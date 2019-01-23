 Глава МИД ФРГ: Ядерное оружие РФ вызывает в Европе большую тревогу | Новости из Германии о Европе | DW | 01.08.2019

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Европа

Глава МИД ФРГ: Ядерное оружие РФ вызывает в Европе большую тревогу

В гостевом комментарии для изданий группы RND Хайко Мас обозначил пять основных шагов на пути к ядерному разоружению в мире. России он отводит в достижении этой цели значимую роль.

Polen Gedenkfeiern zum Beginn des Warschauer Aufstandes | Heiko Maas (imago-images/photothek/X. Heinl)

Отказ России уничтожать крылатую ракету 9М729, которая, по мнению США и их союзников в НАТО, не соответствует нормам Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), вызывает в Европе серьезную тревогу. Об этом министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) написал в гостевом комментарии для изданий немецкой медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), опубликованном 1 августа.

"Несмотря на все призывы и предложения диалога, Россия отказывается от уничтожения нарушающих договор систем и к тому же разместила по соседству с нами самое современное ядерное оружие", - говорится в публикации.

По мнению Маса, цель ядерного разоружения во всем мире все больше теряется из виду. "И когда мы завтра проснемся, один из самых успешных договоров о разоружении будет уже историей", - констатирует он.

Пять шагов к ядерной безопасности

В пятницу, 2 августа, США выйдут из ДРСМД, который официально прекратит свое действие. В Вашингтоне считают, что российская крылатая ракета 9М729 нарушает соглашение, подписанное Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом еще в 1987 году, поскольку ее дальность полета превышает разрешенную ДРСМД. В Москве с такой оценкой не согласны.

Контекст

Обвинив Россию в нарушении договора о РСМД, США все ближе к официальному выходу из него. Поводом Вашингтон называет создание Москвой крылатой ракеты 9М729. Что о ней известно? (05.12.2018)

Если в ближайшие шесть месяцев РФ не вернется к соблюдению ДРСМД и не уничтожит ракеты 9М729, договор прекратит существование, заявил Майкл Помпео. (02.02.2019)

По мнению Хайко Маса, если не остановить распад мировой архитектуры контроля за вооружениями, это грозит серьезными последствиями для безопасности во всем мире. В своем гостевом комментарии глава германского МИДа указывает на необходимость выработать четкий план для "возвращения к ядерному разоружению и контролю за вооружениями".

Он описывает пять элементов, из которых этот план должен состоять. Среди них - возвращение контроля за вооружениями на международную повестку дня, предотвращение эскалации посредством контроля за уничтожением ядерного оружия,  содействие диалогу о безопасности в Европе между Россией и США при участии Совета Европы, а также использование новых технологий для контроля за вооружениями.

Еще один важный элемент этого плана - это Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между Россией и США, который истекает в 2021 году. "Мы призываем Вашингтон и Москву признать свою ответственность за его продление", - подчеркнул глава германского МИДа. Ранее Белый дом заявил, что не собирается продлевать СНВ-III.

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    Автор: Григорий Аросев


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Гостевой комментарий Хайко Маса на сайте газеты Leipziger Volkszeitung

Гостевой комментарий Хайко Маса на сайте газеты Leipziger Volkszeitung

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