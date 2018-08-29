 Глава чеченского ″Мемориала″ номинирован на премию Совета Европы | Новости из Германии о Европе | DW | 29.08.2018

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Европа

Глава чеченского "Мемориала" номинирован на премию Совета Европы

Оюб Титиев выдвинут на премию имени Вацлава Гавела наряду с правозащитниками из Кубы и Бахрейна. Лауреат премии этого года станет известен 8 октября.

Оюб Титиев

Директор чеченского филиала российского правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев номинирован на премию имени Вацлава Гавела, присуждаемую Советом Европы за особые заслуги в деле защиты прав человека. Наряду с Титиевым, на премию 2018 года претендуют глава Латиноамериканской сети за демократию - кубинка Роса Мария Пайя и правозащитник из Бахрейна Набиль Раджаб, который в настоящее время находится в заключении на родине, сообщила пресс-служба Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в среду, 29 августа.

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В Чечне задержан Оюб Титиев, руководитель местного центра "Мемориал". Его коллега в интервью DW назвала причины преследований правозащитника. (10.01.2018)

Титиев является преемником Наталии Эстемировой, убитой в столице Чечни Грозном в 2009 году. Пайя - дочь скончавшегося в 2012 году кубинского активиста Освальдо Пайя, которого Европарламент в 2002 году наградил Сахаровской премией. Раджаб является сооснователем Центра по правам человека в Бахрейне и уже многие годы борется за расширение демократии в этом королевстве.

Премия Вацлава Гавела, названная в честь бывшего диссидента, а затем - президента Чехии, была учреждена в 2013 году. Ее сумма составляет 60 тысяч евро.

Лауреатами премии имени Вацлава Гавела, в числе прочих, становились российская правозащитница Людмила Алексеева и правозащитник из Беларуси Алесь Беляцкий. Лауреат премии 2018 года будет объявлен 8 октября - в первый день осеннего пленарного заседания ПАСЕ.

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