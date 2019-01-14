Глава МИД ФРГ летит в Москву спасать договор по РСМД

В эту пятницу, 18 января, министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) будет вести переговоры сначала в Москве с Сергеем Лавровым, а затем в Киеве с Павлом Климкиным. В Киеве речь пойдет главным образом о ситуации в Донбассе и ходе украинских реформ, сообщили в МИД ФРГ. В Москве центральная тема на переговорах Маса с Лавровым другая - будущее договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) наземного базирования, подписанного США и СССР еще в 1987 году.

Рональд Рейган и Михаил Горбачев подписали ДРСМД 8 декабря 1987 года

Время поджимает. Скоро истекает срок 60-дневного американского ультиматума: если за это время Россия не вернется к соблюдению ДРСМД, то США выйдут из него.

В среду, 16 января, Пентагон объявил, что шестимесячную процедуру денонсации начнет уже 2 февраля. Германия, как и все остальные члены НАТО, также считает, что договор нарушает Россия. Вместе с тем именно Германия едва ли не больше всех в Европе заинтересована в сохранении этого соглашения в силе. Почему это так?

"Чем короче ракеты, тем мертвее немцы"

Протест против ракет средней дальности в Европе - и советских SS-20, и размещенных в ответ на них американских Pershing II - был главным мотивом массового антивоенного движения, охватившего ФРГ в конце 70-х - начале 80-х годов прошлого века. "Чем короче ракеты, тем мертвее немцы", - писали на транспарантах.

Против размещения в Германии американских ракет средней дальности в 1981 году протестовали даже военнослужащие бундесвера

В Германии понимали, что именно территория их тогда еще разделенной на две части страны может стать ареной ядерной войны. Отсюда ракеты будут запускать, здесь же они будут взрываться. К тому же ракеты средней и малой дальности с их очень коротким подлетным временем резко повышали риск случайного возникновения такой войны - вследствие несанкционированного пуска с одной стороны и поспешного ответного удара с другой.

Ликвидация целого класса ядерных вооружений - ракет с радиусом действия от 500 до 5500 километров - заметно повысила ощущение безопасности немцев. У них, как и у других европейцев, появился шанс все-таки выжить даже в том случае, если США и СССР (или Россия) обменяются межконтинентальными ядерными ракетами. Повторное же размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе снова лишит их такого шанса.

Решение на встрече Трампа и Путина?

40 лет назад политики ФРГ приложили немало усилий во имя достижения советско-американской договоренности по РСМД, пошли на уступки требованиям советских лидеров. Есть ли у немецкой дипломатии сейчас шанс спасти тот договор? На пресс-конференции в среду, 16 января, и сам Сергей Лавров призвал европейские страны помочь на переговорах по ракетам средней дальности. Чем мог бы помочь Берлин?

Карл-Хайнц Камп

Директор Федеральной академии политики безопасности Карл-Хайнц Камп (Karl-Heinz Kamp) напоминает в этой связи о том, что прорывы на американо-советских переговорах достигались главным образом на встречах первых лиц. А Дональд Трамп, по его оценке, встречей с северокорейским лидером в Сингапуре показал, что способен, сочетая нажим и готовность к диалогу, добиваться сдвигов в казалось бы дипломатически безвыходных ситуациях.

Уговаривать Владимира Путина на встречу с президентом США, скорее всего, необходимости нет. Возможности же Берлина оказать влияние на Дональда Трампа, мягко говоря, ограничены. Тут едва ли помогут даже коллективные усилия европейских партнеров США по НАТО.

Ракеты есть не только у США и России

Камп обращает внимание еще на одно обстоятельство. 40 лет назад ядерные ракеты средней и меньшей дальности были только у США и Советского Союза. Теперь они есть или могут вскоре появиться у Китая, Индии, Пакистана, Ирана, Северной Кореи… Эти страны никакими международными договорами на этот счет не связаны, что объективно лишает стимула соблюдать ДРСМД и США, и Россию.

Испытания ракет средней дальности в Иране в 2012 году

"Особенно российские военные, - указывает эксперт, - с растущей тревогой наблюдают за разработкой ракет средней дальности в Китае и Индии". Конец ДРСМД развязал бы им руки, продолжает он, и позволил бы России собственными такими ракетами нейтрализовать мнимую или реальную угрозу на своих восточных и южных рубежах.

Как создать атмосферу для компромисса?

В Федеральной академии политики безопасности считают, что Берлину следует предпринять попытку включить Китай, Индию и Пакистан в систему международных соглашений по контролю над ядерными вооружениями. Хайко Мас уже затрагивал эту тему во время своего визита в Пекин в ноябре прошлого года.

Карл-Хайнц Камп понимает, что шансы уговорить такие страны отказаться от разработки собственных или отправить в утиль уже имеющиеся ракеты средней дальности вряд ли удастся, но попытку предпринять все же следует. Ведь уже сам процесс многосторонних переговоров на эту тему может создать атмосферу, в которой Москве и Вашингтону будет легче найти компромисс.

Что будет после расторжения ДРСМД?

Впрочем, после заявления Пентагона о том, что уже 2 февраля США начинают шестимесячный срок, по истечении которого ДРСМД будет считаться расторгнутым, шансы сохранить договор в силе стали еще меньше.

Это понимают и в МИД Германии. Поэтому, скорее всего, речь на переговорах в Москве пойдет о том, как избежать эффекта домино: чтобы после расторжения этого соглашения не рухнула вся остающаяся архитектура подписанных ранее российско-американских договоров по контролю над ядерными вооружениями.

Следствием же расторжения ДРСМД не обязательно станет повторное размещение американских ракет в Германии. В интервью агентству DPA накануне визита в Москву Хайко Мас выступил против такой меры в ответ на российские 9М729. "Размещение новых ракет средней дальности, - заявил он, - встретило бы широкое сопротивление в Германии".

Карл-Хайнц Камп также считает, что ответные меры НАТО в Европе должны оставаться в параметрах ДРСМД. Он предлагает так технически переоснастить европейскую систему ПРО, чтобы она была способна перехватывать и российские ракеты средней и меньшей дальности с подлетным временем намного более коротким, чем у ракет из Ирана.

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