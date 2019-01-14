Глава МИД ФРГ летит в Москву и Киев

В пятницу, 18 января, министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) проведет переговоры сначала в Москве, а затем в Киеве. В российскую столицу он прибудет в 10 часов утра по московскому времени. Днем, после встречи с Сергеем Лавровым запланирована пресс-конференция обоих министров. Во второй половине пятницы - такая же программа в Киеве: переговоры с Павлом Климкиным и совместная пресс-конференция. В тот же день вечером Мас вернется в Берлин.
Главная тема - ракеты средней и меньшей дальности
В Москве, на переговорах Маса с российским министром иностранных дел главной темой станет будущее Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). США намерены выйти из этого соглашения, если до середины февраля Россия не пойдет навстречу американским требованиям.
Мария Адебар
Берлин, как и Вашингтон, считает, что ДРСМД нарушает Россия, и ссылается при этом на единодушную констатацию этого факта странами НАТО. Вместе с тем Германия крайне заинтересована в сохранении этого договора, настаивала на предоставлении России 60-дневного срока на его исполнение и готова серьезно рассмотреть российские предложения, направленные на достижение этой цели, заявила в среду, 16 января, на правительственной пресс-конференции в Берлине представитель МИД ФРГ Мария Адебар (Maria Adebahr).
Мас готов выслушать предложения Лаврова
Корреспондент DW попросил ее в этой связи прокомментировать российское предложение, которое позволяло бы американским экспертам, как заявил 16 января Сергей Лавров, "воочию убедиться, что из себя представляет в самом деле ракета 9М729, которую они подозревают в нарушении параметров установленных Договором". Такое предложение, по словам российского министра, Россия сделала накануне на переговорах по ДРСМД в Женеве.
Мария Адебар не захотела говорить о переговорах в Женеве, сославшись на необходимость сначала обсудить прозвучавшие на них предложения с США и другими странами НАТО. Но Хайко Мас, разумеется, готов лично выслушать, в чем заключаются российские инициативы. "Если есть реальная возможность преодолеть описанную мной ситуацию и восстановить соблюдение договора, - заявила Адебар, - то мы бы это приветствовали".
Одновременно она напомнила о пятилетней предыстории проблемы соблюдения ДРСМД и о многочисленных попытках США и НАТО решить ее в диалоге с Россией. Страны НАТО констатировали нарушение Россией этого договора, добавила Адебар, после того, как все эти попытки оказались тщетными.
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Автор: Наталия Королева