Глифосат - неселективный системный гербицид, который используется для борьбы с сорняками. Среди гербицидов занимает первое место в мире по объемам производства.

Системное название глифосата: N-(фосфонометил)-глицин, 2-[(фосфонометил)-амино]-уксусная кислота. Химическая формула: C3H8NO5P. Гербицидные свойства открыты в 1970 году научным сотрудником американской транснациональной компании Monsanto Джоном Францем. С 2015 года идут активные дискуссии по поводу того, является ли глифосат канцерогенным веществом. 27 ноября 2017 года 18 из 28 стран, входящих в Евросоюз, проголосовали за применение глифосата в сельском хозяйстве в ближайшие пять лет.