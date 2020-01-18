 Глава МИД ФРГ подверг критике политику США в отношении Ирана | Новости из Германии о Германии | DW | 19.01.2020

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Германия

Глава МИД ФРГ подверг критике политику США в отношении Ирана

Прекращение диалога с Тегераном не улучшит положение иранцев, подчеркнул Хайко Мас. Он предлагает продолжить общение с Ираном, при этом требуя соблюдать в стране права человека.

Глава МИД ФРГ Хайко Мас (фото из архива)

Глава МИД ФРГ Хайко Мас (фото из архива)

Глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) подверг критике политику "максимального давления" на Тегеран, которую проводит Вашингтон. "Угрожающие жесты и военные акции ничего не изменили" в поведении иранских властей, заявил министр в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 19 января. "Мы не должны ожидать, будто вместе со сменой режима, спровоцированной извне, положение в Иране автоматически улучшится. В другом месте это уже закономерно пошло наперекосяк - например, в Ираке", - подчеркнул Мас.

По мнению министра, прекращение диалога с Тегераном не улучшит положение иранцев. Хайко Мас предлагает продолжить общение с Ираном и требовать соблюдения в стране прав человека. "В любом случае, одни лишь угрозы и обострение военных конфликтов тоже ничего не принесли. Мы хотим предотвратить масштабный пожар на Ближнем Востоке. ЕС делает ставку на дипломатию вместо эскалации", - напомнил министр.

Контекст

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Он осудил Вашингтон за то, что тот в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки и использует "максимальное давление" в отношении Тегерана. В то же время Хайко Мас призвал иранские власти незамедлительно вернуться к исполнению положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Кроме того, министр подверг критике жестокое подавление антиправительственных протестов  в Иране. "То, как силовики поступают с протестующими, абсолютно неприемлемо, и мы однозначно осуждаем эти действия. Правительство в Тегеране не может так обходиться с правами человека, как это происходило в последние несколько недель", - отметил Мас.

Отношения между США и Ираном обострились

Совместный всеобъемлющий план действий (СВДП), который подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС.

После того как Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил ограничительные меры в отношении Тегерана и направил в регион военные корабли и бомбардировщики. Отношения США и Ирана снова обострились из-за убийства американцами генерала Касема Сулеймани в Ираке. После этого Иран отказался от последнего ограничения по СВДП.

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    Автор: Наталья Позднякова


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