 Главу АдГ в Тюрингии суд разрешил называть ″фашистом″ | Новости из Германии о Германии | DW | 29.09.2019

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Германия

Главу АдГ в Тюрингии суд разрешил называть "фашистом"

Организаторы акции против правопопулистской АдГ назвали Бьорна Хёке "фашистом", что было запрещено властями. Однако суд встал на сторону истцов.

Бьорн Хёке (фото из архива)

Бьорн Хёке (фото из архива)

Суд в немецком городе Майнингене постановил, что главу отделения партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бьорна Хёке (Björn Höcke) в федеральной земле Тюрингия можно называть "фашистом". Решение суда, вынесенное в экстренном порядке в воскресенье, 29 сентября, публикуют немецкие СМИ. Поводом для судебного разбирательства стала демонстрация в городе Айзенахе (Тюрингия), которая была заявлена организаторами как "протест против расистской АдГ и в особенности против фашиста Хёке".

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При этом изначально в официальном ответе властей организаторам мероприятия использование слова "фашист" было запрещено. После получения документа организаторы акции обратились в суд, сославшись на свободу выражения мнений. При вынесении судебного решения использовались многочисленные цитаты из публикаций и выступлений Бьорна Хёке. Суд постановил, что запрет городских властей был "незаконным".

Характеристика "фашист" может иметь "клеветнический характер", решил суд, однако организаторы акции "достоверно обосновали, что их оценочное суждение возникло не на ровном месте, а основано на проверенных фактах".

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