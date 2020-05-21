 Глава Росздравнадзора рассказала о почти 500 умерших из-за коронавируса медиках | Новости из Германии о России | DW | 18.06.2020

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Россия

Глава Росздравнадзора рассказала о почти 500 умерших из-за коронавируса медиках

Данные о погибших от коронавируса медработниках различаются у главы Росздравнадзора и ее пресс-службы. По словам руководительницы ведомства Аллы Самойловой, их число достигло почти 500.

В университетской клинике МГУ

В университетской клинике МГУ

По данным главы российской Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Аллы Самойловой, в ходе борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2 в России скончались 489 врачей и медработников. Эту цифру она назвала, выступая в четверг, 18 июня, на всероссийской онлайн-конференции "Безопасность медицинских работников. Проблемы, анализ и решения".

"На сегодня мы констатируем, что эпидемия пока не закончилась. Более полумиллиона человек в России реально заболевших, к сожалению, более 7,5 тысяч человек на сегодняшний день погибли , 489 - это медицинские работники. То есть почти 500 человек наших с вами коллег мы, к сожалению, потеряли", - цитирует Самойлову агентство ТАСС.

По словам руководительницы Росздравнадзора, в начале эпидемии страна не была в полной мере готова к ней, в частности, имелось мало средств индивидуальной защиты.

Позднее пресс-служба Росздравнадзора заявила, что глава этого ведомства привела не официальные данные, а "циркулирующие в сети интернет", передает "Интерфакс". В ведущемся в интернете Списке памяти российских медработников, погибших во время пандемии COVID-19, по состоянию на 18 июня значатся 444 имени.

В конце мая Минздрав подтвердил смерть 101 медицинского работника от коронавируса.

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    Автор: Владимир Дорохов


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Правда о коронавирусе: сколько врачей и медработников умерло в России. DW Новости

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