 Глава Siemens представил планы реструктуризации | Новости из Германии о Германии | DW | 08.05.2019

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Германия

Глава Siemens представил планы реструктуризации

Основным направлением деятельности концерна станет цифровизация промышленных предприятий и создание интеллектуальных сетей. Производство энергетического оборудования выделят в отдельное предприятие.

Глава Siemens Джо Кезер

Глава Siemens Джо Кезер

Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) представил в среду, 8 мая, планы реструктуризации концерна. В сентябре 2020 года, как сообщает агентство Reuters, Siemens разделится на две части, в названии каждой из них будет фигурировать имя материнского концерна.

Контекст

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В целях импортозамещения российским компаниям поручено разработать собственную большую газовую турбину. Насколько это реально и перспективно? DW спросила у немецких машиностроителей. (26.04.2018)

Основным направлением деятельности станет цифровизация промышленных предприятий, а также создание интеллектуальных сетей для зданий, городов и стран. Производство оборудования для нужд энергетического комплекса будет выделено в отдельное предприятие, которое самостоятельно выйдет на биржу. При этом Siemens намерен на первоначальном этапе оставить за собой 49% акции нового предприятия, которое даже еще не получило название, сохранив в будущем миноритарный пакет в 25% акций.

По оценкам экспертов, в результате реструктуризации на первом этапе будут упразднены 10400 существующих рабочих мест, но затем в целях развития бизнеса появятся 20 тысяч новых. В то же время в руководстве концерна считают, что реорганизация позволит до 2023 года сэкономить порядка 1 млрд евро.

Биржи положительно отреагировали на решение о реструктуризации Siemens: стоимость акции концерна поднялась на 4,5 процента, достигнув 107 евро.

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    Автор: Хильке Фишер, Ксения Сафронова


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