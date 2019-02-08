Глава Мюнхенской конференции: Европейский Союз все еще жив и здоров

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет на юге Германии с 15 по 17 февраля. Ожидается, что в Мюнхен на крупнейший в мире форум политиков и экспертов в области безопасности прибудет рекордное число высокопоставленных гостей. Но за неделю до начала конференции стало известно, что от участия в ней отказался президент Франции Эмманюэль Макрон. Его совместное выступление с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) должно было стать кульминацией форума.

С чем связан отказ Макрона, как это повлияет на ход конференции и какие темы будут обсуждаться на форуме в этот раз, рассказал в интервью DW председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger).

DW: Хотелось бы начать наш разговор с одной из самых важных на сегодняшний день новостей. Как известно, Франция и Германия только в последний момент достигли компромисса по вопросу "Северного потока-2". Макрон также отменил свой приезд и совместное выступление на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности. Насколько вы обеспокоены тем, что сейчас возникают разногласия в отношениях между Францией и Германией?

Вольфганг Ишингер: Что же, давайте обратимся к фактам. У нас были планы, я предлагал президенту Макрону и канцлеру Меркель посетить конференцию совместно. Я даже пытался это сделать еще год назад. В прошлом году ничего не вышло из-за проблем в Германии: в феврале прошлого года у Меркель еще не было сформировано правительство. Так что тогда этот план не сработал. И я очень надеялся, что в этом году нам удастся продвинуться дальше.

Вольфганг Ишингер

И фактически неделю назад - не вчера, а неделю назад - из Елисейского дворца нам сообщили, что президент Макрон не сможет осуществить запланированной поездки. Как нам объяснили, по причине того, что президенту Франции сейчас более важно вести национальный диалог и заниматься внутренними проблемами, нежели отправляться за границу на эту конференцию. Мы сожалеем о таком решении, но и не считаем его трагическим.

- Но как, по вашему мнению, это характеризует нынешнее положение дел в Европе? Ведь вы и раньше делали акцент на внутренних проблемах обеих стран и приветствовали их решение, полагая, что это покажет миру, что Европа не распадается. Или же вы ошибались?

- Да нет, понимаете, я хочу сказать, что даже в ситуации, когда президент Макрон лично не планирует выступать в Мюнхене, у нас будет много других высокопоставленных представителей французского правительства, чтобы представить позицию Франции. Там будет огромная американская делегация, будут представители Конгресса США. Будет полдюжины немецких министров и еще много других участников. Так что, я думаю, моя цель - это показать в Мюнхене, что Европейский Союз все еще жив и здоров. И эта цель еще вполне достижима. У нас также будет много представителей европейских стран, как Франции и Германии, так и других не менее важных государств, включая президента Румынии и многих других участников.

И для меня также очень важно показать англосаксонскому сообществу, что представления будто евроинтеграционый проект вот-вот рухнет из-за "Брекзита", совершенно безосновательны. На самом деле сейчас поддержка Европейского Союза в большинстве стран не ослабевает, а усиливается.

- Если мы немного углубимся в вопрос безопасности в Европе, то ведь было много разговоров о совместной европейской обороне, особенно в контексте того, что США теперь начинают ставить под вопрос альянс НАТО. Как вы оцениваете действия Европы - она, похоже, вовсе не спешит принимать какие-либо решительные меры. То есть, она упускает возможность?

- Что же, если вы интересуетесь моим личным мнением, я полагаю, мы могли бы делать гораздо больше, чем сейчас, для повышения военного потенциала на уровне отдельных государств, особенно в традиционных областях сотрудничества. Но давайте посмотрим на все аспекты этой ситуации. Есть важные инициативы. Вы затронули вопрос отношений между Францией и Германией.

Недавно был согласован совместный французско-германский проект, включающий разработку нового поколения боевого истребителя. Это очень важная, знаковая и существенная новая инициатива, направленная на укрепление и объединение европейского военного потенциала.

Но я готов первым согласиться с тем, что мы могли бы сделать гораздо больше, особенно в Германии, где обороноспособный потенциал, по-моему, не находится на надлежащем уровне.

- А как вы относитесь к тому, что, когда речь идет о защите принципа многосторонних отношений, в целом, приходится опираться на стандарты, сформированные еще в контексте угроз и последствий Второй мировой войны. К примеру, стандарты таких учреждений, как ООН и ВТО. Этот вопрос попадает под критику популистов по всему миру. Меркель недавно заявила о необходимости сохранить существующую систему. Какие вы видите перспективы существенных изменений для решения существующих проблем и для реальной поддержки этого мирового порядка? Какова ваша позиция?

- Я думаю, это ключевая задача для всего Евросоюза. Если в мире и существует единый значимый блок, опирающийся на международный порядок, основанный на принципах свободы и права, то это, безусловно, Европейский Союз. И, я считаю, для всех нас в ЕС очень важно соблюдать названные вами принципы многосторонних отношений со всем миром. Мы не одни. Есть и Канада, и Австралия, и еще немало других важных стран, разделяющих наш интерес к глобальной системе свободной торговли, интерес к сильным международным институциям, интерес к международной системе, основанной на единых правилах.

