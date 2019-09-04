Главное о Высшем антикоррупционном суде Украины

5 сентября 2019 года, после 5 лет подготовки, к работе приступил Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ). Стоит отметить, что в украинском обществе существовал и сохраняется неизменный запрос на решительную борьбу с коррупцией. По данным социологического исследования фонда "Демократические инициативы", 69% украинцев считают антикоррупционную реформу первоочередной и неотложной.

Между тем Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с момента своего создания расследовало и направило в суды 212 дел против чиновников. Но суды общей юрисдикции саботируют их рассмотрение или рассматривают слишком медленно. До сих пор ни один высокопоставленный деятель, обвиненный в коррупции, в Украине так и не наказан. В НАБУ считают, что специализированный антикоррупционный суд значительно ускорит процесс вынесения приговоров нечистым на руку чиновникам и политикам.

Тернистый пусть создания ВАСУ

История появления ВАСУ не была простой. Его планировалось создать в рамках судебной реформы 2016 года. Предполагалось, что он должен будет рассматривать исключительно расследуемые НАБУ уголовные дела представителей высших эшелонов власти, обвиняемых в коррупции.

Верховная рада прошлого созыва пыталась выхолостить закон о ВАСУ

Противники создания такого суда ссылались на то, что незначительное количество дел НАБУ не оправдывает формирование "под них" отдельного судебного учреждения. Поэтому в июле 2018 года было решено, что Высший антикоррупционный суд должен рассматривать все коррупционные дела - независимо от того, кто вел расследование.

Созданию ВАСУ противились в основном сами судьи и политики. В частности, Высший совет правосудия Украины заявлял, что законопроект о специализированном суде не соответствует конституции страны. Было и несколько попыток депутатов Верховной рады прошлого созыва выхолостить закон о ВАСУ.

Отбор судей в ВАСУ под международным наблюдением

Но создание Высшего антикоррупционного суда было одним из главных условий Международного валютного фонда (МВФ) для продолжения сотрудничества с Украиной. Поэтому международные партнеры, включая Всемирный банк, МВФ, ЕС и США, при поддержке общественных организаций Украины добились от украинских властей, чтобы по законопроекту о ВАСУ в 2018 году состоялось голосование в Раде и чтобы соответствующий закон вступил в силу.

ВАСУ должен рассматривать все коррупционные дела в Украине

И чтобы членов этого суда отбирала на открытом конкурсе Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) совместно с Общественным советом международных экспертов. В Общественный совет вошли шесть экспертов из международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере противодействия коррупции.

По украинскому законодательству, международные эксперты фактически получили право вето в отношении любого кандидата на пост судьи ВАСУ. Их основной задачей было обнаружить недобропорядочных судей и не допустить их назначения в антикоррупционный суд.

39 членов Высшего антикоррупционного суда

ВККСУ и Общественный совет международных экспертов полгода отбирали самых опытных и честных судей. В марте 2019 года они назвали 39 победителей конкурса в ВАСУ. Из них половина - бывшие судьи, другая половина - адвокаты и ученые. Средний возраст победителей конкурса - 30-39 лет. 40% из них - женщины. Большинство победителей - малоизвестные судьи и адвокаты из регионов. В их декларациях о доходах отсутствуют большие суммы, некоторые даже задекларировали кредиты, взятые ими в банке для покупки телевизора.

В состав ВАСУ вошли 39 судей

27 кандидатов будут работать судьями Высшего антикоррупционного суда, 12 - судьями Апелляционной палаты этого суда. Председателем ВАСУ путем тайного голосования избрали Елену Танасевич, в прошлом члена Печенежского райсуда Харьковской области.

Танасевич окончила Харьковскую юридическую академию имени Ярослава Мудрого и работает судьей с 2012 года. Во время конкурса на должность судьи ВАСУ она набрала наибольшее количество баллов, показав лучший результат среди всех претендентов. Теперь Елена Танасевич будет возглавлять суд в течение следующих трех лет.

ВАСУ завален антикоррупционными делами

Согласно законодательным изменениям от 2018 года, ВАСУ будет рассматривать все коррупционные дела, расследование которых ранее начали украинские правоохранительные органы. Таких дел много. По данным Государственной судебной администрации, с началом работы Высший антикоррупционный суд получит для рассмотрения более 3500 уголовных дел. Из них только 5% расследовались НАБУ и относятся к случаям коррупции в высших эшелонах власти. В суде опасаются, что это сразу парализует его работу.

Еще в июле 2019 года президент Владимир Зеленский представил парламенту страны законопроект об изменениях в закон о Высшем антикоррупционном суде, уточняющих компетенции АВСУ. Однако Верховная рада прошлого созыва законопроект так и не рассмотрела.

Сейчас президент повторно внес его на рассмотрение нового парламента, где большинство голосов имеет его партия "Слуга народа". Зеленский предлагает, чтобы антикоррупционный суд мог рассматривать и уголовные дела, которые начали расследовать другие правоохранительные органы (не только НАБУ). В администрации президента рассчитывают, что до конца года ВАСУ вынесет более 20 приговоров.

Место работы и логотип антикоррупционного суда

Новому суду выделили два помещения в Соломенском районе Киева неподалеку от НАБУ. Помещения нуждаются в капитальном ремонте, поэтому суд временно будет находиться в здании, где раньше был Печерский райсуд Киева, и в центре города на Крещатике.

А 2 сентября у Высшего антикоррупционного суда появился официальный логотип. По информации пресс-службы ВАСУ, он символизирует "несокрушимость национального духа в борьбе с коррупцией" и искреннюю уверенность в том, что деятельность суда станет историей успеха.

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