Глава WADA объяснил снятие дисквалификации с РУСАДА

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди разъяснил свои действия в отношении российского спорта. По его словам, WADA сняла дисквалификацию с Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на условии, что эксперты WADA получат доступ к так называемой Laboratory Information Management Systems (Системе управления лабораторной информацией; LIMS) из московской контрольной лаборатории.

"Неоспоримо, что доступ к лабораторным данным - большой шаг вперед. Теперь нам нужно удостовериться, что эти данные - полные и подлиные", - добавил Риди в среду, 13 марта, на симпозиуме WADA в Лозанне. Риди подтвердил, что общий объем данных в московской лаборатории - 24 терабайта, что равно примерно 400 тысячам часов музыки. С помощью этих данных эксперты надеются выяснить, следует ли признать виновными других спортсменок и спортсменов, вовлеченных в масштабную систему допинга в России, действовавшую с 2011 по 2015 годы. Специалисты не исключают открытия 600 новых допинговых дел.

Критика в адрес WADA прозвучала в связи с тем, что доступ к данным из московской лаборатории был получен не до 31 декабря 2018 года, как было изначально оговорено, а начиная с 10 января 2019 года.

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