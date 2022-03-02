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Война РФ против УкраиныПалестино-израильский конфликтСитуация в Беларуси

Глеб Гаврик

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Глеб Гаврик: избранные публикации

Российский политик Борис Надеждин

Драматично, ожидаемо. Реакции в ФРГ на претензии к Надеждину

ЦИК РФ забраковал более 15 процентов подписей, собранных за политика Бориса Надеждина. DW собрала реакции в Германии.
Правовые основы государства5 февраля 2024 г.
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Александа Архипова о пропаганде и новоязе войны

За время войны сформировался новый медийный язык, своего рода новояз в стиле Оруэлла.
Политика17 сентября 2023 г.09:12 мин.
Евгений Пригожин

"Лукашенко хочет пугать соседей". Эксперт о судьбе Пригожина

Эксперт Берлинского центра Карнеги рассказал в интервью DW о расчете Лукашенко в ситуации вокруг Пригожина.
Конфликты7 июля 2023 г.
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Глеб Гаврик: другие публикации

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ВСУ продвигаются на юге, Кадыров при смерти?

ВСУ продвигаются на юге, Кадыров при смерти?

Положение на фронтах Украины остается крайне напряженным, однако украинским военным удалось добиться успехов
Политика17 сентября 2023 г.32:51 мин.
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Истории российских беженцев

Истории российских беженцев

От преследований и из-за несогласия с развязанной властями войной из страны бежали и бегут тысячи россиян.
Политика18 марта 2023 г.03:40 мин.
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Волков о международной кампании по освобождению Навального

Волков о международной кампании по освобождению Навального

Соратник Навального рассказал в интервью DW о международной кампании в поддержку оппозиционера.
Политика19 января 2023 г.10:41 мин.
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Стоит ли Путину опасаться потолка цен на нефть

Стоит ли Путину опасаться потолка цен на нефть

Страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне в 60 долларов за баррель.
Экономика и бизнес2 декабря 2022 г.03:09 мин.
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Переговоры в Анталье: надежды на мир не оправдались

Переговоры в Анталье: надежды на мир не оправдались

Безрезультатно завершились в Анталье переговоры министров иностранных дел РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.
Политика10 марта 2022 г.03:30 мин.
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Яхты и виллы российских олигархов будут конфискованы?

Яхты и виллы российских олигархов будут конфискованы?

Поток санкций и штрафных мер Запада против России из-за развязанных ее войны в Украине не прекращается.
Конфликты2 марта 2022 г.03:25 мин.
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