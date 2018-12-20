Главе правительства Чечни запрещен въезд в США

Вашингтон располагает "достоверной информацией о причастности главы правительства Чечни Муслима Хучиева к пыткам", указано на сайте Госдепартамента США. Въезд запрещен и членам семьи политика.
Председателю правительства Чеченской республики Муслиму Хучиеву и его ближайшим родственникам будет отказано во въезде в США, заявил Госдепартамент в четверг, 25 апреля. "У департамента есть достоверная информация о том, что Муслим Хучиев был причастен к пыткам", - указано в тексте заявления.
"В недавнем докладе, подготовленном в рамках Московского механизма ОБСЕ, был сделан вывод о том, что чеченские правительственные чиновники безнаказанно совершали серьезные и продолжающиеся нарушения прав человека, участвуя в "издевательствах и преследованиях, произвольных или незаконных арестах или задержаниях, пытках, насильственных исчезновениях и внесудебных казнях", - подчеркивается в заявлении Госдепа. Внешнеполитической ведомство США призвало федеральные власти России привлечь к ответственности должностных лиц, причастных к нарушениям прав человека в Чечне, включая Муслима Хучиева.
Законодательство США также требует, чтобы государственный секретарь "публично или в частном порядке" идентифицировал "вовлеченных в коррупционные схемы или причастных к грубым нарушениям прав человека" иностранных должностных лиц и их ближайших родственников, сказано на сайте Госдепартамента. В этой связи, помимо Хучиева, в заявлении также называется его жена Сапият Шабазова.
Московский механизм ОБСЕ
В ноябре 2018 года Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) запустила Московский механизм против России с целью расследования нарушений прав человека в Чечне. Решение приняли 16 стран-участниц ОБСЕ в связи с "неудовлетворительным ответом" на запрос организации по поводу ситуации с нарушениями прав человека в республике.
Московский механизм, который до этого в последний раз применялся в отношении Беларуси в 2011 году, предоставляет государствам-участникам возможность направлять в страну группу экспертов, чтобы те оказали помощь в решении конкретной проблемы, связанной с соблюдением прав человека. Против России механизм запустили в связи с многочисленными сообщениями о пытках, внесудебных расправах, незаконных задержаниях и прочих нарушениях в отношении правозащитников и представителей ЛГБТ в Чечне.
Что показало расследование
Эксперт Московского механизма ОБСЕ профессор Вольфганг Бенедек в своем докладе представил доказательства того, что в Чеченской республике РФ происходят"серьезные нарушения и злоупотребления в области прав человека", указано в общем заявлении от имени 16 стран-участниц ОБСЕ от 20 декабря. Доклад Бенедека подтверждает верность утверждений "о травле и преследованиях, произвольных или незаконных арестах или задержаниях, пытках, насильственных исчезновениях и внесудебных казнях" в Чечне.
Жертвами становятся представители сообщества ЛГБТИ, правозащитники, юристы, независимые СМИ и общественные организации. В докладе Бенедека отмечено, что в Чечне "существует атмосфера безнаказанности, которая наносит ущерб любой ответственности за нарушения прав человека". Российские правоохранительные органы не расследуют преступления в Чечне, потому что республика "рассматривается как особый случай и область, являющаяся исключением… где особый режим безнаказанности допускается ради стабильности".
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