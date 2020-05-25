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Глифосат

Глифосат - неселективный системный гербицид, который используется для борьбы с сорняками. Среди гербицидов занимает первое место в мире по объемам производства.

Системное название глифосата: N-(фосфонометил)-глицин, 2-[(фосфонометил)-амино]-уксусная кислота. Химическая формула: C3H8NO5P. Гербицидные свойства открыты в 1970 году научным сотрудником американской транснациональной компании Monsanto Джоном Францем. С 2015 года идут активные дискуссии по поводу того, является ли глифосат канцерогенным веществом. 27 ноября 2017 года 18 из 28 стран, входящих в Евросоюз, проголосовали за применение глифосата в сельском хозяйстве в ближайшие пять лет.

Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf einem Feld in Hamburg, Deutschland | Verwendung weltweit

Bayer договорился с большинством истцов в США по делу о глифосате 25.05.2020

Мировое соглашение достигнуто, по оценкам, с 85 тысячами из 125 тысяч истцов в США. Оно обойдется Bayer почти в 10 млрд долларов.
Sendung: Con sabor y saber Datum: 22.08.2019 Gast / Tema: Erika Mayr Ort: Berlin Kreuzberg Datum 01.12.18 (Aufnahme des Fotos) Fotograf: Carmen Álvarez Schlagwörter auf deuch: Erika Mayr, honig, bienen, sabor Beschreibung: Die Stadtimkerin Erika Mayr mit ihren Honigbienen auf den Dächern Berlins.

Правительство ФРГ одобрило меры по защите насекомых 04.09.2019

В числе прочего, программа предусматривает запрет на применение пестицида глифосат к 31 декабря 2023 года. В правительстве подчеркнули, что благополучие людей зависит от жизнедеятельности насекомых.
An employee adjusts Roundup products on a shelf at a store in San Rafael, California, on July, 9, 2018. - A lawyer for a California groundskeeper dying of cancer took aim at Monsanto on July 9, 2019 as a jury began hearing the lawsuit accusing the chemical giant of ignoring health risks of its top-selling weed killer Roundup. (Photo by JOSH EDELSON / AFP) (Photo credit should read JOSH EDELSON/AFP/Getty Images)

В суды США подано более 18 тысяч исков против Bayer из-за глифосата 30.07.2019

Количество исков против немецкого концерна Bayer и ее "дочки" Monsanto стремительно выросло после трех проигранных судебных процессов в США. Истцам присудили многомилионные компенсации.
French farmer Nicolas Denieul sprays glyphosate herbicide produced by US agrochemical giant Monsanto on May 11, 2018, on a field of no-till corn in Piace, northwestern France. - Using a 10-year old conservation farming practice, French farmer Nicolas Denieul has reduced the use of glyphosate to half a litre instead of one litre per hectare and per year. (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP) (Photo credit should read JEAN-FRANCOIS MONIER/AFP/Getty Images)

Австрия первой в ЕС запретила спорный гербицид 02.07.2019

Единоличное решение Вены по запрету глифосата может противоречить законодательству ЕС. У Еврокомиссии теперь есть три месяца, чтобы оспорить постановление.

Customer Gary Harms shops for Roundup products at a store in San Rafael, California, on July, 9, 2018. - A lawyer for a California groundskeeper dying of cancer took aim at Monsanto on July 9, 2019 as a jury began hearing the lawsuit accusing the chemical giant of ignoring health risks of its top-selling weed killer Roundup. (Photo by JOSH EDELSON / AFP) (Photo credit should read JOSH EDELSON/AFP/Getty Images)

Концерн Bayer должен заплатить 1,78 миллиарда евро компенсации в США 14.05.2019

Суд в США признал немецкий фармаконцерн ответственным за то, что производимый его дочерним предприятием Monsanto гербицид вызвал онкологическое заболевание у супружеской пары.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Im Prozess wegen Totschlags gegen einen 55-Jährigen wird am 19.09.2017 voraussichtlich das Urteil verkündet. Der Mann soll im Dezember 2016 seinen Mitbewohner in Hamburg-Schnelsen mit Messerstichen getötet haben. Der Tote wurde erst nach fast 14 Tagen gefunden. Foto: Uli Deck/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Французы начали расследование в отношении "дочки" Bayer 11.05.2019

Во Франции компанию Monsanto обвиняют в составлении списка критиков ее продукции с целью воздействовать на них. А в суды США поданы более 13 тысяч исков к Monsanto из-за ее средства от сорняков.
FILE PHOTO: A woman uses a Monsanto's Roundup weedkiller spray without glyphosate in a garden in Ercuis near Paris, France, May 6, 2018. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

Акции Bayer упали после решения американского суда по глифосату 20.03.2019

Присяжные в Сан-Франциско признали, что глифосат, который содержится в средстве против сорняков, может способствовать появлению рака. Акции немецкой компании Bayer упали на 13 процентов.

