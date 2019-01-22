 Глава РУСАДА: Российские спортсмены могут потерять часть медалей | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 22.01.2019

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Россия

Глава РУСАДА: Российские спортсмены могут потерять часть медалей

Исполком Всемирного антидопингового агентства WADA разрешил РУСАДА продолжить работу. Что это значит и как теперь будут собирать допинговые пробы, рассказал в интервью DW глава РУСАДА Юрий Ганус.

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус

Во вторник, 22 января, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и разрешило ему продолжать работу. Не помешало даже то, что Россия нарушила срок передачи данных из московской лаборатории. Теперь россияне снова могут участвовать в международных соревнованиях, а РФ - проводить состязания. Но у РУСАДА - новый дедлайн: до 30 июня 2019 года оно должно передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. Значит ли это, что WADA снова доверяет тому, как в России проверяют спортсменов на допинг? На этот и другие вопросы DW ответил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

DW:Вы ожидали положительного решения от WADA?

Юрий Ганус: Я волновался. Накануне, конечно, получал положительную обратную связь от руководства, но все равно - такие нервы. Это первый новый год, который я не праздновал нормально.

- Не жалеете, что выступили с видеообращением?

- Нет, это же моя сфера ответственности. Кто бы из российских чиновников что ни говорил, я был уверен в том, что сроки были критическими. В первые часы нового года мне сразу пришло уведомление, что соответствие РУСАДА должно быть отозвано. Я благодарен Алишеру Усманову и Елене Исинбаевой, которые поддержали мою обеспокоенность.

- Это окончательное решение WADA?

- Да, но праздновать победу рано. Сначала в WADA проанализируют данные, которые они скачали в московской лаборатории. Затем, возможно, отдел расследований потребует дополнительные проверки. Тогда пробы российских спортсменов вывезут в лаборатории за территорию РФ. И вопрос в том, что будет делать РУСАДА, если будут выявлены положительные пробы на допинг. Вполне возможно, что в результате мы потеряем что-то в медальном зачете. Хотя, конечно, наследие сочинской олимпиады у нас никто не отберет.

Меня на самом деле беспокоит, что в решении WADA не оговорены очень важные технические детали. Например, вопрос, связанный с сертификацией оборудования. Или то, как будут перевозиться пробы на перепроверку. Я даже не представляю, с каким вниманием WADA будет относиться к качеству оборудования в московской лаборатории.

- Недавно вы говорили, что прежние сотрудники РУСАДА не ввели более 100 тысяч допинг-тестов в систему ADAMS. Какие у WADA требования по этому вопросу?

- Нам поставили условие ввести эти данные в систему ADAMS. Они же не потерялись, просто не добавлены. Мы их последовательно вводим - по федерациям, по годам. Фактически уже почти завершили эту работу.

- Куда будут передавать допинг-пробы спортсменов, которые соберут в ближайшие месяцы?

- Здесь все зависит от того, кто будет брать. Если по решению международной федерации, то лабораторию определит заказчик. Если это работа РУСАДА, то мы выбираем лабораторию.

- Речь о московской лаборатории?

- Нет, ее мы выбрать не можем, она не аккредитована WADA. Я вас уверяю, мы на пять-семь лет можем забыть о московской лаборатории. Единственное, с чем мы продолжаем работать с этой лабораторией, это кровь.

Контекст

Информатор WADA Григорий Родченков призвал Всемирное допинговое агентство не поддаваться на уловки Москвы. Ранее против восстановления РУСАДА в правах выразили протест 13 антидопинговых агентств. (19.09.2018)

Если РФ не передаст экспертам WADA данные об антидопинговых пробах, это повлечет за собой дисквалификацию всех российских спортсменов и невозможность проводить в стране международные состязания, предупредил Юрий Ганус. (27.12.2018)

Прежние сотрудники РУСАДА не ввели более 100 тысяч допинг-тестов в систему ADAMS. Об этом заявил глава агентства Юрий Ганус в письме в исполком WADA, призвав признать статус соответствия РУСАДА. (19.01.2019)

Четыре российских бобслеиста, включая Александра Зубкова, дисквалифицированы на два года за подмену проб. От Федерации бобслея России требуют провести перевыборы главы организации. (16.01.2019)

Это чисто технические условия, связанные с транспортировкой крови по определенным видам анализов. И WADA  с этим согласилась, дала конкретно на эти пробы аккредитацию.

- Повлияет ли ситуация с бобслеистом Александром Зубковым на отношения с WADA?

- Это, конечно, отдельные вещи, их нельзя смешивать. Но то, что у нас возникла ситуация, когда решение CAS (Спортивного арбитражного суда в Лозанне. - Ред.) не было признано, а затем даже оспорено сначала районным, потом городским судом Москвы, точно не красит ситуацию и не помогает нам выстраивать взаимодействие с международными спортивными организациями, в том числе с международным спортивным арбитражем. Мы не признаем решение CAS! Это что, какая-то революция? Что мы в ответ предлагаем? А фактически было именно так.

Это не значит, что не нужно было защищать спортсмена. Но если есть решение спортивного суда и оно даже не оспорено... Я знаю, что сегодня Зубков покинул пост президента Федерации бобслея России до окончания дисквалификации. Искренне желаю, чтобы эта ситуация как можно скорее разрешилась. Но позиция РУСАДА - руководящую должность в спортивных организациях должны занимать не дисквалифицированные спортсмены.

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    Автор: Илья Коваль


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