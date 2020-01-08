 Глава Пентагона не подтвердил слова Трампа об угрозе от Сулеймани | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Глава Пентагона не подтвердил слова Трампа об угрозе от Сулеймани

Дональд Трамп заявил о том, что убитый глава "Аль-Кудс" Сулеймани готовил атаки на четыре посольства США. Марк Эспер заявил, что такими данными не располагает.

Марк Эспер

Марк Эспер

Министр обороны США Марк Эспер не подтвердил информацию о том, что командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани готовил нападение на четыре посольства США. "Что касается четырех посольств, то я их (доказательств - Ред.), не видел" - заявил глава Пентагона в воскресенье, 12 января.

Контекст

Острый конфликт США и Ирана может выявить реальную слабость позиций Москвы на Ближнем и Среднем Востоке, считает Константин Эггерт. (06.01.2020)

Спецоперация Пентагона в Йемене по ликвидации военачальника КСИР Абдула Резы Шахлая не увенчалась успехом, сообщают американские СМИ. (11.01.2020)

Накануне Дональд Трамп сообщил о том, что Сулеймани готовил нападения на четыре посольства США, включая посольство в Ираке. Трамп неоднократно заявлял, что убийство высокопоставленного иранского военного помогло США предотвратить серьезную угрозу и, таким образом, представляло собой легитимную антитеррористическую операцию. В Конгрессе критиковали Трампа за то, что он принял решение нанести удар без консультаций с законодателями.

Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада. Вскоре после его смерти духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Им стал бригадный генерал Эсмаил Каани. Как говорилось в заявлении Хаменеи, задачи "Аль-Кудс" "останутся неизменными".

Накануне иранские власти объявили 3 января, день гибели Касема Сулеймани, Всемирным днем сопротивления. Как сообщило агентство IRNA, соответствующий указ подписал президент Ирана Хасан Роухани.

Смотрите также: 

Смотреть видео 02:39

Иран атаковал военные базы в Ираке с американским контингентом

  • Иранский флаг на фоне нефтяной вышки

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США ввели новые санкции против Ирана

    5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

  • Президент Трамп после оглашения решения о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США вышли из соглашения по Ирану

    8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

  • Логотип МАГАТЭ

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран соблюдал условия сделки

    До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

  • Трамп показывает свою подпись под документом о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Какие санкции вступили в силу

    После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

  • Могерини и Зарифи

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    ЕС сожалеет о новых санкциях США

    Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

  • Хасан Роухани

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран намерен продолжать торговлю нефтью

    Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

  • Мохаммад Джавад Зариф

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Угрозы Тегерана на фоне санкций США

    Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

  • Протесты в Иране (фото из архива)
    Еще по теме

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Введение санкций привело к протестам

    Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.

    Автор: Наталья Позднякова


Контекст

Санкции США против Ирана - хроника противостояния

В ноябре 2018 года США ввели новые санкции против Ирана, которые грозят парализовать экономику страны. До этого президент Трамп заявил о выходе из договора по иранской ядерной программе. Галерея DW о том, как это было. (18.01.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Иран атаковал военные базы в Ираке с американским контингентом  

Крушение украинского лайнера в Тегеране - Иран подозревают в попытке скрыть улики  

Уйдут ли США из Ирака и кто будет бороться с исламскими радикалами?  

Также по теме

Brüssel Jens Stoltenberg, NATO-Generalsekretär

НАТО призывает Иран воздержаться от насилия после удара по базам США 08.01.2020

Генсек альянса Йенс Столтенберг осудил ракетные удары Ирана по базам США в Ираке. НАТО намерена вывести часть контингента из Ирака. Тегеран назвал атаку возмездием за убийство генерала Сулеймани в Багдаде.

USA THAAD Raketenabwehrsystem

США вновь направляют в Саудовскую Аравию дополнительный контингент 11.10.2019

Пентагон одобрил отправку в Саудовскую Аравию двух эскадрилий истребителей, зенитно-ракетных комплексов Patriot и противоракетного комплекса THAAD. Вашингтон намерен защищать свои интересы в регионе.

US Militär Raketenabwehrsystem Patriot

США направляют в Саудовскую Аравию комплексы Patriot и 200 военнослужащих 27.09.2019

Вооружения из США должны укрепить обороноспособность Саудовской Аравии, заявили в Пентагоне. Ранее Вашингтон, Эр-Рияд и ряд стран ЕС назвали Тегеран причастным к атакам на саудовские НПЗ.

Реклама

Самые читаемые

Юлия Ауг: В России налицо все признаки формирования тоталитарного государства  

МОК призвал спортивный суд в Лозанне вынести однозначный вердикт по России  

Пожары в Австралии и в мире: замкнутый огненный круг  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно