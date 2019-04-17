Глеб Павловский - известный российский политолог и журналист.
Прессой Павловский назывался "серым кардиналом" российский власти, был одним из руководителей избирательных кампаний президентов России Бориса Ельцина и Владимира Путина в 1996 и 2000 годах.
Интервью с Лилией Шевцовой из московского представительства Фонда Карнеги и главой Фонда эффективной политики Глебом Павловским - участниками берлинской конференции на тему «У России есть выбор. Будущее парламентаризма».
В субботнем выпуске аналитической программы «Реальная политика» российского телеканала НТВ вынло интервью ведущего этой программы известного политолога Глеба Павловского с президентом Беларуси Александром Лукашенко.