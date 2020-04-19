Глава МИД ФРГ осудил антисемитскую хакерскую атаку на трансляцию посольства Израиля в Германии

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) назвал "неописуемым позором" вмешательство антиизраильских активистов в трансляцию посольства Израиля в Германии в сервисе Zoom. "Что за безграничное неуважение к выжившим и к памяти о погибших", - написал он во вторник, 21 апреля в соцсети Twitter.

Накануне посол Израиля в Германии Джереми Иссахарофф сообщил о том, что неизвестные взломали организованный посольством разговор с выжившим в Холокосте жителем Израиля Зви Хершелем, проходивший в сервисе Zoom. Взломав трансляцию, злоумышленники прервали ее фотографиями Адольфа Гитлера, антисемитскими лозунгами и порнороликами.

"Это тоже своего рода пример, который я могу использовать", - заявил Зви Хершель, который читает по всему миру доклады о Холокосте. Во время нацистской диктатуры погибли все его родственники кроме бабушки.

Посольство Израиля анонсировало разговор с Хершелем на своей странице Facebook. В нем мог принять участие любой желающий. В последние недели сервис Zoom подвергается критике из-за проблем с безопасностью и конфиденциальностью.

Смотрите также:

Смотреть видео 26:08 Поделиться Антисемитизм и французы: почему еврейские семьи массово эмигрируют в Израиль - "Европа в фокусе" (04.03.2019) Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3EPkJ Антисемитизм и французы: почему еврейские семьи массово эмигрируют в Израиль - "Европа в фокусе"