 Главу вологодского отделения движения ″За права человека″ сняли с поезда | Новости из Германии о России | DW | 17.02.2019

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Россия

Главу вологодского отделения движения "За права человека" сняли с поезда

Сняли с поезда, искали "запрещенную литературу", угрожали "переломать ноги" - руководитель вологодского отделения "За права человека" был задержан полицией. Движение недавно вновь внесли в реестр "иностранных агентов".

поезд в России

Руководитель вологодского отделения общественного движения "За права человека" Григорий Винтер был в воскресенье, 17 февраля, снят сотрудниками полиции с поезда Москва-Череповец. "Полицейские объявили, что причина задержания - в том, что "вы состоите в организации, которая признана иностранным агентом. Есть сведения, что вы везете запрещенную литературу, входящую в список экстремистских материалов", - сообщили в движении.

Контекст

Движение "За права человека" и фонд "В защиту прав заключенных" оказались под угрозой закрытия. Как на фоне "закона об иноагентах" и отсутствия денег выживают правозащитники в РФ? (15.09.2018)

Движение Льва Пономарева вернули в реестр "иноагентов" по результатам внеплановой проверки Минюста РФ. Движение "За права человека" уже признавали "иноагентом" в 2014 году. (13.02.2019)

Однако вместо поисков "запрещенной литературы" полицейские переписали серийные номера ноутбука и фотоаппарата, списали данные кредитных карт, трясли белье и носки Винтера, говорят представители движения. Спустя несколько часов правозащитник был отпущен. Во время задержания ему открыто угрожали физическим насилием, в частности, охранники железнодорожного вокзала угрожали "переломать ему ноги".

Вновь агенты

Министерство юстиции России 13 февраля вновь включило движение "За права человека", основанное правозащитником Львом Пономаревым, в реестр "иностранных агентов". В пресс-службе министерства пояснили, что движение Пономарева вновь объявлено "иноагентом" по результатам внеплановой проверки. О ее проведении было объявлено в декабре 2018 года - на следующий день после того, как 77-летнего правозащитника арестовали на 25 суток за публикацию в соцсети Facebook, в которой Пономарев, по версии обвинения, призывал к участию в несогласованной акции в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия".

Движение "За права человека" уже признавали "иноагентом" в декабре 2014 года. Однако через год, в декабре 2015 года, его исключили из соответствующего перечня.

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Проекты правозащитника Пономарева оказались под угрозой закрытия

  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

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