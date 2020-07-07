 Главу карельского ″Мемориала″ Юрия Дмитриева осудили на 3,5 года | Новости из Германии о России | DW | 22.07.2020

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Россия

Главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева осудили на 3,5 года

Сотни человек пришли поддержать карельского историка Юрия Дмитриева к зданию суда в Петрозаводске. Он осужден на 3,5 года лишения свободы.

Петрозаводский городской суд приговорил в среду, 22 июля, историка, руководителю карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева к 3,5 годам заключения. Об этом сообщил адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев со ссылкой на слова судьи. Заседание суда состоялось в закрытом для журналистов режиме.

По словам защитника, историк оправдан по статьям об изготовлении порнографии, хранении оружия и развратных действиях, но признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери. Так как Дмитриев находился в следственном изоляторе более трех лет, он должен выйти на свободу в сентябре текущего года. 

Прокуратура просила для него 15 лет лишения свободы. Поддержать Дмитриева к зданию суда пришли около сотни человек, в том числе председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова, руководитель фракции "Яблоко" в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский, а также консул Финляндии в Петрозаводске, передает "Интерфакс". Правозащитники считают дело Дмитриева политическим.

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    Автор: Марсель Фюрстенау, Элла Володина


Смотреть видео 04:40

Дело Дмитриева: за что судят главу карельского "Мемориала" (31.05.2017)

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