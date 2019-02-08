 Глава Мюнхенской конференции: Европейский Союз все еще жив и здоров | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 08.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Глава Мюнхенской конференции: Европейский Союз все еще жив и здоров

Накануне Мюнхенской конференции по безопасности ее председатель Вольфганг Ишингер рассказал в интервью DW почему в этом году на этот форум не приедет Макрон и как поведут себя США и РФ.

Отель Баварский двор, где традиционно проводится Мюнхенская конференция по безопасности

Отель "Баварский двор", где традиционно проводится Мюнхенская конференция по безопасности

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет на юге Германии с 15 по 17 февраля. Ожидается, что в Мюнхен на крупнейший в мире форум политиков и экспертов в области безопасности прибудет рекордное число высокопоставленных гостей. Но за неделю до начала конференции стало известно, что от участия в ней отказался президент Франции Эмманюэль Макрон. Его совместное выступление с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) должно было стать кульминацией форума.

С чем связан отказ Макрона, как это повлияет на ход конференции и какие темы будут обсуждаться на форуме в этот раз, рассказал в интервью DW председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger).

DW: Хотелось бы начать наш разговор с одной из самых важных на сегодняшний день новостей. Как известно, Франция и Германия только в последний момент достигли компромисса по вопросу "Северного потока-2". Макрон также отменил свой приезд и совместное выступление на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности. Насколько вы обеспокоены тем, что сейчас возникают разногласия в отношениях между Францией и Германией?

Вольфганг Ишингер: Что же, давайте обратимся к фактам. У нас были планы, я предлагал президенту Макрону и канцлеру Меркель посетить конференцию совместно. Я даже пытался это сделать еще год назад. В прошлом году ничего не вышло из-за проблем в Германии: в феврале прошлого года у Меркель еще не было сформировано правительство. Так что тогда этот план не сработал. И я очень надеялся, что в этом году нам удастся продвинуться дальше.

Вольфганг Ишингер

Вольфганг Ишингер

И фактически неделю назад - не вчера, а неделю назад - из Елисейского дворца нам сообщили, что президент Макрон не сможет осуществить запланированной поездки. Как нам объяснили, по причине того, что президенту Франции сейчас более важно вести национальный диалог и заниматься внутренними проблемами, нежели отправляться за границу на эту конференцию. Мы сожалеем о таком решении, но и не считаем его трагическим.

- Но как, по вашему мнению, это характеризует нынешнее положение дел в Европе? Ведь вы и раньше делали акцент на внутренних проблемах обеих стран и приветствовали их решение, полагая, что это покажет миру, что Европа не распадается. Или же вы ошибались?

- Да нет, понимаете, я хочу сказать, что даже в ситуации, когда президент Макрон лично не планирует выступать в Мюнхене, у нас будет много других высокопоставленных представителей французского правительства, чтобы представить позицию Франции. Там будет огромная американская делегация, будут представители Конгресса США. Будет полдюжины немецких министров и еще много других участников. Так что, я думаю, моя цель - это показать в Мюнхене, что Европейский Союз все еще жив и здоров. И эта цель еще вполне достижима. У нас также будет много представителей европейских стран, как Франции и Германии, так и других не менее важных государств, включая президента Румынии и многих других участников.

И для меня также очень важно показать англосаксонскому сообществу, что представления будто евроинтеграционый проект вот-вот рухнет из-за "Брекзита", совершенно безосновательны. На самом деле сейчас поддержка Европейского Союза в большинстве стран не ослабевает, а усиливается.

- Если мы немного углубимся в вопрос безопасности в Европе, то ведь было много разговоров о совместной европейской обороне, особенно в контексте того, что США теперь начинают ставить под вопрос альянс НАТО. Как вы оцениваете действия Европы - она, похоже, вовсе не спешит принимать какие-либо решительные меры. То есть, она упускает возможность?

- Что же, если вы интересуетесь моим личным мнением, я полагаю, мы могли бы делать гораздо больше, чем сейчас, для повышения военного потенциала на уровне отдельных государств, особенно в традиционных областях сотрудничества. Но давайте посмотрим на все аспекты этой ситуации. Есть важные инициативы. Вы затронули вопрос отношений между Францией и Германией.

Недавно был согласован совместный французско-германский проект, включающий разработку нового поколения боевого истребителя. Это очень важная, знаковая и существенная новая инициатива, направленная на укрепление и объединение европейского военного потенциала.

