Глава Huawei о сети 5G в Европе, санкциях США и обвинениях в шпионаже

С тех пор как Вашингтон в мае 2019 года обвинил китайский телекоммуникационный концерн Huawei в шпионаже в пользу правительства КНР, а министерство торговли США внесло компанию в черный список, как представляющую угрозу национальной безопасности, в Евросоюзе не раз поднимался вопрос о допустимости участия Huawei в создании европейской инфраструктуры для высокоскоростной мобильной связи в формате 5G.

Главный редактор DW Инес Поль (Ines Pohl) посетила китайский город Шэньчжэн, где встретилась в кампусе Huawei с председателем совета директоров компании Лян Хуа. В эксклюзивной беседе с DW он прокомментировал выдвигаемые против концерна в США обвинения в шпионаже, рассказал о преимуществах и недостатках использования технологии по распознаванию лиц в общественных местах и дал оценку роли канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) в дискуссии о внедрении коммуникационного стандарта 5G в Европе.

В условиях санкций США главная задача Huawei - выжить

Председатель совета директоров компании Huawei Лян Хуа

Отвечая на вопрос о том, насколько сильно "подкосили" его компанию санкции США, Лян Хуа откровенно признается: "Сейчас наша главная задача - выжить". Тем не менее он настроен оптимистично: "Когда США внесли нас в черный список, компания Huawei выглядела как самолет, который изрешетили пули бомбардировщика. Однако мы сумели безопасно вернуть его на домашний аэродром".

По оценке Лян Хуа, концерн продолжит расти даже без возможности вести бизнес в Соединенных Штатах. Торговая война между Китаем и США не повлияла на развитие Huawei, утверждает он. По словам Лян Хуа, в ближайшее время концерн планирует сконцентрироваться на развитии бизнеса в странах и регионах, где он до сих пор сохраняет присутствие, например, в Евросоюзе.

После введения санкций США против компании Huawei ее представители не раз сравнивали концерн с самолетом, изрешеченным пулями

Однако сделать это, судя по всему, будет не так-то просто. Ведь Вашингтон продолжает давить на своих европейских партнеров, добиваясь запрета участия Huawei в развертывании европейских коммуникационных сетей формата 5G. Число кртиков Huawei, выступающих за ужесточение критериев безопасности в цифровой инфраструктуре, особенно велико во Франции, Великобритании и Германии. В Испании же, напротив, концерн Huawei уже задействован в создании сети 5G.

Возможности технологии 5G

Технология 5G обеспечивает сверхскоростную передачу данных и используется, кроме прочего, в беспилотных автомобилях, в области интернета вещей и для создания "умных городов". В апреле 2019 года Южная Корея стала первой страной, которая запустила коммерческие услуги пятого поколения 5G. В то время как технология 5G активно тестируется по всему миру, китайский концерн Huawei уже обеспечил себе одну из лидирующих позиций в этой области на мировом рынке.

Вопрос о возможности участия китайской компании Huawei в развертывании сети 5G в ЕС расколол европейских политиков

В ФРГ компоненты телекоммуникационных сетей производства Huawei сегодня используются в сетях формата 4G. Однако возможность привлечения китайской технологии к созданию немецких сетей нового поколения вызывает в стране споры. В настоящий момент партии ХДС/ХСС и СДПГ в бундестаге обсуждают программный документ относительно развития сети 5G в Германии.

По информации немецкой экономической газеты Handelsblatt, правила технического сертифицирования телекоммуникационного оборудования для сетей 5G, на которых настаивают законодатели из партии социал-демократов, в случае их утверждения правительством Германии, по сути, означали бы отлучение таких предприятий, как китайский Huawei, от этого сегмента рынка мобильной связи.

Спор об участии Huawei в развертывании сети 5G в Германии

В то же время, опасаясь конфликта с Пекином, канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает за применение чисто технических критериев безопасности к поставщикам телекоммуникационного оборудования для развития сети 5G, без учета политической ситуации в стране происхождения оборудования, указывает газета Handelsblatt.

Центральный офис компании Huawei в Германии в Дюссельдорфе

В компании Huawei считают такой подход справедливым. Под руководством канцлера Меркель правительство Германии не концентрируется на стране происхождения оборудования и относится одинаково ко всем поставщикам, отмечает Лян Хуа. "Этот подход положительно влияет на развитие телекоммуникационной инфраструктуры в Германии", - говорит он. Ожидается, что окончательная вариант программного документа относительно развития сети 5G в Германии будет представлен в январе 2020 года.

Недоверие к концерну Huawei в Европе

Причиной недоверия к концерну Huawei в Европе является, в первую очередь, действующий в Китае закон о спецслужбах, согласно которому власти КНР могут принудить китайские предприятия собирать информацию о своих клиентах и передавать ее правительству в Пекине.

Поставляемая концерном Huawei технология по распознаванию лиц, широко использующаяся в Китае, вызывает в Европе много споров

Комментируя эту проблему, Лян Хуа заявил DW, что "компания Huawei еще никогда не получала указания передавать данные государству". "Даже если в будущем концерн получит такое указание, мы ему не последуем", - подчеркнул председатель совета директоров Huawei.

