 Глава Мюнхенской конференции Ишингер внесен в списки ″Миротворца″ | Новости из Германии об Украине | DW | 18.02.2020

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Украина

Глава Мюнхенской конференции Ишингер внесен в списки "Миротворца"

"Как известно, все, кого заносят в Чистилище сайта “Миротворец”, потом умирают", - говорится в сообщении пресс-службы "Миротворца", деятельность которого эксперты считают незаконной. В его базу внесен Вольфганг Ишингер.

Вольфганг Ишингер

Вольфганг Ишингер

Глава Мюнхенской конференции по безопасности немецкий дипломат Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) был в понедельник, 17 февраля, внесен в списки украинского сайта "Миротворец", который его создатели позиционируют как список врагов Украины. "Как известно, все, кого заносят в Чистилище сайта “Миротворец”, потом умирают. Напомним, что в 2015 году на следующий день после занесения в Чистилище, были убиты Олесь Бузина и Олег Калашников", - говорится в посвященном Ишингеру сообщении информационной службы "Миротворца" за подписью Валентина Кравченко.

Контекст

Публикация сайтом "Миротворец" списков журналистов, аккредитованных при самопровозглашенной "ДНР", обернулась скандалом. Международное журналистское сообщество не скрывает возмущения. В Киеве же мнения неоднородны. (11.05.2016)

Украинский ресурс обвиняет экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины". (14.11.2018)

Ишингер попал в списки "Миротворца" из-за того, что подписал представленный на Мюнхенской конференции документ под названием "Двенадцать шагов по укреплению безопасности в Украине и в Евроатлантическом регионе". В Украине отмечают, что некоторые аспекты проекта совпадают с российской позицией, например, используется словосочетание "карательные операции" о событиях в Донбассе.

Документ, среди подписантов которого бывший глава российского МИДа Игорь Иванов, отставные высокопоставленные американские военные, европейские эксперты и несколько представителей Украины, призывает среди прочего разработать дорожную карту по отмене санкций в отношении РФ по мере реализации минских соглашений.

На международном уровне "Миротворец" считают противозаконным

Сайт "Миротворец" неоднократно становился причиной возмущения немецких политиков и дипломатов. В ноябре 2018 года министерство иностранных дел Германии "самым решительным образом" осудило внесение экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера (Gerhard Schröder) в его списки. "Мы ранее уже доводили свою позицию до украинской стороны и настаиваем на том, чтобы украинское правительство приняло меры по удалению этого сайта", - заявил официальный представитель германского внешнеполитического ведомства.

В октябре 2019 года Мониторинговая миссия ООН в Украине призвала депутатов Верховной рады инициировать закрытие сайта "Миротворец", деятельность которого эксперты считают незаконной. 

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Скандал на Украине: "разоблачения" сайта "Миротворец"

  • Путин, Олланд, Порошенко и Меркель позируют для фотографов в ходе саммита по урегулированию украинского кризиса в Минске

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Переговоры за закрытыми дверями

    Саммит лидеров Германии, России, Украины и Франции начался в минском Дворце независимости 11 февраля около 18.20. За закрытыми дверями участники встречи начали обсуждение путей, ведущих к прекращению огня на Украине. Ранее представители Киева и сепаратисты уже заключали соглашения об отводе тяжелых вооружений, но боевые действия в Донбассе продолжились.

  • Комплекс Дипсервис холл в Минске

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Встреча контактной группы

    В комплексе "Дипсервис холл" в Минске одновременно с саммитом "нормандской четверки" возобновила работу контактная группа, в состав которой входят представители ОБСЕ, Украины, России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". По словам главы МИД Беларуси Владимира Макея, на обеих встречах в Минске обсуждался один и тот же документ.

  • Путин, Порошенко, Меркель и Олланд беседуют за столом на саммите нормандской четверки в Минске

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Война нервов

    Российская сторона сначала положительно оценивала ход переговоров, но после полуночи представители других делегаций сообщили, что Путин блокирует достижение договоренностей. После совместного обсуждения с главами МИД и делегациями стран-участниц саммита "нормандская четверка" продолжила встречу в узком составе.

  • Журналисты спят во Дворце независимости в Минске в ожидании окончания переговоров нормандской четверки

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    В ожидании результатов

    На протяжении всей встречи журналисты ждали сообщений о результатах переговоров. Многие из них от усталости засыпали. Главам государств и правительств поспать так и не удалось - встреча "нормандской четверки" прерывалась лишь на короткое время.

  • Президент Украины Петр Порошенко зевает от усталости после ночных переговоров в Минске по урегулированию кризиса в Донбассе

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Разногласия между Россией и Украиной

    После 13 часов переговорного марафона президент Украины Петр Порошенко рассеял надежды на скорое достижение соглашения. "Россия выдвигает неприемлемые условия", - сообщил Порошенко агентству AFP в 10.35 12 февраля.

  • Участники контактной группы по урегулированию кризиса на Украине ведут переговоры

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Сепаратисты отказались подписывать соглашение

    Ближе к 11.00 в СМИ появились сообщения, что лидеры сепаратистов на переговорах контактной группы отказались подписывать документ, разработанный участниками саммита в "нормандском формате". За два с половиной часа до этого к контактной группе присоединились главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

  • Владимир Путин делает заявление по итогам минского саммита по урегулированию конфликта на Украине

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Стороны пришли к согласию

    В 12.05 Владимир Путин вышел к журналистам и заявил, что сторонам удалось договориться по важнейшим вопросам. В частности, перемирие на востоке Украины должно начаться с 00.00 часов 15 февраля. Путин сообщил также, что представители контактной группы подписали итоговый документ, состоящий из 13 пунктов.

  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с президентом Франции Франсуа Олландом пресс-конференции по итогам саммита в Минске по урегулированию кризиса на Украине

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Меркель: Всего достичь не удалось, но есть надежда

    В 13.40 Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом сообщила, что Путин оказал давление на сепаратистов, чтобы те согласились на прекращение огня. "Нам еще не всего удалось достичь, но у нас есть твердая надежда на лучшее для Украины и, следовательно, для всей Европы", - заявила канцлер ФРГ. На востоке Украины между тем продолжались бои.

    Автор: Ирина Шпаковская


Контекст

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

Минская встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции, обсуждавших урегулирование конфликта в Донбассе, длилась более 15 часов. DW - о ключевых моментах переговоров (время московское). (12.02.2015)  

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