Контекст

На форум прибудут не менее 40 глав государств и правительств, а также 100 министров, сообщил руководитель конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. (30.01.2019)

В конфликте с РФ Лондон может рассчитывать на помощь ЕС, если появятся доказательства вины Москвы в отравлении экс-агента Скрипаля, заявил в интервью DW глава Мюнхенской конференции по безопасности. (15.03.2018)

16 февраля в столице Баварии открылась ежегодная международная конференция по вопросам безопасности. О том, чем она отличается от других аналогичных форумов, - в материале DW. (16.02.2018)

Что делать, когда мировой порядок дает трещины и растет опасность столкновения крупных держав? Участники мюнхенской конференции по безопасности ищут ответы. Репортаж DW с первого дня форума. (17.02.2018)

У России и США, Европы и Китая - достаточно тем для совместной работы, убежден глава Мюнхенской конференции по безопасности. В интервью DW он напомнил о сотрудничестве ФРГ и Франции по созданию нового истребителя. (08.02.2019)

Но я готов первым согласиться с тем, что мы могли бы сделать гораздо больше, особенно в Германии, где обороноспособный потенциал, по-моему, не находится на надлежащем уровне.

- А как вы относитесь к тому, что, когда речь идет о защите принципа многосторонних отношений, в целом, приходится опираться на стандарты, сформированные еще в контексте угроз и последствий Второй мировой войны. К примеру, стандарты таких учреждений, как ООН и ВТО. Этот вопрос попадает под критику популистов по всему миру. Меркель недавно заявила о необходимости сохранить существующую систему. Какие вы видите перспективы существенных изменений для решения существующих проблем и для реальной поддержки этого мирового порядка? Какова ваша позиция?

- Я думаю, это ключевая задача для всего Евросоюза. Если в мире и существует единый значимый блок, опирающийся на международный порядок, основанный на принципах свободы и права, то это, безусловно, Европейский Союз. И, я считаю, для всех нас в ЕС очень важно соблюдать названные вами принципы многосторонних отношений со всем миром. Мы не одни. Есть и Канада, и Австралия, и еще немало других важных стран, разделяющих наш интерес к глобальной системе свободной торговли, интерес к сильным международным институциям, интерес к международной системе, основанной на единых правилах.

Так что, я считаю, нам необходимо над этим работать, создавать новые партнерства и союзы. Но я убежден, что за Европейским Союзом сохраняется особая миссия и полномочия. Ведь мы представляем более чем пятьсот миллионов человек, мы являемся сильнейшим торгово-экономическим блоком в мире. Если взять последние данные, у нас сосредоточен огромный экономический и культурно-гуманитарный потенциал. И применять его следует именно для восстановления многосторонних отношений в мире, ослабевающих без поддержания постоянных связей.

- Безусловно, на Мюнхенской конференции по безопасности будут присутствовать высокопоставленные участники, включая три крупные военные державы - США, Россию и Китай, которые недавно значительно изменили свои политические роли. Каким будет ваше ключевой посыл для этих стран?

- Думаю, это станет серьезной катастрофой для мира в будущем, если мы допустим развитие ситуации с участием ведущих государств, которая будет выглядеть как классическое соперничество великих держав. Это игра без победителей и проигравших. Думаю, даже у России и Соединенных Штатов, у Европы, а также Китая и других стран достаточно общего, чтобы работать вместе, чтобы поставить объединение выше того соперничества, которое, кажется, станет лозунгом 2019 года. И мы должны обсудить это в следующие выходные в Мюнхене. Нам предстоят достаточно сложные дискуссии, которые, надеюсь, прояснят, какими приоритетами должны руководствоваться ответственные лидеры в 2019 году.

Смотрите также:

  • Мюнхенская конференция: отель Bayrischer Hof

    Мюнхенские тезисы

    Политическая элита в "Баварском дворе"

    Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1963 года. Ранее она называлась "Конференцией по военным вопросам" и была закрытым форумом НАТО. Участники традиционно собираются в отеле "Баварский двор" (Bayrischer Hof). В 2016 году в конференции принимают участие 30 глав государств, а также более 500 высокопоставленных политиков, дипломатов и бизнесменов.

  • Мюнхенская конференция: Франк-Вальтер Штайнмайер и Дмитрий Медведев

    Мюнхенские тезисы

    Холодная война: есть или нет?

    "Остается недружественной и закрытой, по нашей оценке, политическая линия НАТО в отношении России. Можно сказать и резче: мы скатились, по сути, во времена новой холодной войны", - заявил премьер РФ Дмитрий Медведев. Правда, глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер с ним не согласился. "Мы определенно не находимся в состоянии холодной войны", - незамедлительно ответил он.

