 Глава Ryanair призвал усилить контроль мужчин-мусульман в аэропортах | Новости из Германии о Европе | DW | 22.02.2020

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Европа

Глава Ryanair призвал усилить контроль мужчин-мусульман в аэропортах

Глава лоукостера Ryanair "имеет ограниченный кругозор" и "поощряет расизм", считает британский депутат Халед Махмуд. Он напомнил о недавнем теракте в немецком Ханау.

Самолет компании Ryanair

Самолет компании Ryanair (фото из архива)

Глава ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири выступил за усиление контроля пассажиров-мусульман мужского пола. Именно от них "исходит угроза", заявил О'Лири в интервью газете The Times, опубликованном на ее сайте в субботу, 22 февраля.

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"Кто такие террористы? Это, по всей видимости, мужчины, путешествующие в одиночку", - считает глава Ryanair. При этом он отметил, что те, кто отправляются в поездку целыми семьями с детьми, опасности не представляют.

Заявление О'Лири осудили ряд организаций, а также член парламента Великобритании от Лейбористской партии Халед Махмуд. Он считает, что глава Ryanair "имеет ограниченный кругозор" и "поощряет расизм".

Махмуд напомнил, что несколько дней назад в городе Ханау на юге Германии правый экстремист, который не был мусульманином, застрелил десять человек. Все жертвы имели миграционные корни.

 

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    Автор: Вадим Шаталин


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