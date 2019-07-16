 Глава ЦИК Памфилова встретилась с независимыми кандидатами в Мосгордуму | Новости из Германии о России | DW | 23.07.2019

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Россия

Глава ЦИК Памфилова встретилась с независимыми кандидатами в Мосгордуму

Элла Памфилова ответила отказом на предложения зарегистрировать всех кандидатов, собравших необходимое число подписей. Глава ЦИК также заявила, что митинги никак не повлияют на решение комиссии.

Независимые кандидаты в Мосгордуму на встрече с главой ЦИК

Независимые кандидаты в Мосгордуму на встрече с главой ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии России (ЦИК РФ) Элла Памфилова встретилась с незарегистрированными независимыми кандидатами в Мосгордуму. Как передает корреспондент DW из ЦИК РФ во вторник, 23 июля, во встрече приняли участие экс-депутаты Госдумы Дмитрий и Геннадий Гудковы, глава совета депутатов Красносельского округа Илья Яшин, юристы Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Иван Жданов, Сергей Митрохин и другие представители оппозиции.

Открывая встречу, Элла Памфилова заявила, что, как руководитель "несет ответственность за все, что происходит в избирательной системе". Она подчеркнула, что все жалобы будут рассмотрены объективно и непредвзято. При этом глава ЦИК пообещала, что представители избиркома будут присутствовать на заседаниях, где будут рассматриваться жалобы незарегистрированных кандидатов.

Эффект от митингов - ноль

Памфилова ответила отказом на предложения Сергея Митрохина зарегистрировать всех кандидатов, собравших необходимое число подписей, и дать им "соревноваться на честных выборах". "Это по нынешнему закону невозможно. Думаете, мне нравится действующее законодательство? Четыре года работаю, постоянно об него спотыкаемся", - посетовала глава ЦИК. Она отметила, что уважает право кандидатов на митинги в защиту своих прав, но в то же время назвала прошедшие в Москве акции "давлением на власть", подчеркнув, что они никак не влияют на позицию ЦИК, поскольку он не является "политическим органом". "Что касается принятия решения ЦИК, эффект от митингов - ноль", - заявила Памфилова.

Контекст

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Глава ЦИК предложила не говорить обо всех 59 кандидатов, которым было отказано в регистрации, а конкретно разобраться с теми претензиями, которые высказывают участники встречи. При этом, по словам Памфиловой, сделать это можно максимально открыто, с участием прессы и "самых независимых экспертов".

Жалобы кандидатов рассмотрят

По итогам проверки подписей Мосгоризбирком отказался зарегистрировать несколько оппозиционных независимых кандидатов в Мосгордуму. Их апелляционные жалобы будут рассмотрены на этой неделе.

21 июля в центре Москвы состоялся многотысячный митинг за свободные выборы в Мосгордуму. Его участники приняли решение провести следующую встречу с избирателями 27 июля у московской мэрии,  если в течение недели независимые кандидаты не будут зарегистрированы.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября 2019 года.

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