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Глеб Павловский

Глеб Павловский - известный российский политолог и журналист.

Прессой Павловский назывался "серым кардиналом" российский власти, был одним из руководителей избирательных кампаний президентов России Бориса Ельцина и Владимира Путина в 1996 и 2000 годах.

Als russischer Präsident kehrte Wladimir Putin 2006 an den Ort zurück, der sein Deutschland-Bild entscheidend prägte: nach Dresden, wo er viele Jahre zuvor als KGB-Agent arbeitete. Film von Jens Afflerbach und Matthias Schmidt

"Путин и немцы": фильм ZDF об истории взаимного разочарования 17.04.2019

Многообещающее начало закончилось противостоянием. Почему? Немецкие документалисты попытались разобраться в сложном отношении президента России Владимира Путина к Германии.

Wien, Nov 2018*** DW Nemtsova Interview mit russischer Politikwissenschaftler Gleb Pawlowski

Глеб Павловский: Я был политически влюблен в Путина 28.11.2018

Политтехнолог Глеб Павловский в интервью Жанне Немцовой подвел итоги своей работы на Кремль и оценил, уже со стороны, нынешнее состояние российского государства.

Глеб Павловский в "Немцова.Интервью": Путин – великий попуститель 27.11.2018

Путин отпустил россиян в личную жизнь – это одна из его заслуг, по словам политолога, одного из архитекторов суверенной демократии.
Wielding traditional bullwhips, the volunteer Kuban Cossack militia stand to attention after arriving in Sevastopol on Sunday. Their commander said they had arrived at the invitation of Crimea's newly installed pro-Russia authorities and they didn't seem to perturb the Crimean public who turned out to watch their parade. Allen Foto von Filip Warwick und allen Rechts an DW gegaben. Ort: Sevastopol, Ukraine (Der Krim) Datum: 2-3 Mars 2014

Глеб Павловский: Путин действует на разжигание новой революции на Украине 05.03.2014

Глава российского Фонда эффективной политики рассказал DW, почему не удается погасить кризис в отношениях России и Украины. От конфронтации пора переходить к переговорам, уверен он.
Image #: 17150873 Russian Prime Minister and presidential candidate Vladimir Putin greets his supporters and campaign staff during night after the presidential election day on March 5, 2012. UPI/Yuri Gripas /LANDOV pixel

В Берлине обсудили возвращение Путина в Кремль 05.03.2012

В понедельник утром, когда в России еще не был окончательно завершен подсчет голосов, в Германском обществе внешней политики российские и немецкие политологи прокомментировали победу Путина на президентских выборах.
Former Ukrainian Prime Minister Yulia Tymoshenko waves to supporters from a prison window in Kiev, Ukraine, Friday, Nov. 4, 2011. Efforts to free jailed Ukrainian Prime Minister Yulia Tymoshenko suffered another setback after lawmakers delayed voting on a legal reform that could allow her release. (AP Photo/Ukrafoto)

В камере Юлии Тимошенко установили круглосуточное видеонаблюдение 03.01.2012

В харьковской колонии за Юлией Тимошенко установлено круглосуточное видеонаблюдение. По словам адвоката экс-премьера Украины, в камере постоянно горит свет, Тимошенко уже трое суток не спит.
Symbolbild, Russland, Moskau, Duma, Parlament. Copyright: Maksim Nelioubin

Лилия Шевцова и Глеб Павловский о предстоящих парламентских выборах в России и будущей роли Владимира Путина 19.11.2007

17.11.2007

На прошлой неделе гостем «Столичной студии» был бывший премьер-министр России, лидер «Народно-демократического союза» Михаил Касьянов.
Symbolbild, Russland, Moskau, Duma, Parlament. Copyright: Maksim Nelioubin

Политолог: выборы в Думу - профанация, но голосовать я всё-таки пойду 14.11.2007

Интервью с Лилией Шевцовой из московского представительства Фонда Карнеги и главой Фонда эффективной политики Глебом Павловским - участниками берлинской конференции на тему «У России есть выбор. Будущее парламентаризма».
Belarusian President Alexander Lukashenko gestures while speaking at a news conference in Moscow, Friday, March 28, 1997. Lukashenko angrily defended his country's human rights record and its planned reunification with Russia, blaming unnamed enemies for attacks on the former Soviet republic. If the Belarusian-Russian integration is successful, it could start a real process of gathering the lands and unifying the nations who were once part of the single Soviet people, Lukashenko says. (AP Photo/SergeiKarpukhin)

Зачем Глеб Павловский встречался с белорусским президентом накануне выборов? 11.03.2006

В субботнем выпуске аналитической программы «Реальная политика» российского телеканала НТВ вынло интервью ведущего этой программы известного политолога Глеба Павловского с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
President Vladimir Putin, right, greets Ukrainian President Viktor Yushchenko in the Kremlin in Moscow, Monday, Jan. 24, 2005. A day after taking office as Ukraine's president, Viktor Yushchenko arrived in Russia Monday to smooth relations with the Kremlin, which feared he would take his country out of Moscow's sphere of influence. (AP Photo/Mikhail Metzel)

Глеб Павловский рассказал немцам о России и Украине 31.01.2005

Почему не сработали российские политтехнологии на Украине? Как Россия намерена работать с новым премьер-министром соседнего государства? Об этом в Берлине говорил глава Фонда эффективной политики.
Gleb Pavlowsky

Открытый конец первой команды Путина 01.11.2003

На вопросы Инго Маннтойфеля 31 октября ответил по телефону из Москвы глава российского "Фонда эффективной политики" Глеб Павловский.