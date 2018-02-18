Глава Мюнхенской конференции Ишингер внесен в списки "Миротворца"

Глава Мюнхенской конференции по безопасности немецкий дипломат Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) был в понедельник, 17 февраля, внесен в списки украинского сайта "Миротворец", который его создатели позиционируют как список врагов Украины. "Как известно, все, кого заносят в Чистилище сайта “Миротворец”, потом умирают. Напомним, что в 2015 году на следующий день после занесения в Чистилище, были убиты Олесь Бузина и Олег Калашников", - говорится в посвященном Ишингеру сообщении информационной службы "Миротворца" за подписью Валентина Кравченко.

Ишингер попал в списки "Миротворца" из-за того, что подписал представленный на Мюнхенской конференции документ под названием "Двенадцать шагов по укреплению безопасности в Украине и в Евроатлантическом регионе". В Украине отмечают, что некоторые аспекты проекта совпадают с российской позицией, например, используется словосочетание "карательные операции" о событиях в Донбассе.

Документ, среди подписантов которого бывший глава российского МИДа Игорь Иванов, отставные высокопоставленные американские военные, европейские эксперты и несколько представителей Украины, призывает среди прочего разработать дорожную карту по отмене санкций в отношении РФ по мере реализации минских соглашений.

На международном уровне "Миротворец" считают противозаконным

Сайт "Миротворец" неоднократно становился причиной возмущения немецких политиков и дипломатов. В ноябре 2018 года министерство иностранных дел Германии "самым решительным образом" осудило внесение экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера (Gerhard Schröder) в его списки. "Мы ранее уже доводили свою позицию до украинской стороны и настаиваем на том, чтобы украинское правительство приняло меры по удалению этого сайта", - заявил официальный представитель германского внешнеполитического ведомства.

В октябре 2019 года Мониторинговая миссия ООН в Украине призвала депутатов Верховной рады инициировать закрытие сайта "Миротворец", деятельность которого эксперты считают незаконной.

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