Так что, я считаю, нам необходимо над этим работать, создавать новые партнерства и союзы. Но я убежден, что за Европейским Союзом сохраняется особая миссия и полномочия. Ведь мы представляем более чем пятьсот миллионов человек, мы являемся сильнейшим торгово-экономическим блоком в мире. Если взять последние данные, у нас сосредоточен огромный экономический и культурно-гуманитарный потенциал. И применять его следует именно для восстановления многосторонних отношений в мире, ослабевающих без поддержания постоянных связей.

- Безусловно, на Мюнхенской конференции по безопасности будут присутствовать высокопоставленные участники, включая три крупные военные державы - США, Россию и Китай, которые недавно значительно изменили свои политические роли. Каким будет ваше ключевой посыл для этих стран?

- Думаю, это станет серьезной катастрофой для мира в будущем, если мы допустим развитие ситуации с участием ведущих государств, которая будет выглядеть как классическое соперничество великих держав. Это игра без победителей и проигравших. Думаю, даже у России и Соединенных Штатов, у Европы, а также Китая и других стран достаточно общего, чтобы работать вместе, чтобы поставить объединение выше того соперничества, которое, кажется, станет лозунгом 2019 года. И мы должны обсудить это в следующие выходные в Мюнхене. Нам предстоят достаточно сложные дискуссии, которые, надеюсь, прояснят, какими приоритетами должны руководствоваться ответственные лидеры в 2019 году.

Смотрите также:

Мюнхенские тезисы Политическая элита в "Баварском дворе" Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1963 года. Ранее она называлась "Конференцией по военным вопросам" и была закрытым форумом НАТО. Участники традиционно собираются в отеле "Баварский двор" (Bayrischer Hof). В 2016 году в конференции принимают участие 30 глав государств, а также более 500 высокопоставленных политиков, дипломатов и бизнесменов.

Мюнхенские тезисы Холодная война: есть или нет? "Остается недружественной и закрытой, по нашей оценке, политическая линия НАТО в отношении России. Можно сказать и резче: мы скатились, по сути, во времена новой холодной войны", - заявил премьер РФ Дмитрий Медведев. Правда, глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер с ним не согласился. "Мы определенно не находимся в состоянии холодной войны", - незамедлительно ответил он.

Мюнхенские тезисы НАТО: РФ запугивает соседей "Российская риторика, ее действия и маневры стратегических ядерных сил направлены на то, чтобы запугать ее соседей и похоронить доверие и стабильность в Европе", - считает генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он напомнил, что силы сдерживания НАТО тоже включают ядерные компоненты, но альянс занимается сокращением их числа и не использует для принуждения или устрашения.

Мюнхенские тезисы Порошенко об "альтернативной Европе" Президент Украины Петр Порошенко: "Самая большая опасность для нас, для европейцев - это альтернативная Европа. Альтернативные ценности сейчас привносят изоляционизм, нетолерантность, неуважение к правам человека, религиозный фанатизм, гомофобию. У этой альтернативной Европы есть лидер - его зовут господин Путин".

Мюнхенские тезисы До решения украинского конфликта еще далеко "Конечно, мы пока что очень далеки от решения конфликта на Украине", - заявил все тот же Франк-Вальтер Штайнмайер по итогам встречи "нормандской четверки" на полях Мюнхенской конференции. При этом он выразил надежду на то, что "и в Киеве, и в Москве все ответственные лица понимают, что мы не можем бесконечно дожидаться выполнения минских соглашений".

Мюнхенские тезисы Мнения о вероятности мира в Сирии разделились На вопрос о том, каковы шансы на перемирие в Сирии, глава МИД РФ Сергей Лавров ответил - 49%, его германский коллега Франк-Вальтер Штайнмайер сказал - 51%, а глава МИД Великобритании Филип Хэммонд - "в районе нуля". Контактная группа по Сирии встретилась в Мюнхене еще до конференции и договорилась обеспечить прекращение огня в зоне конфликта в течение недели.

Мюнхенские тезисы РФ должна прекратить бомбить Сирию "Франция уважает Россию и ее интересы... Однако мы понимаем, что для начала мирного процесса РФ должна прекратить бомбардировки мирного населения", - заявил премьер-министр Франции Манюэль Вальс. Медведеву и Лаврову в Мюнхене многие об этом говорили, но Москва в ответ только повторяет, что доказательств у Запада все равно нет.

Мюнхенские тезисы Миллер: Зачем притеснять "Северный поток-2"? "Северный поток-2" - это один из морских газопроводов, который поставляет газ в Европу, и мы не понимаем, почему для него должен вводиться какой-то дискриминационный режим", - задается вопросом глава "Газпрома" Алексей Миллер. Но не все согласны, что проект вообще нужен. "У нас много других трубопроводов между Россией и Европой", - сказал глава Польши Анджей Дуда. Автор: Григорий Аросев