По его словам, Huawei исполняет законодательство по защите данных всех государств, где работает концерн. Кроме того, будучи поставщиком оборудования, компания не имеет доступа к данным пользователей, заверяет он.

Huawei и технология для распознавания лиц

При этом угроза шпионажа в пользу Пекина - не единственная проблема, из-за которой концерн Huawei все чаще подвергается критике. Ведь компания является также важным поставщиком технологии для распознавания лиц, которая используется в Китае, кроме прочего, для контроля над уйгурами в провинции Синьцзян. Лян Хуа считает споры о правомерности применения любой новой технологии обычным делом.

Ведь главное для Huawei - это технический прогресс и повышение всеобщего общественного благополучия, утверждает он. А здесь технология по распознаванию лиц может сыграть важную роль, например, в том, что касается повышения производительности и улучшения социальной политики, считает китайский предприниматель.

Напоследок Инес Поль сказала Лян Хуа: "DW, то есть медиакомпания, на которую я работаю, блокируется в Китае. Разве не было бы здорово, если бы это интервью можно было бы посмотреть на экранах смартфонов Huawei?" "Да, это было бы здорово", - ответил председатель совета директоров компании Huawei.

Смотрите также:

MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G Nokia 3310 снова с нами! Финская HMD Global, выкупившая права на бренд Nokia, возрождает модель телефона Nokia 3310. Фирма сделала ставку на ретро, вернувшись к дизайну кнопочного мобильника, и на аккумулятор. Батареи хватит на 22 часа непрерывного телефонного разговора, а если говорить мало, то на месяц. Разработчик представит и новые модели смартфонов Nokia, в том числе и с культовой игрой "змейка".

MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G Nokia готовится вернуться на рынок В Барселоне финский концерн HMD представил три модели смартфонов под брендом Nokia в средней ценовой категории. Похоже, бывший лидер всерьез вознамерился вернуться на рынок мобильных устройств. А рынок этот не мал – лишь в 2016 г. во всем мире было продано 1,5 миллиарда смартфонов. Лидером продаж является Apple, за ним с небольшим отрывом следует южнокорейский Samsung.

MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G Для любителей кнопочных моделей Даже сторонник инноваций на рынке мобильных устройств - канадская компания BlackBerry - делает ставку на зарекомендовавшие себя кнопочные технологии. В Барселоне она представила модель смартфона KEYone с самой настоящей клавиатурой. Это первое устройство BlackBerry, разработанное китайской фирмой TCL Communication, которой концерн передал права на производство своих смартфонов.

MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G Новые ориентиры Samsung Обычно на мобильном конгрессе в Барселоне Samsung представляет новую модель своего флагманского смартфона Galaxy S. Но не в этот раз. После скандала с Galaxy S7 корейский производитель сделал ставку на новые продукты и представил несколько планшетов - например вот этот Galaxy Tab S3.

MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G Больше чем планшет Еще одна новинка от Samsung – планшетный ноутбук Galaxy Book. Он будет поставляться в комплекте с клавиатурой, но может использоваться и без нее. А вот свое флагманское устройство Galaxy S8 корейцы покажут, скорее всего, в апреле. Не исключено, что другие производители используют этот временной зазор в свою пользу.

MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G Конкуренты не спят Китайский Huawei намерен опередить Samsung и стать вторым по числу продаж на рынке мобильных устройств. На MWC в Барселоне Huawei представил модели смартфонов P10 und P10 Plus. Разработчики делают ставку на сверхпрочность этих устройств и камеры, разработанные совместно с Leica. Кроме того, эти смартфоны оборудованы более емкими аккумуляторами, батареи хватает на два дня.

MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G Умные часы от Huawei Помимо смартфонов в Барселоне китайская компания представила и "умные часы" - Huawei Watch 2 и Huawei Watch Classic. Объем памяти обоих гаджетов 4 ГБ, оба варианта оснащены и системой Google Android Pay для совершения бесконтактных платежей. Кроме того, более дорогая модель Watch 2 имеет лоток для nano-SIM-карты, что позволяет вести телефонный разговор без подключения к смартфону.

MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G Большой размер экрана Концерн LG представил в Барселоне смартфон LG G6 с необычным соотношением сторон дисплея 18:9. Новый флагман южнокорейского производителя умещается на ладони, но при этом имеет большой экран. По итогам прошлого года LG понес убытки на рынке мобильных устройств и сейчас делает ставку на новую модель, чтобы исправить ситуацию.

MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G 5G - cвязь будущего Самая ожидаемая новинка MWC в Барселоне - это новый стандарт мобильной связи 5G. До его повсеместного внедрения пройдет еще несколько лет, но отрасль уже в предвкушении успеха, который обеспечит новейшая технология, позволяющая осуществлять сверхскоростной обмен данными. Новая модель мобильного телефона Xperia XZ от Sony уже располагает всеми необходимыми для этого техническими характеристиками. Автор: Николас Мартин, Наталья Позднякова

