 Главы МВД стран ЕС приняли декларацию о борьбе с антисемитизмом | Новости из Германии о Европе | DW | 07.12.2018

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Европа

Главы МВД стран ЕС приняли декларацию о борьбе с антисемитизмом

Государствам-членам сообщества было рекомендовано принять и имплементировать всестороннюю стратегию по защите общин и еврейских организаций в Европе.

Демонстрация против антисемитизма в Берлине

Демонстрация против антисемитизма в Берлине

Главы МВД 28 стран ЕС в четверг, 6 декабря, в Брюсселе приняли декларацию о борьбе с антисемитизмом. Министерский совет признал, что "еврейские общины в ряде стран Евросоюза испытывают особую угрозу терактов - в свете роста числа насильственных происшествий в минувшие годы".

В этой связи государствам-членам сообщества было рекомендовано принять и имплементировать всестороннюю стратегию по защите общин и еврейских организаций в Европе.

Контекст

Вслед за российскими немцами свое внутрипартийное объединение в "Альтернативе для Германии" создала вторая крупная группа выходцев из СССР. Какие задачи стоят перед JAfD? (08.10.2018)

В последнее время часто озвучивается мнение, что одна из причин растущего антисемитизма в ЕС - мигранты из мусульманских стран. Авторы международного исследования выяснили, так ли это. (31.07.2018)

Министры обратили внимание на необходимость, прежде всего, определиться с терминами и взять за основу определение, предложенное Международным альянсом в память о Холокосте. "Антисемитизм - это определенное восприятие евреев, которое может выражаться в ненависти к ним", - подчеркивали в неправительственной организации.

Федеральное правительство Германии в сентябре заявило, что будет официально придерживаться именно этой формулировки и подписало соответствующую декларацию.

Проявления нетерпимости растут

Как свидетельствуют данные из опубликованного 7 декабря опроса, проведенного Агентством ЕС по основным правам, порядка 89 процентов евреев в Европе ответили, что число проявлений подобной нетерпимости в стране их происхождения выросло по сравнению с 2013  годом.

Еще 38 процентов заявили, что задумываются об эмиграции. Практически каждый четвертый (28 процентов) признал, что в минувшем году сталкивался с такого рода нападками.

В исследовании приняли участие свыше 16 тыс. человек из 12 стран ЕС - это примерно 96 процентов еврейского населения в Европе.

Горячие точки на карте Европы

Наиболее горячими точками эксперты называют Францию, Испанию и Швецию. Это связано с притоком в эти страны мигрантов из исламских государств, резко настроенных против Израиля.

По данным Всемирного еврейского конгресса, в Германии число инцидентов с антисемитской подоплекой тоже растет, несмотря на прилагаемые властями страны политические усилия. В первой половине 2018 года зафиксировано 400 подобных случаев, что на 10 процентов больше, чем за аналогичный период 2017-го.

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    В "хрустальную ночь" еврейских погромов 9 ноября 1938 года нацисты разгромили синагогу на восточноберлинской улице Рикештрассе, а раввинов и руководство общины депортировали в концлагерь Заксенхаузен. Во времена ГДР здесь молились не больше 200 евреев. Сейчас еврейская община Берлина насчитывает более 11 тысяч человек. Наряду с главной синагогой Будапешта берлинская - самая большая в Европе.

  • Синагога в Байройте

    Синагоги в Германии

    Синагога в Байройте

    Евреи появились в Байройте в XIII веке. Спустя 300 лет их изгнали из города, и только в 1759 году здешний маркграф разрешил им вернуться. Тогда же была построена синагога - очень скромная снаружи и богато украшенная внутри. Во времена "третьего рейха" синагога была осквернена. В 2009 году, во время реставрации, на чердаке обнаружили генизу - хранилище пришедших в негодность старых свитков Торы.

  • Синагога в Кельне

    Синагоги в Германии

    Синагога в Кельне

    Синагога на улице Роонштрассе, как и шесть других синагог в Кельне, существовавших до прихода Гитлера к власти, была разрушена нацистами. Инициатором ее восстановления после войны стал бывший бургомистр Кельна, канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. Сегодня при синагоге открыты библиотека, музей, общинный центр и кошерный ресторан. В литургии используют свиток Торы, спасенный католическим священником.

