб и паранджу, вызвал острую дискуссию и в стране, и за ее пределами.

Женщины в никабах

Австрийские власти не хотели вводить запрет именно на религиозную одежду, чтобы не допустить дискриминации мусульман. Поэтому, чтобы сохранить нейтральную позицию, запретили любые головные уборы и элементы одежды, скрывающие лицо.

В результате от введения этого запрета пострадали уличные артисты, музыканты и велосипедисты, которые во время езды чрезмерно скрывали лицо под шарфом или шлемом. Один курьезный случай даже попал в заголовки СМИ - за нарушение запрета был оштрафован человек в костюме акулы, раздававший на улице флайеры.

А вот случаев, когда полиция штрафовала бы женщин в никабе, почти не было - в Австрии редко встретишь мусульманок, которые носят такой вид традиционной религиозной одежды. Все это не только стало поводом для сатиры, но и аргументов со стороны тех, кто критикует радикальные антимусульманские настроения в стране: вот к чему может привести ситуация, когда популизм берет верх над разумом.

Аргументы "за" и "против" запрета никаба и паранджи

Впрочем, многие австрийцы, в том числе и Херберт Траппель, считают запрет правильным, несмотря на все сопутствующие сложности. "Потому что слишком часто возникает неприятное ощущение, что женщинам в никабе и парандже есть что скрывать. Я этого не люблю, у меня как у образованного человека это вызывает протест", - говорит 63-летний австриец. Траппель работает в больнице и очень часто имеет дело с иностранными пациентами. Он говорит, что не имеет ничего против ислама, но выступает против традиционной одежды, которая закрывает лицо и тело, что в больнице лишь мешает своевременно помочь пациенту.

Херберт Траппель

То, что Траппель называет традиционной одеждой: хиджаб, шейлу, чадру, а раньше никаб и паранджу, ныне запрещенные, в этом районе Вены можно встретить довольно часто. Здесь проживает большая часть мусульман, хотя последние официальные данные, подтверждающие это, относятся к 2001 году. Уже тогда в этом районе Вены мусульмане составляли 11,2 процента населения.

Две старшеклассницы Бетти и Хавва родились в Вене. Они рассказывают, что и до запрета редко видели здесь женщин в никабах. "Может две или три в неделю", - говорит Хавва, которая сама носит на голове традиционный мусульманский платок. Она добавляет, что одна из ее знакомых, которая всегда закрывает лицо, сейчас редко выходит из дому. А если появляется на улице, то с марлевой повязкой на лице и с разрешением врача, удостоверившего ее болезнь.

"Да, в последние годы стало сложно носить мусульманский головной убор", - делает вывод Хавва. Ее подруга Бетти, которая не носит платок, согласно кивает: "В школе я замечаю, какую это стало играть роль".

Как запрет в Австрии касается туристов?

Городок Целль-ам-Зее, что недалеко от Зальцбурга, притягивает туристов из разных стран. Ежегодно в окрестности Зальцбурга приезжают около 350 тысяч туристов из арабских стран. Прошлым летом было зафиксировано 200 случаев, когда полицейские должны были оштрафовать туристов за нарушение запрета на ношение одежды, закрывающей лицо.

После беседы с полицейскими большинство женщин согласились снять никаб

После того, как им рассказали о правилах, существующих в стране, большинство женщин перестали надевать никаб, сообщил пресс-секретарь австрийской полиции в интервью журналистам ORF.

В первой половине 2018 года венская полиция рассмотрела 20 заявлений, касающихся нарушения запрета на ношение одежды, закрывающей лицо. Данные по всей стране в министерстве внутренних дел Австрии не предоставили. Сколько женщин в стране носят никаб и паранджу, официально не известно. В дебатах на эту тему фигурирует цифра 50. Но официальных подтверждений тому нет.

"Борьба с политическим исламом"

Когда правопопулистская Австрийская партии свободы (АПС) в 2014 году внесла в парламент законопроект о запрете никаба и паранджи, тогдашний министр иностранных дел Себастьян Курц (Sebastian Kurz) заявил, что число тех, кого мог бы коснуться такой закон, слишком мало. "Австрии не нужны искусственно созданные дебаты", - аргументировал тогда Курц. Но спустя три года он стал одним из тех, кто рьяно выступил за введение запрета, который вступил в силу во времена его предшественника на посту канцлера.

