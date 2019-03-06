 Глава WADA объяснил снятие дисквалификации с РУСАДА | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.03.2019

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Мир

Глава WADA объяснил снятие дисквалификации с РУСАДА

Крейг Риди, глава WADA, назвал доступ к данным московской антидопинговой лаборатории, "шагом вперед". Ранее WADA сняла дисквалификацию с РУСАДА.

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди разъяснил свои действия в отношении российского спорта. По его словам, WADA сняла дисквалификацию с Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на условии, что эксперты WADA получат доступ к так называемой Laboratory Information Management Systems (Системе управления лабораторной информацией; LIMS) из московской контрольной лаборатории.

Контекст

Эксперты Всемирного антидопингового агентства собираются проверить пробы российских спортсменов до 22 января 2019 года. После этого будет вынесено решение о возможных санкциях. (17.01.2019)

Исполком Всемирного антидопингового агентства WADA разрешил РУСАДА продолжить работу. Что это значит и как теперь будут собирать допинговые пробы, рассказал в интервью DW глава РУСАДА Юрий Ганус. (22.01.2019)

"Неоспоримо, что доступ к лабораторным данным - большой шаг вперед. Теперь нам нужно удостовериться, что эти данные - полные и подлиные", - добавил Риди в среду, 13 марта, на симпозиуме WADA в Лозанне. Риди подтвердил, что общий объем данных в московской лаборатории - 24 терабайта, что равно примерно 400 тысячам часов музыки. С помощью этих данных эксперты надеются выяснить, следует ли признать виновными других спортсменок и спортсменов, вовлеченных в масштабную систему допинга в России, действовавшую с 2011 по 2015 годы. Специалисты не исключают открытия 600 новых допинговых дел.

Критика в адрес WADA прозвучала в связи с тем, что доступ к данным из московской лаборатории был получен не до 31 декабря 2018 года, как было изначально оговорено, а начиная с 10 января 2019 года.

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    Автор: Мелани Ласт, Наталья Позднякова


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