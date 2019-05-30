 Глава МИД ФРГ ожидает от президента Украины прогресса в реформах | Новости из Германии о Германии | DW | 18.06.2019

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Германия

Глава МИД ФРГ ожидает от президента Украины прогресса в реформах

Германия хотела бы оказать Владимиру Зеленскому поддержку в антикоррупционной борьбе и в разрешении конфликта на востоке Украины, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас.

Глава МИД ФРГ Хайко Мас у микрофона

Глава МИД ФРГ Хайко Мас

Прогресса в борьбе с коррупцией и в мирном процессе в Донбассе ожидает от Владимира Зеленского глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas). Об этом министр заявил в интервью немецкому издательскому объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) накануне приезда в Берлин с первым официальным визитом нового президента Украины.

Контекст

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Канцлер ФРГ и президент Украины в ходе телефонной беседы подчеркнули безальтернативность минских соглашений. Стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в рамках нормандского формата. (24.05.2019)

По словам Маса, Германия хотела бы оказать Зеленскому поддержку в том, чтобы "исполнились надежды украинцев". "Это, с одной стороны, касается процесса реформ, в особенности антикоррупционной борьбы. Но прежде всего это касается надежды на мир", - подчеркнул министр иностранных дел ФРГ.

Германия и Франция по-прежнему будут прилагать усилия к выполнению минских соглашений, которые, по мнению Маса, остаются "планом по направлению к разрешению конфликта на востоке Украины". "Мы также будем требовать конструктивного вклада от России, например, освобождения захваченных украинских солдат", - отметил глава МИД ФРГ.

Зеленский посетит Берлин и Париж
В ходе своего второго зарубежного визита на посту главы государства Владимир Зеленский намерен посетить Германию и Францию. В Берлин украинский президент прибудет 18 июня, в Париж - днем позже. В Германии он проведет переговоры с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) и канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel). Зеленский пока общался с Меркель только по телефону.

Свой первый визит в качестве президента Владимир Зеленский совершил в начале июня в Брюссель. "Стратегический курс Украины на достижение полноценного членства в ЕС и НАТО, как это закреплено в конституции Украины, остается неизменным", - заявил Зеленский в штаб-квартире НАТО.

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    Автор: Ута Штайнвер


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