  • Мюнхенская конференция: Йенс Столтенберг

    Мюнхенские тезисы

    НАТО: РФ запугивает соседей

    "Российская риторика, ее действия и маневры стратегических ядерных сил направлены на то, чтобы запугать ее соседей и похоронить доверие и стабильность в Европе", - считает генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он напомнил, что силы сдерживания НАТО тоже включают ядерные компоненты, но альянс занимается сокращением их числа и не использует для принуждения или устрашения.

  • Мюнхенская конференция: Пётр Порошенко

    Мюнхенские тезисы

    Порошенко об "альтернативной Европе"

    Президент Украины Петр Порошенко: "Самая большая опасность для нас, для европейцев - это альтернативная Европа. Альтернативные ценности сейчас привносят изоляционизм, нетолерантность, неуважение к правам человека, религиозный фанатизм, гомофобию. У этой альтернативной Европы есть лидер - его зовут господин Путин".

  • Мюнхенская конференция: представители нормандской четверки

    Мюнхенские тезисы

    До решения украинского конфликта еще далеко

    "Конечно, мы пока что очень далеки от решения конфликта на Украине", - заявил все тот же Франк-Вальтер Штайнмайер по итогам встречи "нормандской четверки" на полях Мюнхенской конференции. При этом он выразил надежду на то, что "и в Киеве, и в Москве все ответственные лица понимают, что мы не можем бесконечно дожидаться выполнения минских соглашений".

  • default

    Мюнхенские тезисы

    Мнения о вероятности мира в Сирии разделились

    На вопрос о том, каковы шансы на перемирие в Сирии, глава МИД РФ Сергей Лавров ответил - 49%, его германский коллега Франк-Вальтер Штайнмайер сказал - 51%, а глава МИД Великобритании Филип Хэммонд - "в районе нуля". Контактная группа по Сирии встретилась в Мюнхене еще до конференции и договорилась обеспечить прекращение огня в зоне конфликта в течение недели.

  • default

    Мюнхенские тезисы

    РФ должна прекратить бомбить Сирию

    "Франция уважает Россию и ее интересы... Однако мы понимаем, что для начала мирного процесса РФ должна прекратить бомбардировки мирного населения", - заявил премьер-министр Франции Манюэль Вальс. Медведеву и Лаврову в Мюнхене многие об этом говорили, но Москва в ответ только повторяет, что доказательств у Запада все равно нет.

  • Мюнхенская конференция: Алексей Миллер

    Мюнхенские тезисы

    Миллер: Зачем притеснять "Северный поток-2"?

    "Северный поток-2" - это один из морских газопроводов, который поставляет газ в Европу, и мы не понимаем, почему для него должен вводиться какой-то дискриминационный режим", - задается вопросом глава "Газпрома" Алексей Миллер. Но не все согласны, что проект вообще нужен. "У нас много других трубопроводов между Россией и Европой", - сказал глава Польши Анджей Дуда.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 13:40
Now live
13:40 мин

Конфликт США и России - самая большая угроза миру после распада СССР? - DW Новости

Контекст

Мюнхенские тезисы

DW представляет галерею основных выступлений Мюнхенской конференции по безопасности. Медведев объявил о начале новой холодной войны, а Порошенко и вовсе обвинил РФ в попытке создать "альтернативную Европу". (13.02.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Конфликт США и России - самая большая угроза миру после распада СССР? - DW Новости  

Повестка дня предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности  

Ишингер: Диалог Путина и Трампа не должен вестись "через голову" европейцев  

Также по теме

Wolfgang Ischinger, Münchner Sicherheitskonferenz

Ишингер предостерег мировые державы от соперничества 08.02.2019

У России и США, Европы и Китая - достаточно тем для совместной работы, убежден глава Мюнхенской конференции по безопасности. В интервью DW он напомнил о сотрудничестве ФРГ и Франции по созданию нового истребителя.

Angela Merkel und Emmanuel Macron unterzeichnen den neuen Elysée-Vertrag in Aachen Kommentarbild Felix Steiner

Макрон отказался от совместного выступления с Меркель в Мюнхене 07.02.2019

Совместное выступление президента Франции и канцлера Германии должно было стать кульминационным моментом Мюнхенской конференции, продемонстрировав, что "ЕС не собирается распадаться".

Deutschland Münchener Sicherheitskonferenz 2016 Bayrischer Hof

Устроители Мюнхенской конференции ожидают рекордное число участников 30.01.2019

На форум прибудут не менее 40 глав государств и правительств, а также 100 министров, сообщил руководитель конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Как ЕС намерен остановить "Северный поток - 2"  

Группа Bellingcat сообщила подробности о паспортах наемников ЧВК Вагнера  

Как Литва хочет бороться с российской телепропагандой  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно