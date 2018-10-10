 Глушков планировал разоблачить связи ″Аэрофлота″ с разведкой РФ | Новости из Германии о России | DW | 11.10.2018

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Россия

Глушков планировал разоблачить связи "Аэрофлота" с разведкой РФ

Будучи замглавой "Аэрофлота", Николай Глушков выяснил, что 3,5 тысячи сотрудников компании были агентами одной из российских спецслужб, пишет The Wall Street Journal.

Николай Глушков в 2000 году

Николай Глушков в 2000 году

Деловой партнер Бориса Березовского Николай Глушков, предположительно убитый в Лондоне, собирался обнародовать информацию о связях компании "Аэрофлот" с российскими спецслужбами. Об этом пишет британская газета The Wall Street Journal (WSJ) вечером 10 октября со ссылкой на друзей Глушкова и документы одного из лондонских судов. На следующий день после того, как Глушков был обнаружен мертвым, в одном из судов Лондона должны были пройти предварительные слушания по его делу, утверждает издание, отмечая, что 68-летний эмигрант готовился защищаться без адвоката и изучал необходимую литературу.

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В продолжительном судебном разбирательстве по обвинению со стороны российских властей в хищении средств Глушков собирался доказать свою невиновность и разоблачить деятельность "Аэрофлота" по прикрытию российских спецслужб, пишет WSJ. "Это дело было целью его жизни, он не собирался сдаваться", - вспоминает друг и бывший деловой партнер Глушкова Георгий Шуппе.

"Аэрофлот" на службе российких шпионов

В частности, будучи замглавой "Аэрофлота", Глушков в ходе аудита расходов компании выяснил, что из 15 тысяч работников 3,5 тысячи были "сотрудниками одной из российских разведывательных структур под прикрытием". По словам Марины Литвиненко, вдовы Александра Литвиненко - экс-сотрудника КГБ и ФСБ, погибшего в Лондоне после отравления полонием, - "Аэрофлот" с советских времен помогал спецслужбам передавать деньги российским агентам по всему миру, а также осуществлял перевозку "секретных грузов", пишет далее WSJ.

Чтобы избавить "Аэрофлот" от трат на агентов под прикрытием, Глушков "написал письма руководителям двух главных разведывательных служб России, предложив им самим платить зарплаты… с учетом того, в какой степени они использовали компанию", утверждает издание, отмечая, что после этого, по словам Глушкова, финансовое положение компании сразу улучшилось.

Глушкова приговорили в РФ к 8 годам тюрьмы

Глушков работал в созданной  Березовским компании "Логоваз", позднее с 1996 по 1999 год был замдиректора "Аэрофлота". В 2000 году он был приговорен к лишению свободы на три года и три месяца за злоупотребление служебными полномочиями. Через десять лет Глушков получил политическое убежище в Великобритании, а в 2017 году был заочно осужден в России по обвинению в крупном хищении и приговорен к восьми годам лишения свободы.

Тело Николая Глушкова было обнаружено в марте 2018 года в его собственном доме неделю спустя после отравления экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля. Первой версией полиции было самоубийство, но впоследствии следователи пришли к выводу, что предприниматель был задушен. В августе полиция опубликовала фотографию черного микроавтобуса, который был замечен около дома Глушкова в ночь, когда наступила его смерть. Следственный комитет России также не исключил вероятность убийства.

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  • Вил Мирзаянов

    "Новичок" и его жертвы

    О "Новинчке" рассказал один из его создателей

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  • Госпиталь в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Новый случай отравления под Солсбери

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  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

    "Новичок" и его жертвы

    Опять "Новичок"

    Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

  • Полиция в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Смерть Дон Стерджес

    8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

  • Гэвин Уильямсон

    "Новичок" и его жертвы

    Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы

    9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

  • Заблокированная улица в Эймсбери рядом с домом жертв отравления

    "Новичок" и его жертвы

    Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма

    Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.

  • Работа по сбору вещественных доказательств в доме пострадавших в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    400 предметов для анализа

    Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

    "Новичок" и его жертвы

    Исполнители преступления известны?

    19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

  • Спутниковый снимок Шихан

    "Новичок" и его жертвы

    Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт

    Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


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Повтор "Немцова.Интервью". Литвиненко: не ожидала, что имена Путина и Патрушева будут названы

Контекст

"Новичок" и его жертвы

Британские власти считают, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль ядом "Новичок" причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Этим же ядом была отравлена умершая британка Дон Стерджес. (10.07.2018)  

Ссылки в интернете

The Wall Street Journal: Николай Глушков знал о связях "Аэрофлота" со спецслужбами РФ

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Повтор "Немцова.Интервью". Литвиненко: не ожидала, что имена Путина и Патрушева будут названы  

Немецкие СМИ: "Смерть Березовского - убийство, самоубийство, инфаркт?"  

Отравление Скрипаля: как Лондон накажет олигархов Путина - DW Новости  

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