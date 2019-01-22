Глава РУСАДА: Российские спортсмены могут потерять часть медалей

Во вторник, 22 января, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и разрешило ему продолжать работу. Не помешало даже то, что Россия нарушила срок передачи данных из московской лаборатории. Теперь россияне снова могут участвовать в международных соревнованиях, а РФ - проводить состязания. Но у РУСАДА - новый дедлайн: до 30 июня 2019 года оно должно передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. Значит ли это, что WADA снова доверяет тому, как в России проверяют спортсменов на допинг? На этот и другие вопросы DW ответил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.



DW:Вы ожидали положительного решения от WADA?



Юрий Ганус: Я волновался. Накануне, конечно, получал положительную обратную связь от руководства, но все равно - такие нервы. Это первый новый год, который я не праздновал нормально.



- Не жалеете, что выступили с видеообращением?



- Нет, это же моя сфера ответственности. Кто бы из российских чиновников что ни говорил, я был уверен в том, что сроки были критическими. В первые часы нового года мне сразу пришло уведомление, что соответствие РУСАДА должно быть отозвано. Я благодарен Алишеру Усманову и Елене Исинбаевой, которые поддержали мою обеспокоенность.



- Это окончательное решение WADA?



- Да, но праздновать победу рано. Сначала в WADA проанализируют данные, которые они скачали в московской лаборатории. Затем, возможно, отдел расследований потребует дополнительные проверки. Тогда пробы российских спортсменов вывезут в лаборатории за территорию РФ. И вопрос в том, что будет делать РУСАДА, если будут выявлены положительные пробы на допинг. Вполне возможно, что в результате мы потеряем что-то в медальном зачете. Хотя, конечно, наследие сочинской олимпиады у нас никто не отберет.



Меня на самом деле беспокоит, что в решении WADA не оговорены очень важные технические детали. Например, вопрос, связанный с сертификацией оборудования. Или то, как будут перевозиться пробы на перепроверку. Я даже не представляю, с каким вниманием WADA будет относиться к качеству оборудования в московской лаборатории.



- Недавно вы говорили, что прежние сотрудники РУСАДА не ввели более 100 тысяч допинг-тестов в систему ADAMS. Какие у WADA требования по этому вопросу?



- Нам поставили условие ввести эти данные в систему ADAMS. Они же не потерялись, просто не добавлены. Мы их последовательно вводим - по федерациям, по годам. Фактически уже почти завершили эту работу.



- Куда будут передавать допинг-пробы спортсменов, которые соберут в ближайшие месяцы?



- Здесь все зависит от того, кто будет брать. Если по решению международной федерации, то лабораторию определит заказчик. Если это работа РУСАДА, то мы выбираем лабораторию.



- Речь о московской лаборатории?



- Нет, ее мы выбрать не можем, она не аккредитована WADA. Я вас уверяю, мы на пять-семь лет можем забыть о московской лаборатории. Единственное, с чем мы продолжаем работать с этой лабораторией, это кровь.

Это чисто технические условия, связанные с транспортировкой крови по определенным видам анализов. И WADA с этим согласилась, дала конкретно на эти пробы аккредитацию.



- Повлияет ли ситуация с бобслеистом Александром Зубковым на отношения с WADA?



- Это, конечно, отдельные вещи, их нельзя смешивать. Но то, что у нас возникла ситуация, когда решение CAS (Спортивного арбитражного суда в Лозанне. - Ред.) не было признано, а затем даже оспорено сначала районным, потом городским судом Москвы, точно не красит ситуацию и не помогает нам выстраивать взаимодействие с международными спортивными организациями, в том числе с международным спортивным арбитражем. Мы не признаем решение CAS! Это что, какая-то революция? Что мы в ответ предлагаем? А фактически было именно так.



Это не значит, что не нужно было защищать спортсмена. Но если есть решение спортивного суда и оно даже не оспорено... Я знаю, что сегодня Зубков покинул пост президента Федерации бобслея России до окончания дисквалификации. Искренне желаю, чтобы эта ситуация как можно скорее разрешилась. Но позиция РУСАДА - руководящую должность в спортивных организациях должны занимать не дисквалифицированные спортсмены.

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