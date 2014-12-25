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Бывший депутат Госдумы, активно выступавший за права человека, Глеб Якунин скончался в Москве на 81-м году жизни. Он умер после тяжелой болезни.
Фундаменталистская нетерпимость и границы свободы творчества - главные темы фильма "Московские процессы", показанного в рамках кельнского литературного фестиваля Lit.Cologne.
Имя нового главы Русской православной церкви должно быть объявлено 27 января 2009 года. Некоторые эксперты считают: ход предвыборной кампании подтверждает, что данные выборы - фикция.
В интервью Deutsche Welle глава Комитета свободы совести священник Глеб Якунин заявил, что в современной российской церковной системе мало кого интересует духовное перерождение людей.
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