 Глава парламента Венесуэлы готов объявить себя президентом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.01.2019

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Мир

Глава парламента Венесуэлы готов объявить себя президентом

Национальная ассамблея Венесуэлы призвала народ к массовым протестам 23 января. Ее глава Хуан Гуаидо заявил, что конституция позволяет ему взять на себя полномочия президента, но он нуждается в народной поддержке.

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо

В Венесуэле на следующий день после того, как Николас Мадуро во второй раз вступил в должность президента страны, оппозиционный парламент, объявленный действующей властью вне закона, открыто бросил вызов главе государства. Председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо в пятницу, 11 января, объявил о готовности взять на себя президентские полномочия и призвал сограждан к массовым протестам против Мадуро.

"Конституция дает мне право взять на себя полномочия президента республики, чтобы назначить выборы, но я нуждаюсь в поддержке граждан. Сегодня уже никто не сомневается в том, что Мадуро - узурпатор. Как Национальное собрание мы берем на себя президентские полномочия, как это предусмотрено конституцией", - заявил Гуаидо, выступая перед сторонниками оппозиции в столице Венесуэлы Каракасе.

Контекст

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В победе президента Мадуро не сомневался почти никто. Выборы в Венесуэле лишь усиливают отчаяние и бессилие. Те, кто сможет, уедут. Остальным придется смириться, считает Офелия Хармс Аррути. (21.05.2018)

Призыв к массовым акциям протеста

Глава венесуэльского парламента призвал народ выйти 23 января на массовые акции протеста. В этот день в 1958 году в Венесуэле была свергнута военная диктатура Маркоса Переса Хименеса. Мадуро раскритиковал выступление Гуаидо, назвав его оппозиционным шоу, направленным на дестабилизацию страны.

Николас Мадуро, которого оппозиция обвиняет в уничтожении демократии в Венесуэле, 10 января официально заступил на второй президентский срок до 2025 года. Согласно официальным данным, на президентских выборах в мае 2018 года Мадуро получил 68 процентов голосов. Явка избирателей составила менее 50 процентов. Большая часть оппозиции бойкотировала выборы и не признала их результаты. Не признали переизбрание Мадуро и Евросоюз, США и большинство стран Латинской Америки. Они призвали Мадуро вернуться к демократии.

Однако Николаса Мадуро сплоченно поддерживает могущественная венесуэльская армия. Оппозиция, призывающая к свержению президента, сама находится в состоянии глубокого раскола.

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    Автор: Александра Елкина, Грета Хаманн


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