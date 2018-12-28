Глава РУСАДА объяснил, почему записал видеообращение к Путину

Кто мешает передать экспертам WADA антидопинговые данные российских спортсменов и связано ли это с санкциями, пояснил в интервью DW глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.
Российские спортсмены рискуют уже 1 января 2019 года оказаться в изоляции от международного спорта. Все дело - в базе данных проб допинга из Московской лаборатории, которые следует передать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) не позднее 31 декабря Если этого не произойдет, россиян могут отстранить от всех международных состязаний, уверен председатель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.
DW: Почему вы выбрали формат видеообращения к президенту России? Была ли уже реакция от него или его администрации?
Юрий Ганус: Я записал видео просто потому, что все другие форматы были исчерпаны. Сейчас на чаше весов - судьба спортсменов всей страны, которые тоже, поверьте, переживают. Реакция на видео была только в форме комментария пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он сообщил, что мои волнения беспочвенны и что я не обладаю всей полнотой информации. Но у меня все-таки другое мнение. Как раз из-за того, что я обладаю чересчур большим количеством информации, волнение и не проходит.
Я исхожу из своего понимания принятия решений внутри WADA и того напряжения, которое существует внутри спортивной и антидопинговой международной среды. Знаю, что к 31 декабря в WADA приковано огромное внимание. Я не видел, чтобы они меняли дедлайны. Покажите мне документ, что срок этот сдвинулся. Если мы не выполним это условие, то подтвердим опасения других, что России нельзя доверять.
- Понятно, кто именно затягивает передачу данных российских спортсменов WADA? В чем причина?
- Данные должна передать московская антидопинговая лаборатория. Это отдельная организация, которая не подчиняется РУСАДА, но от результатов которой мы зависим. Такая вот система. Насколько я понимаю, ограничение в доступе к данным в лаборатории существует в связи с возбужденными там уголовными делами. Из-за этого есть процессуальные ограничения от следственного комитета РФ. Не в пределах моих полномочий говорить, против кого эти дела ведутся. Но они связаны с допинговыми манипуляциями в лаборатории.
Большая часть коллег из-за рубежа не разделяет нас и московскую лабораторию. Им все равно, кто там чему препятствует. Российская антидопинговая система и так получила международное соответствие авансом. Мы не имеем право так легкомысленно относиться к выполнению требований.
- Как именно передают эту базу данных?
- Из WADA должен приехать специалист и лично в московской лаборатории перенести данные на свой компьютер или другой носитель. Это не передается по почте или на флешке.
В прошлый визит WADA данные не передали, потому что оборудование, с которым приехал иностранный специалист, не было стандартизировано на территории России. Сам этот факт ставит под сомнение будущее московской лаборатории.
- Многие чиновники считают, что давление Запада на российский спорт сейчас колоссальное. Вы тоже так считаете или это субъективная оценка?
- Я так не считаю. Все ведущие страны мира прошли и проходят борьбу с допингом. Это не только вопрос России. В конце октября отозвали аккредитацию у португальской лаборатории, буквально неделю назад возникли проблемы у Швеции, до этого были проблемы во Франции и в США. А все разговоры о том, что это вопрос санкционного давления, это заблуждение и огромная ошибка.
- Но когда Россию критиковали за допинг, подчеркивалось, что здесь была поддержка допинга именно на государственном уровне. Делается ли что-то против этого?
- Хочу напомнить ситуацию, когда в январе этого года РУСАДА выехало в Иркутск и 36 спортсменов снялись с соревнований по легкой атлетике якобы по болезни, узнав о проверке. Мы тогда приехали на уровень соревнований, где нас никто не ждал. Там был шок. Мы показали, что и впредь будем приезжать на любые соревнования. Тогда же с министром спорта было решено, что надо санкционировать спортсменов, которые вот так, в последний момент, "заболевают". Потому что они приезжают из других регионов, расходуют бюджетные деньги, которые надо возмещать.
Зачем я об этом рассказываю? Чтобы показать, что РУСАДА восстанавливает доверие международных организаций самостоятельно как независимое антидопинговое агентство. Но вопрос доверия зависит также от лиц, ответственных за спорт на государственном уровне.
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