Глава МИД ФРГ: Ядерное оружие РФ вызывает в Европе большую тревогу

Отказ России уничтожать крылатую ракету 9М729, которая, по мнению США и их союзников в НАТО, не соответствует нормам Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), вызывает в Европе серьезную тревогу. Об этом министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) написал в гостевом комментарии для изданий немецкой медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), опубликованном 1 августа.

"Несмотря на все призывы и предложения диалога, Россия отказывается от уничтожения нарушающих договор систем и к тому же разместила по соседству с нами самое современное ядерное оружие", - говорится в публикации.

По мнению Маса, цель ядерного разоружения во всем мире все больше теряется из виду. "И когда мы завтра проснемся, один из самых успешных договоров о разоружении будет уже историей", - констатирует он.

Пять шагов к ядерной безопасности

В пятницу, 2 августа, США выйдут из ДРСМД, который официально прекратит свое действие. В Вашингтоне считают, что российская крылатая ракета 9М729 нарушает соглашение, подписанное Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом еще в 1987 году, поскольку ее дальность полета превышает разрешенную ДРСМД. В Москве с такой оценкой не согласны.

По мнению Хайко Маса, если не остановить распад мировой архитектуры контроля за вооружениями, это грозит серьезными последствиями для безопасности во всем мире. В своем гостевом комментарии глава германского МИДа указывает на необходимость выработать четкий план для "возвращения к ядерному разоружению и контролю за вооружениями".

Он описывает пять элементов, из которых этот план должен состоять. Среди них - возвращение контроля за вооружениями на международную повестку дня, предотвращение эскалации посредством контроля за уничтожением ядерного оружия, содействие диалогу о безопасности в Европе между Россией и США при участии Совета Европы, а также использование новых технологий для контроля за вооружениями.

Еще один важный элемент этого плана - это Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между Россией и США, который истекает в 2021 году. "Мы призываем Вашингтон и Москву признать свою ответственность за его продление", - подчеркнул глава германского МИДа. Ранее Белый дом заявил, что не собирается продлевать СНВ-III.

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