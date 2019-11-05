Глава WADA назвал допинг-скандал в РФ худшим провалом системы

Уходящий со своего поста глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди назвал российский допинг-скандал "худшим системным сбоем" за время его председательства в организации и за всю историю антидопингового движения. "Он показал нам, что мы не были подготовлены к противостоянию столь масштабной программе (фальсификации допинг-проб. - Ред. )", - заявил спортивный чиновник во вторник, 5 ноября, на заседании исполкома WADA, прошедшем в польском городе Катовице в рамках Международной конференции по допингу.

В то же время Риди в очередной раз высказался в пользу решения о восстановлении в правах российского национального антидопингового агентства РУСАДА в сентябре 2018 года, несмотря на то что не все условия для этого были выполнены. "Это была патовая ситуация между WADA и РУСАДА. Продление дисквалификации не было подходящим вариантом", - отметил шотландец.

В настоящий момент эксперты WADA изучают разъяснения, полученные от России в связи с проверкой данных московской антидопинговой лаборатории. До конца 2019 года должно быть принято решение о возможной повторной дисквалификации РУСАДА из-за манипуляции данными проб.

Зеппельт рассказал, что Россия не ответила на 8 вопросов WADA

Тем временем, по данным известного немецкого спортивного журналиста-расследователя и автора книги о допинге "Враги спорта" Хайо Зеппельта (Hajo Seppelt), Россия ответила лишь на 23 из 31 вопроса WADA относительно противоречий в данных московской лаборатории и не предоставила WADA всю запрошенную информацию. Эти сведения Зеппельт получил от анонимных источников, близких к WADA, написал он на своей странице в Twitter.

Дисквалификация РУСАДА и восстановление его в правах

В сентябре 2018 года WADA восстановило членство РУСАДА после почти трехлетней дисквалификации, вызванной скандалом вокруг предполагаемой государственной программы применения допинга в России. Одним из условий восстановления в правах было предоставление российской стороной до 31 декабря того же года Всемирному антидопинговому агентству доступа к московской лаборатории, а также к ее информационной системе и опечатанным допинг-пробам. Эксперты WADA смогли скопировать данные и вывезти их из России только в январе 2019 года.

Позднее у WADA возникли подозрения в фальсификации этих данных. Специалисты агентства обнаружили несоответствие между данными, предоставленными ранее осведомителями, и теми, что передала Москва. Председатель комитета по соответствию Джонатан Тейлор заявил, что из базы данных московской антидопинговой лаборатории была удалена часть информации о положительных допинг-пробах российских спортсменов.

Трехдневный срок, данный России для ответов на поставленные вопросы, истек 8 октября. Тогда же министерство спорта РФ направило Всемирному антидопинговому агентству письмо с уточнениями по 31 вопросу. Если сомнения WADA в подлинности полученных из Москвы данных подтвердятся, то России может грозить отстранение от участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио и в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Генетические допинг-тесты

В 2020 году Всемирное антидопинговое агентство возглавит министр спорта Польши Витольд Банька. 30 октября в интервью DW Банька заявил, что собирается последовательно реагировать на каждую ситуацию, связанную с допингом, "вне зависимости от того, представляет ли мошенник Польшу, Россию или США".

В свою очередь, председатель Международного олимпийского комитета Томас Бах (Thomas Bach) заявил, что собирается выделить десять миллионов долларов на проведение генетических допинг-тестов на Олимпиаде 2020 года в Токио. С помощью таких тестов возможно обнаружить следы допинга в организме спортсмена даже спустя недели и месяцы после принятия запрещенного препарата.

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