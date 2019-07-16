Главой Еврокомиссии выбрана министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен

Европейский парламент во вторник, 16 июля, утвердил Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), уходящую с должности главы минобороны Германии, новым председателем Еврокомиссии. В ее поддержку высказались 383 депутата, против - 327, воздержались - 22.

Бывшему министру нужно было заручиться поддержкой минимум 374 из 747 депутатов. На саммите ЕС в Брюсселе 2 июля за кандидатуру Ляйен неожиданно проголосовали 27 участников саммита - все, кроме канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel). Канцлер ФРГ воздержалась, поскольку эта кандидатура не нашла поддержки немецких социал-демократов, коалиционного партнера партии Меркель в Германии.

Урсула фон дер Ляйен займет свой новый пост 1 ноября.

Главным соперником немецкого политика был голландский социал-демократ Франс Тиммерманс. Однако против его кандидатуры выступали Италия и страны Вышеградской группы Польша, Венгрия, Словакия и Чехия.

В результате продолжительных дискуссий участники саммита ЕС нашли компромиссное решение - выдвинуть на ключевой пост в Евросоюзе политика, который не участвовал в официальной гонке. Германский министр сменила Жан-Клода Юнкера, который стоял во главе главного исполнительного органа власти ЕС с 1 ноября 2014 года.

Неделю назад фон дер Ляйен высказалась по ряду других значимых для Евросоюза тем. Так, фон дер Ляйен отметила, что выступает не за "европейскую армию", а за "армию европейцев". По словам немецкого министра обороны, решения об "опасных операциях" требуется принимать на национальном уровне. Фон дер Ляйен призвала Евросоюз оказывать поддержку странам происхождения беженцев, чтобы избавиться от причин, побуждающих мигрантов направляться в Европу. Кроме того, она выразила уверенность, что Европе следует вести диалог с Россией "с позиции силы".

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