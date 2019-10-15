Глава РУСАДА подтвердил NYT подмену допинг-проб в России

Россия изменила результаты тысяч допинг-тестов неопределенного количества спортсменов, заявил глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус в интервью газете The New York Times, опубликованном в понедельник, 14 октября.

По мнению Гануса, данные о пробах на допинг "скрывались и подменялись" в России, чтобы защитить репутацию и нынешнюю позицию бывших выдающихся атлетов, которые сегодня занимают различные должности в российском правительстве или являются высокопоставленными спортивными чиновниками.

Если сообщенная Ганусом информация, подтверждающая подозрения международных чиновников, соответствует действительности, она может осложнить работу российских властей, направленную на то, чтобы избежать новых наказаний со стороны международных антидопинговых служб, отмечает издание.

Допинговый скандал в России 2015 года

Из-за скандала 2015 года, связанного с обширной программой фальсификации проб на допинг, которая предположительно имела в РФ поддержку на государственном уровне, Россию отстранили от ряда международных спортивных соревнований, таких как зимние Олимпийские игры 2018 года.

В начале 2019 года Россия передала Всемирному антидопинговому агентству (WADA) базу данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) с результатами допинг-тестов российских спортсменов, полученных с января 2012 по август 2015 года. Однако 23 сентября агентство WADA заявило о сомнениях в подлинности некоторых сведений в этой базе данных.

Вследствие этого Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) тогда отказалась восстановить статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В сентябре 2019 года Юрий Ганус в интервью DW призвал министра спорта России Павла Колобкова разобраться с возможными манипуляциями в базе данных московской антидопинговой лаборатории.

Решение о принятии новых спортивных санкций против РФ

Как сказал Юрий Ганус изданию The New York Times, только люди с доступом к самым влиятельным институтам могли манипулировать данными, которые расследователи WADA сверили с базой данных, переданной агентству информатором в 2017 году.

По словам Юрия Гануса, он решил выступить с заявлением, несмотря на риск для себя, чтобы сегодняшнему и будущему поколениям российских спортсменов не пришлось страдать из-за действий других людей. "Россия - это страна высокого спортивного уровня, но те, кто отвечал за урегулирование этой ситуации на протяжении многих лет, выбрали ложный путь, неправильный подход", - подчеркнул он.

Ожидается, что менее чем через две недели комитет Всемирного антидопингового агентства примет решение о необходимости введения более серьезных санкций в отношении России.

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