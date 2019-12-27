Глава Минэнерго РФ обещает запустить "Северный поток - 2" до конца 2020 года

Газопровод "Северный поток - 2" будет запущен до конца 2020 года. Он может быть достроен судном "Академик Черский", заявил министр энергетики России Александр Новак в пятницу, 27 декабря. Однако "потребуется некоторое время" на дополнительную подготовку судна, подчеркнул он. По данным сайта Marine Traffic, "Академик Черский" в данный момент находится в порту Находки в Приморском крае. Ему понадобится не менее месяца, чтобы прибыть к месту укладки труб.

Несколькими днями ранее глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что у России нет судов-трубоукладчиков, с помощью которых можно было бы завершить строительство газопровода. По мнению главы ОСК, Россия сможет построить собственный трубоукладчик, однако на это потребуется до 6 лет.

Необходимость найти судно, способное завершить укладку труб, возникла в свете принятия США санкций в отношении фирм, участвующих в строительстве "Северного потока - 2" и "Турецкого потока". Штрафные меры в адрес иностранных компаний, предоставляющих суда для их строительства, заложены в оборонном бюджете Соединенных Штатов на 2020 год. Они предусматривают запрет на въезд в США для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны. Санкции вступили в силу 21 декабря, а на следующий день швейцарская компания Allseas приостановила участие в укладке труб "Северного потока - 2".

Реакция Москвы, Брюсселя и Берлина на штрафные меры из Вашингтона

Россия уже раскритиковала санкции США. По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, их цель - "убрать Россию с европейского энергетического рынка и продвинуть туда американские компании".

Брюссель "решительно отвергает" позицию Вашингтона в отношении европейских предприятий, заявила новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). По ее словам, европейские подрядчики законно участвуют в проекте. А в правительстве Германии оценили санкции США как вмешательство во внутренние дела ФРГ, но не намерены принимать ответные меры.

Газопровод, строительство которого осуществляют российские и европейские компании, должен быть проложен по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим "Северным потоком". Страны, через территориальные воды которых проходит "Северный поток - 2" (Финляндия, Швеция, Германия, Дания), разрешили прокладку труб.

США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок газа из России.

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