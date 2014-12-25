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Глеб Якунин

Russischer Priester und Menschenrechtler Gleb Jakunin Copyright: Yulia Semenova, DW.

В Москве скончался правозащитник Глеб Якунин 25.12.2014

Бывший депутат Госдумы, активно выступавший за права человека, Глеб Якунин скончался в Москве на 81-м году жизни. Он умер после тяжелой болезни.
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Россия как страна "Боевого самбо" 20.03.2014

Фундаменталистская нетерпимость и границы свободы творчества - главные темы фильма "Московские процессы", показанного в рамках кельнского литературного фестиваля Lit.Cologne.
Russisch-Orthodoxe Kirche beginnt Wahl von neuem Oberhaupt. ***Main candidates at the upcoming Patriarch elections, Metropolitan Kirill of Smolensk and Kaliningrad, interim head of the Russian Orthodox church (front R) and Metropolitan Kliment of Kaluga and Borovsk (L), walk together during an archbishop congress for Patriarch elections at the upcoming congress of all Orthodox church in Moscow, Russia, 25 January 2009. Metropolitan Kirill is one of the possible candidates to be elected as the next Patriarch. EPA/SERGEI CHIRIKOV +++(c) dpa - Report+++

Глеб Якунин: Патриархом Московским и всея Руси станет назначенец 27.01.2009

Имя нового главы Русской православной церкви должно быть объявлено 27 января 2009 года. Некоторые эксперты считают: ход предвыборной кампании подтверждает, что данные выборы - фикция.
Gleb Jakunin, Leiter des Ausschusses für Gewissensfreiheit, Moskau; Copyright: DW / Sergej Morosow. Andrey Kobyakov Redakteur Deutsche Welle DW-WORLD.DE - Chefredaktion Kurt-Schumacher-Strasse 3, 53113 Bonn Tel: +49-228-429-2658; Fax: +49-228-429-2150

Священник Глеб Якунин: России угрожает обрядоверие 11.03.2008

В интервью Deutsche Welle глава Комитета свободы совести священник Глеб Якунин заявил, что в современной российской церковной системе мало кого интересует духовное перерождение людей.