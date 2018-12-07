Глава ZOiS: За год укрепилась гражданская идентичность украинцев

DW побеседовала с Гвендолин Зассе (Gwendolyn Sasse) - соавтором посвященного Украине исследования берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS), которое проводилось совместно с Киевским международным институтом социологии. Исследователи сфокусировались на нескольких темах: статус Донбасса и минские соглашения, языковая и гражданская идентичность, миграция и персональные контакты с Россией и странами ЕС. Впоследствии они сравнили полученные данные с результатами прошлогоднего идентичного опроса.

DW: Ваше исследование указало на несколько интересных трендов. В частности, это заметное укрепление гражданской идентичности украинцев за год, прошедший после первого исследования. Чем вы объясняете результаты - внутренней политикой, недружественными действиями России или, возможно, присутствуют иные факторы?

Гвендолин Зассе: Вопрос о мотивации в нашем опросе не стоял. Но я поясняю эти изменения укреплением идентификации именно с украинской государственностью в противовес узкой этнической идентичности. То есть укрепилась именно такая государственная идентичность украинцев, вызванная сочетанием конфронтации с Россией и самоотождествлением с процессом преобразований, идущих в Украине.

- Некоторые сдвиги, судя по результатам, произошли и в языковой сфере. В частности, несколько возросло число респондентов, назвавших родным языком русский - в прошлом году их было 13 процентов, а сейчас уже 19 процентов. Как вы это объясняете?

Гвендолин Зассе

- Да, мы вполне сознательно ставили вопрос именно о родном языке. Это символический компонент, не обязательно отражающий практическое использование, но для идентичности он имеет значение.

Я также была несколько удивлена результатами: несмотря на то, что абсолютное большинство украинцев назвали родным украинский язык, возросло количество тех, кто родным назвал русский. Это по-прежнему не большинство, но можно говорить о тренде, статистическая значимость которого подтверждается аналитическим сравнением с прошлогодними результатами. То есть, речь идет не об увеличении количества русскоязычных на 6 процентных пунктов, поскольку на вопросы отвечали разные группы людей. Но статистическую значимость мы смогли подтвердить.

Я могу это пояснить дискуссиями, продолжающимися на высоком государственном уровне относительно статуса украинского языка, законов об образовании и языке, рассматриваемых в контексте национальной безопасности. И это может быть реакцией людей, использующих русский язык или же оба языка. Многие родным называют украинский и русский, но во многих опросах билингвальная категория не отражена, хотя и является частью повседневной реальности в Украине.

- Изменились ли мнения относительно будущего Донбасса? Что говорят респонденты?

- Важнейшим результатом является то, что большинство украинцев по-прежнему выступают против особого статуса неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Вместе с тем, видим и новое поле для полемики: отдельно вопросы о той или иной форме особого статуса для этих территорий набирают минимальную поддержку, но подводя совокупный подсчет, просматривается тенденция роста одобрения этой чрезвычайно общей и абстрактной идеи предоставления особого статуса. В целом в этом году ее одобряют около 25 процентов опрошенных.

- В то же время лишь около 10 процентов опрошенных заявляют, что готовы вообще отказаться от этих территорий, передав их под внешнее управление России ...

- Да, несмотря на то, что иногда может сложиться впечатление, что эта идея распространена в народных массах, большинство украинцев по-прежнему отвергают такой вариант. Следует, однако, помнить, что опрос проводился на всей территории Украины, кроме аннексированного РФ Крымаи неподконтрольных украинскому правительству территорий на востоке страны.

- Что касается частных контактов украинцев со странами ЕС и Россией, то за год, похоже, особых изменений тут не произошло, и все же...

... И все же, украинцы по-прежнему поддерживают семейные и дружеские контакты с жителями России, где также работает много украинцев. Но новым трендом стал рост контактов с Евросоюзом. Проще говоря, контакты с Россией за год особых изменений не претерпели, зато межличностные контакты украинцев с жителями ЕС укрепились. Это означает, что Евросоюз стал более привлекательным для миграции - если и не самих респондентов, то членов их семей и друзей.

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