Споры о гербициде: вредит ли средство от сорняков человеку и природе (07.03.2019) 07.03.2019

Глифосат считается весьма эффективным гербицидом. В России он известен под несколькими торговыми марками. Но ученые и экологи бьют тревогу. Они утверждают, что средство может принести вред как человеку, так и природе.
French farmer Nicolas Denieul sprays glyphosate herbicide produced by US agrochemical giant Monsanto on May 11, 2018, on a field of no-till corn in Piace, northwestern France. - Using a 10-year old conservation farming practice, French farmer Nicolas Denieul has reduced the use of glyphosate to half a litre instead of one litre per hectare and per year. (Photo by Jean-Francois MONIER / AFP) (Photo credit should read JEAN-FRANCOIS MONIER/AFP/Getty Images)

Европейский суд постановил обнародовать исследования о спорном гербициде 07.03.2019

Вердикт Европейского суда коснулся исследований о глифосате - гербициде, который, по данным ВОЗ, может способствовать появлению рака у человека.
Das Unkrautvernichtungsmittel Roundup vom Chemiekonzern Monsanto mit dem Wirkstoff Glyphosat aufgenommen am 27.10.2017 in Berlin. Foto: XAMAX/dpa | Verwendung weltweit

В США начался процесс по делу о глифосате 26.02.2019

Истец утверждает, что гербицид, содержащийся в производимом Monsanto средстве для уничтожения сорняков, привел к онкозаболеванию. Суд рассматривает свыше 750 исков в отношении компании.
This picture taken on June 15, 2015 shows a bottle of Monsanto's 'Roundup' pesticide in a gardening store in Lille. French Ecology Minister Segolene Royal announced on June 14, 2015 a ban on the sale of American biotechnology giant Monsanto's popular weedkiller from garden centres, which the UN has warned may be carcinogenic. The active ingredient in Roundup, glyphosate, was in March classified as probably carcinogenic to humans by the UN's International Agency for Research on Cancer (IARC). AFP PHOTO / PHILIPPE HUGUEN (Photo by Philippe HUGUEN / AFP) (Photo credit should read PHILIPPE HUGUEN/AFP/Getty Images)

Суд существенно снизил компенсацию от компании Monsanto больному раком 23.10.2018

Пострадавшему от использования выпускаемого Monsanto средства против сорняков присудили 78 млн долларов вместо 289 млн. При этом суд отказал компании в новом процессе.
ARCHIV - ILLUSTRATION - 17.05.2016, Brandenburg, Briesen: Die Verpackung eines Unkrautvernichtungsmittel, das den Wirkstoff Glyphosat enthält, ist am auf einer Wiese in einem Garten zu sehen. (zu dpa «Krebs durch Glyphosat? Erster US-Prozess gegen Monsanto beginnt» vom 19.06.2018) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Компания Monsanto в США выплатит 289 млн долларов больному раком 11.08.2018

Выпускаемое Monsanto средство для уничтожения сорняков содержит гербицид глифосат. Компания не предупредила покупателей о возможном вреде вещества для здоровья.

Зачем агрохимический гигант Bayer поглощает Monsanto (08.06.2018) 08.06.2018

Немецкий фармацевтический концерн Bayer завершает покупку американской корпорации Monsanto и становится крупнейшим игроком на агрохимическом рынке. Тем не менее, сделка вызывала в Европе и Германии неоднозначную реакцию.
Bildunterschrift:Protesters take part in a demonstration with the motto 'we are fed up' (Wir haben es satt) against industrial farming on the sidelines of the International Green Week agricultural show. / AFP / TOBIAS SCHWARZ (Photo credit should read TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images) Getty Images/AFP/T. Schwarz

Десятки тысяч протестующих в Берлине требуют изменения аграрной политики 20.01.2018

В немецкой столице прошла традиционная акция протеста, приуроченная к началу работы крупнейшей сельскохозяйственной выставки "Зеленая неделя".
German Economy Minister Sigmar Gabriel (L-R), German Chancellor Angela Merkel and Head of the Federal Chancellery Peter Altmeier attend the weekly cabinet meeting at the Chancellery in Berlin, Germany, February 17, 2016. REUTERS/Hannibal Hanschke Copyright: Reuters/H. Hanschke

Как средство от сорняков отравило жизнь Ангеле Меркель 29.11.2017

Борьба аграрного министра с сорняками привела к обострению политического кризиса в Германии. Возникли и сомнения в продлении санкций ЕС, введенных в отношении России за Крым и Донбасс.
+++++++++++++++++++ Archiv 2014 ++++++++++++++++++++++ Symbolbild Glyphosat Ein Bauer spritzt mit seinem Fendt 275 S Traktor Herbizide, Weiler zum Stein, 16.05.2014. | Verwendung weltweit (c) Getty Images/B. Beytekin

Страны ЕС не смогли договориться о применении гербицида глифосат 06.06.2016

Если еще одно голосование в Брюсселе по использованию глифосата не принесет результата, решать вопрос будет Еврокомиссия. Некоторые эксперты, в частности, предполагают, что глифосат вызывает рак.
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