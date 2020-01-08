Глава Пентагона не подтвердил слова Трампа об угрозе от Сулеймани

Министр обороны США Марк Эспер не подтвердил информацию о том, что командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани готовил нападение на четыре посольства США. "Что касается четырех посольств, то я их (доказательств - Ред.), не видел" - заявил глава Пентагона в воскресенье, 12 января.
Накануне Дональд Трамп сообщил о том, что Сулеймани готовил нападения на четыре посольства США, включая посольство в Ираке. Трамп неоднократно заявлял, что убийство высокопоставленного иранского военного помогло США предотвратить серьезную угрозу и, таким образом, представляло собой легитимную антитеррористическую операцию. В Конгрессе критиковали Трампа за то, что он принял решение нанести удар без консультаций с законодателями.
Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада. Вскоре после его смерти духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Им стал бригадный генерал Эсмаил Каани. Как говорилось в заявлении Хаменеи, задачи "Аль-Кудс" "останутся неизменными".
Накануне иранские власти объявили 3 января, день гибели Касема Сулеймани, Всемирным днем сопротивления. Как сообщило агентство IRNA, соответствующий указ подписал президент Ирана Хасан Роухани.
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Автор: Наталья Позднякова