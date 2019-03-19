 Глава Олимпийского комитета Японии уходит в отставку на фоне обвинений в коррупции | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.03.2019

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Мир

Глава Олимпийского комитета Японии уходит в отставку на фоне обвинений в коррупции

Цунэкадзу Такэда не признает выдвигаемых против него обвинений. Скандал вокруг Такэды связан с подозрениями в том, что Токио получил право за проведение Олимпиады-2020 за взятки.

Цунэкадзу Такэда (слева) на презентации кандидатуры Токио на проведение Олимпиады-2020

Цунэкадзу Такэда (слева) на презентации кандидатуры Токио на проведение Олимпиады-2020

Президент Олимпийского комитета Японии (ОКЯ) Цунэкадзу Такэда уходит в отставку на фоне скандала о коррупции, которая, по мнению следствия, помогла Токио получить право на проведение Олимпиады в 2020 году. Такэда заявил во вторник, 19 марта, что он уйдет, когда истечет срок его полномочий в июне, однако отверг обвинения в коррупции.

"Я хотел бы передать будущее ОКЯ более молодому поколению, которое приведет Токио к Играм 2020 года. В завершение срока моих полномочий в июне я уйду с поста председателя ОКЯ и члена Международного олимпийского комитета (МОК)", - сказал он. С уходом с поста председателя ОКЯ Такэда покинет и пост главы комиссии по маркетингу при МОК. Он также выйдет из японского организационного комитета по подготовке Олимпиады в Токио, которая откроется 24 июля 2020 года. Япония израсходует не менее 20 млрд долларов на проведение этих соревнований.

Скандал вокруг коррупции в ОКЯ бросил тень на предстоящую в Токио летнюю Олимпиаду и свидетельствует о провале усилий МОК, направленных на то, чтобы сделать процедуру избрания страны-организатора Олимпийских игр честной и прозрачной, отмечает агентство AP.

Контекст

Ламина Диака подозревают в новом эпизоде коррупции. Вместе с тем, по сведениям Le Monde, другой высокопоставленный представитель IAAF в преддверии ЧМ-2013 пытался затянуть обнародование имен россиян, применявших допинг. (22.12.2015)

Демократическая оппозиция решила высмеять дорогостоящую Олимпиаду. Полиция попыталась помешать проведению разрешенной акции. Репортаж корреспондента DW. (09.02.2014)

Коррупция в МОК

Организация предыдущих летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро была хаотической с начала до конца и в итоге привела к аресту главы организационного комитета Карлоса Нузмана не фоне аналогичного скандала.

Цунэкадзу Такэда признал, что он распорядился о выплате почти двух миллионов долларов сингапурской консалтинговой компании Black Tidings и ее директору. Французские следователи установили связь между этой компанией и Папой Массатой Диаком - одним из сыновей влиятельного экс-члена МОК Ламина Диака из Сенегала, который в 2015 году был вынужден уйти в отставку на фоне скандала о коррупции и отмывании денег.

Ламин Диак обладал огромным влиянием на африканских членов МОК. В 2013 году МОК проголосовал за проведение Олимпиады 2020 года в Токио, отклонив заявления Мадрида и Стамбула. Такэда утверждает, что он не участвовал в процессе принятия этого решения и не имеет оснований ставить под сомнение "обычный коммерческий контракт", одобренный не только им, но и и другими членами ОКЯ.

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