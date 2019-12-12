Глава МИД ФРГ обвинил Путина в попытке оправдать убийство чеченца в Берлине

Глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) опроверг слова президента России Владимира Путина о реакции ФРГ на попытку Москвы добиться экстрадиции бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, убитого летом в Берлине. Утверждения президента РФ о том, что неоднократные запросы Москвы на выдачу Хангошвили не нашли "взаимопонимания" у немецких коллег, "звучат нелепо" и похожи на попытку оправдания преступления, заявил немецкий министр в программе телеканала ZDF "Maybrit Illner" поздно вечером в четверг, 12 декабря. Официальный Берлин ранее опроверг слова Путина об обращении России к ФРГ с подобным запросом.

Президент РФ тремя днями ранее прокомментировал убийство в Берлине на пресс-конференции в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате" по урегулированию конфликта в Донбассе. Путин назвал убитого "боевиком" и "кровавым человеком". Он отверг обвинения в том, что к убийству Хангошвили могли быть причастны российские спецслужбы, подчеркнув, что "это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно".

Резонансное убийство в берлинском парке Малый Тиргартен

Зелимхан Хангошвили, являвшийся полевым командиром во время второй чеченской войны, был застрелен 23 августа в берлинском парке Малый Тиргартен. Власти России ранее объявили его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение.

Предполагаемого убийцу задержали в Берлине в тот же день благодаря свидетельским показаниям. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. Портал журналистских расследований The Insider 3 декабря сообщил, что Вадим Соколов - на самом деле 54-летний Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.

Расследование убийства взяла на себя Федеральная прокуратура Германии. Такое происходит лишь при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства. Как сообщила пресс-служба ведомства, немецкие следственные органы проверят подозрения в возможной причастности государственных органов РФ или Чечни к организации убийства Хангошвили.

Взаимные высылки дипломатов

Германия критиковала Москву по поводу недостаточного сотрудничества в расследовании на фоне многочисленных свидетельств того, что убийство было исполнено по заказу российских или чеченских властей. В связи с этим Берлин выслал двух российских дипломатов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) поддержала этот шаг. Россия в ответ объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии в Москве.

Смотрите также:

Техника на службе немецкой полиции Рассказ о полицейской технике в Германии мы начнем с почетного эскорта. Глав государств во время официальных визитов в ФРГ сопровождают 15 немецких мотоциклистов на BMW. Во время неофициальных - семь. Эскорты также положены по протоколу председателям иностранных парламентов, главам правительств и МИД - 3, 5 или 7 мотоциклов в зависимости от статуса визита.

Техника на службе немецкой полиции В качестве патрульных машин в Германии используются седаны, универсалы и микроавтобусы разных производителей. Основным цветом кузова долгое время был белый, но затем стали также заказывать машины серебристой лакировки, которые после обновления автопарка легче продать. Вторым цветом в комбиации раньше был зеленый, но затем в Германии перешли на синий - рекомендуемый в качестве стандартного в ЕС.

Техника на службе немецкой полиции Для скрытого патрулирования на автобанах полиция располагает специально оборудованными мощными автомобилями, способными угнаться за любой спортивной машиной. В потоке они - до поры, до времени - ничем себя не выдают. А вот времена, когда в Германии можно было увидеть такие полицейские Porsche, прошли. Этот списали в 2007 году. Впрочем...

Техника на службе немецкой полиции ... Некоторые полицейские на таких машинах все же ездят, но только не настоящие, а несущие службу в популярном автодорожном сериале немецкой телекомпании RTL про спецотряд "Кобра 11" ("Alarm für Cobra 11"). Это спортивный кроссовер Porsche Cayenne.

Техника на службе немецкой полиции В городах земли Северный Рейн - Вестфалия уже появились полицейские электромобили Renault Twizy. Предназначены они для курьерских поездок. Однако этими новинками мирового автопрома "электрификация" немецкой полиции не заканчивается.

Техника на службе немецкой полиции В некоторых городах Германии можно повстречать полицейских на электроскутерах - например, в гессенском Касселе.

Техника на службе немецкой полиции На этой фотографии - первый в Германии полицейский электроцикл модели Zero FX. Он используется на острове Боркум - популярном курорте на Северном море.

Техника на службе немецкой полиции Завершая тему двухколесных транспортных средств, отметим, что в Германии также существуют специальные полицейские патрули на велосипедах. Многие немецкие велосипедисты ездят, как бог на душу положит, так что работы у служителей порядка хватает.

Техника на службе немецкой полиции А теперь уходим в небо... В Германии насчитывается более сотни полицейских вертолетов. Большая часть находится в распоряжении федеральной полиции (Bundespolizei) - 62, остальные - в разных федеральных землях: например, восемь - в Баварии, шесть - в Баден-Вюртемберге, два - в Тюрингии...

Техника на службе немецкой полиции Часть задач, ради которых раньше приходилось поднимать в воздух полицейские вертолеты, теперь решается с помощью дронов. Они используются, например, для изучения мест происшествий или преступлений, поиска пропавших людей, а также для наблюдения за массовыми мероприятиями. В отличие от военных дронов полицейские мультикоптеры не вооружены.

Техника на службе немецкой полиции Что с реками и озерами? Одна из последних новинок - такие гидроциклы, которые сейчас испытывает полиция в Гамбурге. Они предназначены для быстрого реагирования в случае террористических актов или других чрезвычайных ситуаций на Эльбе или Альстере.

Техника на службе немецкой полиции В отличие от новых гидроциклов такие катера уже давно находятся в распоряжении немецкой полиции. Этот несет свою службу на Рейне в Дуйсбурге, где находится самый большой речной порт Европы. Он оснащен 560-сильным двигателем и может разгоняться до 60 километров в час.

Техника на службе немецкой полиции Завершим обзор спецтехникой. 17-тонный бронеавтомобиль спецназа Survivor R рассчитан на десять человек, включая водителя. Стоимость в зависимости от комплектации - от 300 тысяч до 500 тысяч евро.

Техника на службе немецкой полиции Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.

Техника на службе немецкой полиции Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступила на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды. Автор: Максим Нелюбин

