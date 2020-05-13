 Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления | Новости из Германии об Украине | DW | 02.07.2020

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Украина

Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления

Яков Смолий заявил, что не может эффективно работать на посту главы Нацбанка Украины из-за политического давления. Он уходит в отставку.

Яков Смолий

Яков Смолий

Глава национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий подал в отставку, сообщает в среду, 1 июля, пресс-служба НБУ. Смолий заявил, что на банк длительное время оказывается "систематическое политическое давление". По его словам, из-за этого он не может эффективно выполнять свои обязанности. "Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - говорится в его заявлении.

Ожидается, что профильный комитет Верховной рады рассмотрит вопрос об отставке Смолия 2 июля, а затем его обсудят в сессионном зале парламента. До назначения нового главы НБУ его обязанности будет исполнять первый заместитель председателя правления Екатерина Рожкова. Смолий возглавлял Нацбанк с марта 2018 года. Ранее этот пост занимала Валерия Гонтарева.

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