Главное о результатах выборов в Европарламент

Выборы в главный законодательный орган Евросоюза начались 23 мая и продолжались четыре дня. Главным сюрпризом по итогам голосования стал вовсе не результат, а высокая явка. Порядка 51 процента из 420 миллионов европейских избирателей отдали свои голоса. Это на восемь процентных пунктов больше, чем пятью годами ранее.

Высокая явка

Очевидно, протесты в защиту климата, забастовки школьников и необходимость защиты от евроскептических правопопулистских партий мобилизовала людей, предполагает эксперт брюссельского аналитического центра European Policy Centre Янис Эмануилидис.

По мнению комиссара ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, люди осознали, что выборы дают им власть. "Эту власть нужно использовать", - подчеркнула в интервью DW Вестагер, которую фракция "Альянс либералов и демократов за Европу" выдвигает на пост главы Еврокомиссии. "На выборах представлены партии, которые хотят разрушить ЕС. Партии, называющие себя националистическими, но продающие свою страну русским. Наверное, это заставило людей задуматься и на этот раз все же пойти на выборы", - полагает она. Кандидат социал-демократов в председатели Еврокомиссии Франс Тиммерманс также порадовался высокой явке, назвав ее "отличным сигналом для работающей демократии".

Успехи либералов и "зеленых"

Фракции "Альянс либералов и демократов за Европу" и "Зеленые" - "Европейский свободный альянс" добились заметных успехов на этих выборах. В Германии "зеленые" с 20 процентами и вовсе заняли второе место вслед за консервативным блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель (Angela Merkel), опередив Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). Это лучший результат на общегерманских выборах в истории партии. В ХДС и СДПГ уже признали, что недооценили тему борьбы с изменением климата в этой предвыборной кампании.

Главный кандидат Европейской народной партии (ЕНП) на выборах в Европарламент, немецкий политик Манфред Вебер (Manfred Weber) после оглашения первых результатов напомнил о своих амбициях стать главой Еврокомиссии: "Мы не добились классной победы, но мы все же формируем крупнейшую группу в Европарламенте".

Двум крупнейшим фракциям нужна поддержка

По предварительным данным, христианские демократы из "Европейской народной партии" (ЕНП) могут получить 179 мандатов в парламенте нового созыва, это на 42 места меньше, чем по итогам прошлых выборов. Социал-демократы претендуют на 150 мест (минус 36). Фракция "Альянс либералов и демократов за Европу", напротив, увеличится. С учетом мандатов партии французского президента Эмманюэля Макрона "Республика на марше" либералы могут рассчитывать на 107 мест. Фракция "Зеленые" - "Европейский свободный альянс" также увеличится - до 70 мест.

Теперь ЕНП и социал-демократы больше не смогут вдвоем формировать большинство в Европарламенте. Им понадобится поддержка либералов или "зеленых". Манфред Вебер в этой связи уже обратился к последним: "Зеленые" - тоже победители этого вечера, поэтому они наши возможные партнеры. Надо вместе сесть и разработать проект на ближайшие пять лет".

Усиление правопопулистов оказалось ниже прогнозируемого

Что касается правопопулистских партий, в некоторых странах, как, например, Италии или Франции, они показали высокий результат. Но в целом исход голосования для них оказался ниже прогнозов. В общей сложности партии правого толка получат около 150 мандатов, однако они разделены на три различные фракции.

Брюссельский аналитик Янис Эмануилидис отмечает, что 80 процентов мест в Европарламенте осталось за проевропейскими партиями. "Правопопулисты, как группа, в итоге не столь сильны, как некоторые предупреждали. Было понятно, что у них не будет большинства, но все равно они показали результат слабее, чем ожидалось", - рассуждает он. По мнению Эмануилидиса, высокие результаты партии Марин Ле Пен во Франции стали персональной неудачей для президента страны Эмманюэля Макрона. "Макрон попытался положить на чашу весов свой политический вес, чтобы не допустить первенства Марин Ле Пен. Но ему это не удалось", - констатирует эксперт.

Во многих из 28 стран Евросоюза крупным центристским партиям не удалось сохранить свои позиции. В то же время наблюдается усиление либералов, "зеленых", а также правых партий. Аналитики в Брюсселе говорят об усилившейся фрагментации Европарламента. "Мы видим, что крупным партиям пощипали перья и им нужна широкая коалиция, чтобы обеспечить большинство", - указал Эмануилидис. Похоже, единственным вариантом является коалиция двух ведущих фракций ЕП - христианских демократов и социал-демократов - с либералами и "зелеными". Левоцентристская коалиция из социал-демократов, левых партий, "зеленых" и либералов ничего не даст, так как не обеспечит большинства. Правая коалиция невозможна, потому что христианские демократы не пойдут на альянс с правыми популистами и евроскептиками.

"Теперь будет непросто, потому что никто не получит достаточного большинства в Европарламенте без участия других. Так что в ближайшие дни будет очень интересно, кто и с кем будет вести переговоры, чтобы приступить к действиям", - заявила Маргрет Вестагер с оглядкой на разрозненность сил в новом Европарламенте.

Особые выборы в Великобритании

Особенно необычными были европейские выборы в Великобритании, которая хочет покинуть Евросоюз, но не смогла вовремя организовать "Брекзит". По этой причине в пятницу британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о своей отставке. Новая Партия "Брекзита" противника Евросоюза Найджела Фаража, как и предсказывалось, выиграла выборы с 31,5 процентами голосов. Правящие консерваторы несут тяжелые потери.

В Греции левопопулистский премьер Алексис Ципрас проиграл консервативной оппозиции. Поэтому он объявил, что скоро пройдут новые парламентские выборы.

В Австрии "народная" партия консервативного канцлера Себастьяна Курца значительно прибавила, хотя в этот понедельник ему и может быть вынесен вотум недоверия в парламенте. Правые популисты из Австрийской партии свободы (АПС) получили на несколько процентов меньше, чем предсказывалось до скандала с публикацией видео c Ибицы. На нем демонстрируется, как уже ушедший в отставку с поста главы АПС Хайнц-Кристиан Штрахе в 2017 году обещал предполагаемой племяннице российского олигарха госзаказы в обмен на поддержку на выборах.

А в Германии успеху на выборах своей пародийной партии под названием "Партия" радуется сатирик Мартин Зоннеборн (Martin Sonneborn). Он получил как минимум два мандата в новом составе Европарламента, хотя до сих пор и не придумал никакой программы.

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