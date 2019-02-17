Главу вологодского отделения движения "За права человека" сняли с поезда

Руководитель вологодского отделения общественного движения "За права человека" Григорий Винтер был в воскресенье, 17 февраля, снят сотрудниками полиции с поезда Москва-Череповец. "Полицейские объявили, что причина задержания - в том, что "вы состоите в организации, которая признана иностранным агентом. Есть сведения, что вы везете запрещенную литературу, входящую в список экстремистских материалов", - сообщили в движении.

Однако вместо поисков "запрещенной литературы" полицейские переписали серийные номера ноутбука и фотоаппарата, списали данные кредитных карт, трясли белье и носки Винтера, говорят представители движения. Спустя несколько часов правозащитник был отпущен. Во время задержания ему открыто угрожали физическим насилием, в частности, охранники железнодорожного вокзала угрожали "переломать ему ноги".

Вновь агенты

Министерство юстиции России 13 февраля вновь включило движение "За права человека", основанное правозащитником Львом Пономаревым, в реестр "иностранных агентов". В пресс-службе министерства пояснили, что движение Пономарева вновь объявлено "иноагентом" по результатам внеплановой проверки. О ее проведении было объявлено в декабре 2018 года - на следующий день после того, как 77-летнего правозащитника арестовали на 25 суток за публикацию в соцсети Facebook, в которой Пономарев, по версии обвинения, призывал к участию в несогласованной акции в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия".

Движение "За права человека" уже признавали "иноагентом" в декабре 2014 года. Однако через год, в декабре 2015 года, его исключили из соответствующего перечня.

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