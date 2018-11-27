 Глава МИД Швейцарии добивается от Москвы ″корректных отношений″ | Новости из Германии о Европе | DW | 29.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Глава МИД Швейцарии добивается от Москвы "корректных отношений"

Берн не потерпит шпионскую деятельность в дипмиссиях, заявил Игнацио Кассис Сергею Лаврову.

Лаборатория радиологического и химико-бактериологического анализа в Шпице

Лаборатория радиологического и химико-бактериологического анализа в Шпице

Швейцария не намерена терпеть "шпионскую деятельность в дипломатических миссиях". Об этом глава швейцарского МИДа Игнацио Кассис сообщил своему российскому коллеге Сергею Лаврову в Женеве в среду, 28 ноября. Берну и Москве необходимо полагаться на "корректные отношения", добавил Кассис.

Министр иностранных дел Швейцарии заявил, что в начале ноября руководитель швейцарской Федеральной службы разведки Жан-Филипп Годэн провел встречу с российскими коллегами в Москве. По словам Кассиса, установленные с российскими специалистами контакты позволили "разблокировать" вопросы с задержкой аккредитации дипломатов и разрядить обстановку в целом.

Россиян подозревают в кибератаке на WADA

В сентябре федеральная прокуратура Швейцарии  в Берне сообщила, что в марте 2017 года открыла в отношении двух граждан России дело по подозрению в шпионаже в политических целях. Россиян подозревают в причастности к кибератаке на европейскую штаб-квартиру Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне.

Контекст

В связи с предполагаемым случаем шпионажа на Россию в австрийской армии глава МИД Австрии отменила визит в РФ. (09.11.2018)

Москва выразила протест Осло из-за задержания сотрудника Совфеда Михаила Бочкарева. IT-специалиста подозревают в шпионаже. (25.09.2018)

Швейцарские правоохранительные органы установили причастность двух россиян, арестованных в Гааге и подозреваемых в шпионаже, к взлому серверов WADA в Лозанне в 2016 году. (15.09.2018)

Кроме того, их обвиняют в попытке получить данные из лаборатории радиологического и химико-бактериологического анализа в швейцарском городе Шпиц. Она в числе прочего помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.

Федеральная служба разведки Швейцарии ранее подтвердила факт кибератаки, отметив, что преступники своих целей не достигли. После задержания весной 2018 года в Гааге российские шпионы были высланы в РФ. Обнаружение агентов стало результатом совместной операции спецслужб Нидерландов, Швейцарии и Великобритании.

В посольстве России в Берне назвали обвинения швейцарской стороны "очередной сказкой о якобы атакующих WADA "российских хакерах". В знак протеста против действий Москвы посла РФ в Берне Сергея Гармонина неоднократно вызывали в МИД Швейцарии.

Смотрите также:

  • Александр Петров и Руслан Боширов, разыскиваемые по подозрению в отравлении Скрипалей

    "Новичок" и его жертвы

    Под подозрением - россияне

    5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что располагает доказательствами того, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британские власти не исключили, что эти имена - вымышленные.

  • Александр Петров и Руслан Боширов в кадре с камеры наблюдения

    "Новичок" и его жертвы

    Путь подозреваемых в Солсбери

    Британская полиция также заявила, что располагает многочисленными кадрами с камер наблюдения, на которых запечатлены подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов, - из аэропорта Гэтвик, со станции в Лондоне и с вокзала в Солсбери (на фото).

  • Упаковка и флакон от духов, в котором предположительно привезли Новичок на территорию Великобритании

    "Новичок" и его жертвы

    Тот самый флакон

    Также на сайте полиции было опубликовано фото упаковки и флакона от духов, в котором "Новичок" предположительно был доставлен на территорию Великобритании.

  • Больница в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    С чего все началось

    О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    "Новичок" и его жертвы

    Скрипалей удалось спасти

    По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.

  • Жанна Немцова и Борис Джонсон

    "Новичок" и его жертвы

    Споры о стране происхождения яда

    Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Вил Мирзаянов

    "Новичок" и его жертвы

    О "Новинчке" рассказал один из его создателей

    О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

  • Госпиталь в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Новый случай отравления под Солсбери

    4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

    "Новичок" и его жертвы

    Опять "Новичок"

    Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

  • Полиция в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Смерть Дон Стерджес

    8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

  • Гэвин Уильямсон

    "Новичок" и его жертвы

    Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы

    9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

  • Заблокированная улица в Эймсбери рядом с домом жертв отравления

    "Новичок" и его жертвы

    Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма

    Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.

  • Работа по сбору вещественных доказательств в доме пострадавших в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    400 предметов для анализа

    Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

    "Новичок" и его жертвы

    Исполнители преступления известны?

    19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

  • Спутниковый снимок Шихан

    "Новичок" и его жертвы

    Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт

    Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


 

Смотреть видео 02:30
Now live
02:30 мин

Шпионский скандал в Австрии: что известно об агенте российской разведки

Контекст

"Новичок" и его жертвы

Британские власти считают, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль ядом "Новичок" причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Этим же ядом была отравлена умершая британка Дон Стерджес. (10.07.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Шпионский скандал в Австрии: что известно об агенте российской разведки  

Петров - это Мишкин: личность второго солсберецкого отравителя установлена?  

Кибершпионаж: зачем хакерам из России атака на Берлин  

Также по теме

Österreich Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung in Wien

В Австрии нашли нового российского шпиона 11.11.2018

Шпионский скандал в Австрии разрастается: после задержания по подозрению в передаче России секретных сведений бывшего полковника появилась информация, что шпионажем занимался и один из сотрудников контрразведки.

Österreich Putin zu Besuch

Комментарий: Как российский шпион поссорил Путина и Курца 10.11.2018

Разоблачение многолетнего агента российской разведки ударит по отношениям Москвы с одним из самых расположенных к Кремлю правительств в ЕС, считает Константин Эггерт.

Steuerabkommen Deutschland - Schweiz

В Швейцарии началось расследование в отношении предполагаемых шпионов РФ 24.10.2018

Правительство Швейцарии уполномочило прокуратуру страны начать расследование в отношении нескольких предполагаемых российских агентов. Принятие решения затянулось на полтора месяца.

Реклама

Самые читаемые

Порошенко призвал страны НАТО направить корабли в Азовское море  

ЕС настаивает на освобождении захваченных Россией украинских судов и экипажей  

Комментарий: Путин не уйдет - не только из пролива  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно