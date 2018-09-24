 Глава ЦРУ пообещала нарастить сбор разведданных в отношении РФ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.09.2018

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Мир

Глава ЦРУ пообещала нарастить сбор разведданных в отношении РФ

Впервые выступая на публике в должности директора ЦРУ, Джина Хаспел указала, что прежде ведомство больше концентрировалось на противодействии терроризму, чем на сборе развединформации в отношении "сложных целей".

Джина Хаспел

Джина Хаспел

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джина Хаспел, заступившая на этот пост в мае текущего года и ставшая первой женщиной во главе этого агентства, планирует нарастить сбор разведывательных сведений в отношении "сложных целей", под которыми в разведсообществе подразумевают Россию, Северную Корею, Иран и Китай. Об этом глава ЦРУ заявила в понедельник, 24 сентября, во время первого публичного выступления после занятия этой должности. Как передает NBC News, оно состоялось в университете Луисвилла (штат Кентукки), который в свое время Хаспел окончила по специальности лингвистика и журналистика.

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По словам Хаспел, в последние годы ЦРУ в большей степени концентрировалось на противодействии терроризму, чем на работе на проблемных направлениях за рубежом.

Как следует из подготовленных к выступлению ремарок, Хаспел планирует нарастить количество агентов ведомства за границей и усилить их лингвистическую подготовку - эту цель, в частности, упоминал и ее предшественник Майк Помпео.

Во время службы в ЦРУ Джина Хаспел работала под прикрытием в России и в Центральной Азии, позднее возглавляла секретную тюрьму ЦРУ в Таиланде, неподалеку от Бангкока, известную под названием "Кошачий глаз". Хаспел вела наблюдение за пытками подозреваемых в терроризме в этой тюрьме: вероятно, за тем, как заключенных клали в гробы, лишали сна или применяли пытку водой. Позднее она распорядилась уничтожить видеозаписи с допросами.

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    Автор: Ольга Солонарь


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