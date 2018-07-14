Глава совета евреев в ФРГ отметил нетерпимость общества к антисемитизму

Глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster) отметил растущую нетерпимость немецкого общества к проявлениям антисемитизма. В интервью газете Tagesspiegel в воскресенье, 15 июля, Шустер заявил, что подобное отношение в долгосрочной перспективе поспособствует улучшению отношения к евреям в ФРГ. По его мнению, случаи нападений на людей, носящих кипу, не означают, что евреи в Германии больше не чувствуют себя в безопасности.

В то же время президент Центрального совета евреев в Германии призвал правоохранительные органы устранить недоработки в своей деятельности. По его словам, они должны с углубленным вниманием и пониманием расследовать преступления, совершенные против этнических меньшинств.

"Процесс против неонацистской ячейки NSU показал, что здесь еще существует необходимость в действиях", - отметил Шустер, добавив, что расследование оставило "горькое послевкусие" из-за "сомнительной роли Ведомства по охране конституции". Эта организация всегда была для него достойным уважения, эффективным органом защиты государства и демократии, подчеркнул глава немецкого совета евреев. Но после того, как в ходе процесса по делу NSU был уничтожен ряд важных документов, он стал испытывать сомнения в этой структуре.

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