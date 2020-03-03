 Главное о поправках в Конституцию РФ: обнуление сроков Путина, СССР и Бог | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 10.03.2020

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Россия

Главное о поправках в Конституцию РФ: обнуление сроков Путина, СССР и Бог

Ограничение президентских сроков не затронет Путина. Он теперь сможет назначать и увольнять судей и министров. DW собрала в одном тексте ключевые изменения в основном законе РФ.

Изданная отдельной брошюрой Конституция РФ - несколько экземпляров лежат на столе

Владимир Путин согласился обнулить свои сроки, если это поддержит Конституционный суд и граждане РФ. В таком случае он сможет снова баллотироваться в президенты РФ в 2024 году. Соответствующую инициативу выдвинула депутат от "Единой России" Валентина Терешкова в ходе второго чтения об изменении конституции страны во вторник, 10 марта. Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков.

Теперь Дума должна утвердить весь пакет изменений в третьем чтении 11 марта, после чего документ отправится в Совет Федерации и региональные собрания, а общероссийское голосование по этим поправкам назначено на 22 апреля.

Обнуление президентских сроков во многом проясняет суть ряда других поправок в основной закон, предложенных ранее Путиным. DW рассказывает о главных изменениях.

Президент не дольше двух сроков. Уже без "подряд". Если он - не Путин

Следующий президент России не сможет занимать эту должность больше двух раз. Действующая норма с уточняющим словом "подряд" позволила Владимиру Путину после восьми лет президентства перейти в кресло премьер-министра, а в 2012 году снова вернуться на пост президента еще на два срока. Теперь такое будет невозможно. Впрочем, самого Путина это ограничение, судя по всему, не коснется.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев

Владимир Путин и Дмитрий Медведев

Если Конституционный суд сочтет, что обнуление его президентских сроков не противоречит конституции, то действующий президент сможет снова избираться на пост главы государства, несмотря на уже четыре срока за плечами. Примечательно, что ранее Владимир Путин заявлял, что удаление слова "подряд" из конституции должно обеспечить сменяемость власти в стране: "На мой взгляд, для того чтобы гарантировать сменяемость власти - а для такой страны, как наша, это важно, - все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено".

Полномочия президента: контроль над судьями и министрами

В то же время, у российского президента власти отныне будет больше, а у премьера и правительства меньше. В Конституции РФ появится уточнение, что президент не просто вправе председательствовать на заседаниях правительства, но и осуществляет "общее руководство" его работой. Премьер-министр, в свою очередь, больше не будет определять основные направления работы кабмина, а только "организует" его работу, исходя из поручений президента.

Глава государства также сможет назначать (после консультаций с сенаторами) и отправлять в отставку ряд министров, прежде всего, силового блока - то есть глав Миобороны, МЧС, МИД, Минюста, МВД. Остальных будет предлагать премьер, а утверждать - депутаты. Увеличится количество сенаторов, которых президент может назначить в Совет Федерации. Более того, семерым из них он сможет предоставить эту должность пожизненно.

Зал Конституционного суда РФ

Зал Конституционного суда РФ

Судьи также станут более зависимы от президента. Он, в частности, сможет инициировать увольнение судей Конституционного и Верховного суда, включая их председателей и заместителей. До сих пор у главы государства было только право их назначать, а Высшая квалификационная коллегия судей следила за их работой и могла сместить в случае нарушений. Кроме того, судей Конституционного суда вообще станет меньше: вместо 19 останется только 11.

Наконец, по инициативе депутатов и сенаторов, на уровень конституции вынесены гарантии неприкосновенности президента после его отставки. Теперь эту норму сложнее будет изменить. Кроме того, президент после своей отставки может стать пожизненным сенатором, если захочет.

Ограничение действия международного права в РФ

По инициативе Путина, в конституции появится положение, которое позволит России не выполнять решения международных органов. Для этого нужно, чтобы Конституционный суд, который теперь больше будет зависеть от президента, признал их противоречащими основному закону России. Сейчас такая норма уже действует в отношении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Заседание рабочей группы по изменению Конституции РФ

Заседание рабочей группы по изменению Конституции РФ

Впрочем, формально приоритет международного права сохраняется, и россияне могут обращаться в международные органы для защиты своих прав. То есть, если в российских судах не удалось добиться справедливости, можно будет, как и раньше, подавать иск в ЕСПЧ.

Госсовет как новый конституционный орган

В России появится новый конституционный орган - Государственный совет. Формировать его будет президент, а его члены будут определять направления внутренней и внешней политики. Это не совсем новый институт, однако сейчас он выполняет только совещательные функции и не обладает реальной властью.

Подробности о работе Госсовета в новом статусе станут понятны только тогда, когда будет принят соответствующий федеральный закон. На фоне отсутствия какой-либо ясности звучали предположения, что его возглавит Путин после ухода с поста президента. Но сам он заявил, что его согласие стать во главе Госсовета могло бы привести к "двоевластию в стране - для России абсолютно губительная ситуация".

Россия как наследница СССР и "защитников Отечества"

Путин решил прописать в Конституции, что Россия является правопреемницей Советского Союза. В документе отдельно отмечается, что государство "чтит память защитников Отечества" и "обеспечивает защиту исторической правды". "Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается", - говорится в президентских поправках.

Путин также предложил прописать в основном законе не только защиту суверенитета и целостности России, но и поддержку соотечественников за рубежом. Государство заявляет о готовности отстаивать их права и защищать интересы.

Вера в Бога и семейные ценности

Одновременно в документ была внесена неоднозначная и пространная формулировка про страну, "объединенную тысячелетней̆ историей̆", и хранящую "память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "Коммерсант FM" пытался прокомментировать эти фразы, но по сути ничего сказать не смог.

Женщина держит на руках ребенка в военной форме

Детям будут прививать патриотизм с пеленок

Вместе с этим в Конституции появились обещания воспитывать в детях патриотизм и уважение к старшим, обозначение брака как союза между мужчиной и женщиной, а также выражение "традиционные семейные ценности", за которые будет отвечать правительство.

Новые запреты для госслужащих

В поправках расширены ограничения для госслужащих. Чиновникам, депутатам и судьям запретят иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Более того, президентом теперь сможет стать только человек, который не только на момент вступления в должность не имеет права постоянно жить за границей, но и никогда его не имел.

Помимо этого, чиновники, депутаты, судьи, прокуроры и главы регионов не смогут иметь счета и хранить ценности за границей. Депутаты от разных партий предлагали дополнить эту часть, запретив еще иметь недвижимость за рубежом, но эта инициатива в итоговую версию не попала.

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Ссылки в интернете

Официальный текст проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ

Официальный текст проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ

Официальное описание законопроекта по внесению поправок в Конституцию РФ

Официальное описание законопроекта по внесению поправок в Конституцию РФ

Аудио- и видеофайлы по теме

Поправки в Конституции, и Причем здесь дядя Федор из Простоквашино  

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