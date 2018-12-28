Глава РУСАДА объяснил, почему записал видеообращение к Путину

Российские спортсмены рискуют уже 1 января 2019 года оказаться в изоляции от международного спорта. Все дело - в базе данных проб допинга из Московской лаборатории, которые следует передать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) не позднее 31 декабря Если этого не произойдет, россиян могут отстранить от всех международных состязаний, уверен председатель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.



DW: Почему вы выбрали формат видеообращения к президенту России? Была ли уже реакция от него или его администрации?



Юрий Ганус: Я записал видео просто потому, что все другие форматы были исчерпаны. Сейчас на чаше весов - судьба спортсменов всей страны, которые тоже, поверьте, переживают. Реакция на видео была только в форме комментария пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он сообщил, что мои волнения беспочвенны и что я не обладаю всей полнотой информации. Но у меня все-таки другое мнение. Как раз из-за того, что я обладаю чересчур большим количеством информации, волнение и не проходит.



Я исхожу из своего понимания принятия решений внутри WADA и того напряжения, которое существует внутри спортивной и антидопинговой международной среды. Знаю, что к 31 декабря в WADA приковано огромное внимание. Я не видел, чтобы они меняли дедлайны. Покажите мне документ, что срок этот сдвинулся. Если мы не выполним это условие, то подтвердим опасения других, что России нельзя доверять.



- Понятно, кто именно затягивает передачу данных российских спортсменов WADA? В чем причина?



- Данные должна передать московская антидопинговая лаборатория. Это отдельная организация, которая не подчиняется РУСАДА, но от результатов которой мы зависим. Такая вот система. Насколько я понимаю, ограничение в доступе к данным в лаборатории существует в связи с возбужденными там уголовными делами. Из-за этого есть процессуальные ограничения от следственного комитета РФ. Не в пределах моих полномочий говорить, против кого эти дела ведутся. Но они связаны с допинговыми манипуляциями в лаборатории.



Большая часть коллег из-за рубежа не разделяет нас и московскую лабораторию. Им все равно, кто там чему препятствует. Российская антидопинговая система и так получила международное соответствие авансом. Мы не имеем право так легкомысленно относиться к выполнению требований.



- Как именно передают эту базу данных?



- Из WADA должен приехать специалист и лично в московской лаборатории перенести данные на свой компьютер или другой носитель. Это не передается по почте или на флешке.

В прошлый визит WADA данные не передали, потому что оборудование, с которым приехал иностранный специалист, не было стандартизировано на территории России. Сам этот факт ставит под сомнение будущее московской лаборатории.



- Многие чиновники считают, что давление Запада на российский спорт сейчас колоссальное. Вы тоже так считаете или это субъективная оценка?



- Я так не считаю. Все ведущие страны мира прошли и проходят борьбу с допингом. Это не только вопрос России. В конце октября отозвали аккредитацию у португальской лаборатории, буквально неделю назад возникли проблемы у Швеции, до этого были проблемы во Франции и в США. А все разговоры о том, что это вопрос санкционного давления, это заблуждение и огромная ошибка.



- Но когда Россию критиковали за допинг, подчеркивалось, что здесь была поддержка допинга именно на государственном уровне. Делается ли что-то против этого?



- Хочу напомнить ситуацию, когда в январе этого года РУСАДА выехало в Иркутск и 36 спортсменов снялись с соревнований по легкой атлетике якобы по болезни, узнав о проверке. Мы тогда приехали на уровень соревнований, где нас никто не ждал. Там был шок. Мы показали, что и впредь будем приезжать на любые соревнования. Тогда же с министром спорта было решено, что надо санкционировать спортсменов, которые вот так, в последний момент, "заболевают". Потому что они приезжают из других регионов, расходуют бюджетные деньги, которые надо возмещать.



Зачем я об этом рассказываю? Чтобы показать, что РУСАДА восстанавливает доверие международных организаций самостоятельно как независимое антидопинговое агентство. Но вопрос доверия зависит также от лиц, ответственных за спорт на государственном уровне.



Смотрите также:

Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018 Виктор Ан Приглашение на участие в Играх в Пхёнчхане не получил самый титулованный российский спортсмен из зимних видов - 6-кратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан. Узнав об этом, он обратился с открытым письмом к главе МОК Томасу Баху (Thomas Bach). Ан подчеркнул, что ни по одному из критериев, которым руководствовалась комиссия МОК, он не мог оказаться в числе тех, кого не допустили к Играм.

Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018 Антон Шипулин В списке МОК нет и олимпийского чемпиона, сильнейшего российского биатлониста Антона Шипулина (на фото справа), чем он был шокирован. "Полдня я был убит горем, этой страшной новостью! Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист. И от этого мне еще тяжелее принять происходящее. …Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся!", - написал Шипулин в Instagram.

Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018 Алексей Волков В составе российской эстафетной четверки, выигравшей золото в Сочи, вместе с Антоном Шипулиным был и Алексей Волков. Теперь друзья и коллеги, вместе готовившиеся к сезону, без указания причин не попали и в список МОК. Вообще из всей российской олимпийской команды биатлонистов (пять женщин, шесть мужчин) МОК не отклонил только три кандидатуры.

Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018 Сергей Устюгов Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, один из претендентов на награды Олимпиады, тоже в рядах тех, кого МОК отказался допустить до Игр. Устюгов, никогда не имевший проблем с допингом, в ответ заявил о своем разочаровании в международном олимпийском движении, о чем и сообщил на своей странице в соцсети. "Мы - русские, Мы - сильные, Мы - чистые", - написал Устюгов.

Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018 Ксения Столбова В число приглашенных на Олимпиаду не попала и фигуристка Ксения Столбова, которая с Федором Климовым на Играх в Сочи завоевала золотую и серебряную медали в парном катании. Причина непопадания Столбовой в список МОК не указана. Федерация фигурного катания на коньках РФ назвала это решение "безосновательным и абсурдным".

Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018 Денис Юсков Огромные потери после публикации списка МОК понесли российские конькобежцы. Из всей олимпийской команды утверждены были лишь четыре кандидатуры. Среди них не оказалось трехкратного чемпиона мира на дистанции 1500 м Дениса Юскова, главного претендента на победу в этой дисциплине. Причина - допинговое нарушение в прошлом.

Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018 Павел Кулижников Как и Денис Юсков, его коллега по сборной Павел Кулижников, двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье, трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, не без оснований назывался основным олимпийским фаворитом на дистанциях 500 и 1000 м. Как и у Юскова, причина недопуска Кулижникова - допинговое нарушение в прошлом.

Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018 Иван Букин Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы в танцах на льду Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, также не попал в список МОК. Сын олимпийского чемпиона в танцах на льду Андрея Букина, Иван Букин заявил, что не может понять и согласиться с отсутствием его имени среди приглашенных на Игры россиян и надеется на пересмотр решения.

Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018 Надежда на суды Список из 169 атлетов из России, приглашенных на Олимпиаду-2018, - окончательный, заявил МОК. Между тем 1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил иски 28 спортсменов из РФ, ранее не допущенных к Играм и пожизненно дисквалифицированных. После чего и у тех российских звезд, кто не попал в список МОК, появилась надежда - ведь подозрения в их адрес еще менее обоснованы. Автор: Владимир Дорохов