  • Синагога в Зульцбурге

    Синагоги в Германии

    Синагога в Зульцбурге

    Синагогу построили в этом маленьком баденском городке в XVI веке. В ноябре 1938 года, после того, как гестапо и полиция депортировали всех евреев-мужчин Зульцбурга, синагога, школа при ней и ритуальная миква были разрушены. Позже нацисты использовали здание как спортивный зал и хранилище библиотечных книг. Сегодня, после реставрации, в бывшей синагоге открыты мемориал Холокоста и музей.

  • Синагога во Франкфурте-на-Майне

    Синагоги в Германии

    Синагога во Франкфурте-на-Майне

    Синагога во франкуртском районе Вестэнд - единственная из четырех больших синагог города, которая, пусть и сильно разрушенная и разоренная, уцелела после нацистских погромов и бомбежек Второй мировой войны. Но еврейская община города была практически полностью уничтожена. Последние остававшиеся здесь евреи были депортированы в лагеря смерти в 1941-42 годах. Из 11 тысяч выжили только 400 человек.

  • Еврейское кладбище в Вормсе

    Синагоги в Германии

    Еврейское кладбище в Вормсе

    Первая синагога была построена в немецком городе Вормсе в 1034 году. Она не сохранилась, но чудом осталось заложенное в те времена еврейское кладбище - старейшее из дошедших до наших дней еврейских кладбищ Европы. Оно называется "Heiliger Sand" - "Святой песок". Нацисты его не тронули, по одной из гипотез - потому, что шеф СС Гиммлер хотел использовать кладбище в каких-то окккультистских целях.

  • Синагога в Эссене

    Синагоги в Германии

    Синагога в Эссене

    Синагоге в Эссене, построенной в 1913 году, повезло чуть больше. В 1938 году погромщики подожгли ее, и внутри все сгорело, но бетонные стены остались стоять. Взрывать их нацисты не решились из-за близлежащих домов. В 2010 году закончили реконструкцию, которая стоила 7,8 млн евро. 80 % этой суммы выделили власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Сейчас здесь Музей еврейской культуры.

  • Синагога в Аугсбурге

    Синагоги в Германии

    Синагога в Аугсбурге

    Построенная в 1917 году в стиле модерн синагога в Аугсбурге - одна из самых красивых в Европе. В ее внутреннем интерьере и в отделке купола высотой почти 30 метров заметны ориенталистские мотивы. Во времена нацистской диктатуры в синагоге располагался штаб противовоздушной обороны. Сейчас, как и в начале ХХ века, молельный дом принадлежит либеральной еврейской общине.

  • Синагога в Ульме

    Синагоги в Германии

    Синагога в Ульме

    Эта синагога - новая. Она была построена в Ульме в 2012 году всего в нескольких метрах от разрушенной нацистами в "хрустальную ночь" 1938 года старой синагоги. Архитектурная особенность молельного здания - так называемые "иерусалимские витражи", сделанные в виде шестиконечной звезды Давида. На торжественном освящении новой синагоги выступал тогдашний федеральный президент Германии Йоахим Гаук.

  • Синагога в Регенсбурге

    Синагоги в Германии

    Синагога в Регенсбурге

    Этой синагоги нет. Разрушена она была еще в Средние века, в 1519 году. Тогда (до изгнания евреев из города) община Регенсбурга считалась одной из самых влиятельных и значительных в Европе. Руины старой синагоги археологи обнаружили только в 1995 году. На ее месте построили на площади символический абрис молельного здания, а его сохранившиеся стены можно увидеть в подземном музее.

    Автор: Ефим Шуман, Анне Термече


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Берлин: еврейская община празднует хануку и беспокоится о растущем антисемитизме

Контекст

Синагоги в Германии

Где молятся немецкие евреи? В стране сегодня 130 больших и малых синагог. Уже это одно показывает, что еврейская жизнь в Германии, уничтоженная национал-социалистами, возрождается. (19.11.2018)  

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