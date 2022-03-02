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Глеб Гаврик
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Глеб Гаврик: избранные публикации
Драматично, ожидаемо. Реакции в ФРГ на претензии к Надеждину
ЦИК РФ забраковал более 15 процентов подписей, собранных за политика Бориса Надеждина. DW собрала реакции в Германии.
Правовые основы государства
05.02.2024
5 февраля 2024 г.
Александа Архипова о пропаганде и новоязе войны
За время войны сформировался новый медийный язык, своего рода новояз в стиле Оруэлла.
Политика
17.09.2023
17 сентября 2023 г.
09:12 мин.
"Лукашенко хочет пугать соседей". Эксперт о судьбе Пригожина
Эксперт Берлинского центра Карнеги рассказал в интервью DW о расчете Лукашенко в ситуации вокруг Пригожина.
Конфликты
07.07.2023
7 июля 2023 г.
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Глеб Гаврик: другие публикации
ВСУ продвигаются на юге, Кадыров при смерти?
ВСУ продвигаются на юге, Кадыров при смерти?
Положение на фронтах Украины остается крайне напряженным, однако украинским военным удалось добиться успехов
Политика
17.09.2023
17 сентября 2023 г.
32:51 мин.
Истории российских беженцев
Истории российских беженцев
От преследований и из-за несогласия с развязанной властями войной из страны бежали и бегут тысячи россиян.
Политика
18.03.2023
18 марта 2023 г.
03:40 мин.
Волков о международной кампании по освобождению Навального
Волков о международной кампании по освобождению Навального
Соратник Навального рассказал в интервью DW о международной кампании в поддержку оппозиционера.
Политика
19.01.2023
19 января 2023 г.
10:41 мин.
Стоит ли Путину опасаться потолка цен на нефть
Стоит ли Путину опасаться потолка цен на нефть
Страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне в 60 долларов за баррель.
Экономика и бизнес
02.12.2022
2 декабря 2022 г.
03:09 мин.
Переговоры в Анталье: надежды на мир не оправдались
Переговоры в Анталье: надежды на мир не оправдались
Безрезультатно завершились в Анталье переговоры министров иностранных дел РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.
Политика
10.03.2022
10 марта 2022 г.
03:30 мин.
Яхты и виллы российских олигархов будут конфискованы?
Яхты и виллы российских олигархов будут конфискованы?
Поток санкций и штрафных мер Запада против России из-за развязанных ее войны в Украине не прекращается.
Конфликты
02.03.2022
2 марта 2022 г.
03:25 мин.
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