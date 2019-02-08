Главной угрозой миропорядку назвали изменения климата

Большинство респондентов из 26 стран мира считает изменения климата "главной международной угрозой".

Об этом свидетельствует опубликованный в понедельник, 11 февраля, отчет американского научно-исследовательского центра Pew Research Center (PRC).

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) заняла второе место в числе факторов, представляющих наибольшую опасность.

При этом представители восьми стран, включая Россию, Францию, Индонезию и Нигерию, поместили ИГ на первую строчку рейтинга.

Где боятся России больше всего?

В число угроз также были включены "влияние и воздействие РФ". Однако лишь в одной стране - Польше - участники опроса вывели этот ответ на лидирующую позицию в списке (65 процентов голосов). В США аналогичного мнения придерживалась половина респондентов (50 процентов).

Между тем число тех, кто рассматривает Соединенные Штаты как угрозу, возросло по сравнению с данными опросов за 2013 и 2017 годы. Наивысшим этот показатель оказался среди жителей Южной Кореи (67) и Японии (66).

"Женщины обеспокоены больше мужчин"

Как пояснил DW исполняющий обязанности директора PRC Джейкоб Пуштер, исследование вскрыло "интересное гендерное различие".

Оно свидетельствует о том, что "женщины во многих странах Европы и Северной Америки более обеспокоены угрозами, исходящими от ядерной программы Северной Кореи, глобальных изменений климата и ИГ, чем мужчины". Кроме того, растет осознание той опасности, которую могут представлять кибератаки, добавил исследователь.

Опрос проводился по телефону и в личных беседах с мая по июнь 2018 года. В нем приняли участие 1 500 человек из 26 стран мира.

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