После того, как Австрийская народная партия (АНП) Курца одержала победу на выборах, он сформировал коалицию, в состав которой входят консервативная АНП и правопопулистская АПС. И новое правительство вступило "в борьбу против политического ислама". О ней в унисон твердили ныне правящие партии еще в период их избирательной кампании.

"Нужно остановить исламизацию" - с таким лозунгом выступал в октябре прошлого года нынешний вице-канцлер, глава правопопулистской АПС Хайнц-Кристиан Штрахе (Heinz-Christian Strache). Сегодня правительство активно следует этому лозунгу, в частности, предложив принять закон, запрещающий ношение мусульманских головных уборов в школах и детских садах. Впрочем, никаких цифр, указывающих на масштаб проблемы, нет. Многие вообще сомневаются в том, что существуют детские сады, где можно увидеть мусульманские женские головные уборы.

Кроме того, в рамках проводимой политики в июне 2018 года были закрыты семь мечетей. Одна из них, Низами-Алем, была в числе самых посещаемых в австрийской столице. Недалеко от закрытой мечети сидит 35-летняя Анна-Мария Тастекин. Она приехала в Вену, чтобы навестить подругу. Полтора года назад Анна-Мария переехала в другой город. "Здесь слишком много людей, которые перестали быть дружелюбными. Это не лучшее место растить детей", - сетует женщина. "Раньше я видела здесь женщин, которые носили никабы. На них всегда обращали внимание. Но мне это никак не мешало", - делится Тастекин.

Дискуссию о мусульманских платках в школах и детских садах она называет "пропагандой", указывая на существование более важных тем: "Детей сначала нужно научить элементарным правилам поведения, например, не чавкать за столом, прежде чем учить их оценивать, кто пришел в платке, а кто без него".

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Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Большое разнообразие Различия в некоторых элементах традиционной мусульманской женской одежды порой кажутся незначительными. Неудивительно, что многие нередко путают никаб с паранджой или чадрой. Кроме того, женщины часто носят разные элементы одежды в сочетании, что только усугубляет путаницу. Чем отличаются традиционные головные уборы и элементы одежды женщин-мусульманок - в галерее DW.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Шейла Длинный прямоугольный шарф, который свободно оборачивают вокруг головы и кладут на плечи. Шейлы бывают разных цветов. Данный вариант головного убора наиболее распространен в странах Персидского залива.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Хиджаб В более широком смысле хиджаб - это любая одежда, соответствующая нормам шариата. Однако в западных странах хиджабом называют традиционный женский мусульманский платок, полностью скрывающий волосы, уши и шею и в большинстве случаев слегка покрывающий плечи. Лицо при этом остается открытым.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Хиджаб амира Этот головной убор состоит из двух частей. Одна из них плотно облегает голову наподобие шапочки, другая представляет собой шарф, который часто имеет форму рукава и надевается сверху, закрывая плечи. Само слово "амира" переводится с арабского как "принцесса".

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Химар Накидка с прорезью для лица, закрывающая волосы, уши и плечи и доходящая до талии. Химар распространен на Ближнем Востоке и в Турции.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Чадра Длинное покрывало, закрывающее все тело с головы до пят. Чадра никак не крепится к одежде и не имеет застежек, женщина обычно сама придерживает ее руками. Сама чадра лицо не закрывает, но при желании женщина может закрыть лицо краем покрывала. Кроме того, ее часто носят в сочетании с никабом. Распространена в Иране.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Никаб Головной убор черного цвета, полностью закрывающий лицо и волосы и оставляющий лишь прорезь для глаз. Никаб сочетают с другими видами традиционной мусульманской одежды, например с абайей - длинным платьем с рукавами и без пояса. Чаще всего никаб носят в странах Персидского залива, Йемене и Пакистане.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Паранджа Длинное покрывало, полностью закрывающее тело и лицо. Прорезь для глаз в парандже закрыта плотной сеткой - чачваном. Этот вид одежды распространен в Средней Азии и Афганистане. Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова

