 Глава МИД ФРГ призывает не допустить новой гонки ядерных вооружений | Новости из Германии о Европе | DW | 01.08.2019

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Европа

Глава МИД ФРГ призывает не допустить новой гонки ядерных вооружений

Германия воспользуется председательством в Совете ЕС для продвижения новых форм контроля над вооружениями, заявил Хайко Мас. 2 августа Договор о РСМД прекращает свое действие.

Глава МИД Германии Хайко Мас в Берлине

Глава МИД Германии Хайко Мас (фото из архива)

В свете прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) немецкие политики обеспокоены миром и безопасностью Европы. Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) особо выделил необходимость "предотвратить новую гонку ядерных вооружений". В 2020 году Германия воспользуется своим статусом председателя Совета Европейского Союза для продвижения новых форм контроля над вооружениями, заявил Мас в четверг, 1 августа. Берлин "сожалеет, что Россия не выполнила необходимого для спасения ДРСМД", добавил глава МИД ФРГ.

В мире до сих пор имеется почти 14 тысяч ядерных боеголовок, подчеркнул министр. По его словам, инвестиции в новые системы вооружений увеличились.

Ранее Мас указал на "серьезные последствия для нашей безопасности и мира" на планете, которыми грозит прекращение действия Договора. В гостевом комментарии для изданий немецкой медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) он призвал "остановить разрушение глобальной архитектуры контроля над вооружениями".

Эксперт ХДС/ХСС: Необходимо реагировать на российскую угрозу

В свою очередь, внешнеполитический эксперт фракции консерваторов в бундестаге Юрген Хардт (Jürgen Hardt) призвал Москву продемонстрировать, что та "серьезно относится к новой архитектуре безопасности в Европе". Берлин "не заинтересован в новой гонке вооружений в Европе", отметил он. По мнению эксперта ХДС/ХСС, необходимо "надлежащим образом реагировать на новые угрозы со стороны России".

Крайнюю обеспокоенность прекращением действия ДРСМД выразила также представительница партии "Союз-90"/"зеленые" Катя Койль (Katja Keul). По ее словам, возникает опасность размещения в Европе ракет средней дальности. Она призвала германские власти перестать исполнять "роль зрителя" и предложить инициативу "по денуклеаризации Европы".

Контекст

США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция тратят больше средств на закупку оружия, чем все остальные страны мира вместе взятые, свидетельствует новый доклад SIPRI. (29.04.2019)

ДРСМД летом 2019 года, похоже, прекратит свое существование. Эксперты опасаются новой гонки вооружений. Китай пытается урезонить стороны, но сам не заинтересован в сокращении своего военного потенциала. (05.02.2019)

Кремль может использовать новую ракету средней дальности как щит для традиционной или гибридной войны на постсоветском пространстве, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер. (16.07.2019)

ДРСМД уже не спасти. Холодная война возвращается, причем для Европы она будет еще "холоднее", чем 30 лет назад, считает обозреватель DW Кристиан Триппе. (21.01.2019)

Российская ракета 9М729

В декабре 2018 года США пригрозили выйти из ДРСМД, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. В Вашингтоне и НАТО считают, что Москва нарушила соглашение созданием ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), способной пролететь более 500 километров. В Москве наличие такой ракеты признают, однако утверждают, что она не нарушает договора. Россия не изъявила намерений отказаться от использования этих ракет или уничтожить их, подчеркнул генсек НАТО.

2 августа истекает шестимесячный срок, который США предоставили России для устранений допущенных ею нарушений ДРСМД. В противном случае Вашингтон окончательно откажется от соглашения. 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о выходе России из договора.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

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    Автор: Михаил Бушуев


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